CoCo珍奶買一送一！飲料控的口袋名單CoCo，這次特別推出超療癒珍奶買一送一優惠，在12/18好友日推出超人氣冬季飲品「日焙珍珠鮮奶茶」買一送一。此外更配合冬至話題，在12/19-12/21期間，超應景「小湯圓奶茶」以及隱藏版「花生小湯圓奶茶」推出優惠價50元，冬至湯圓就能帶著喝。



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▲飲料控要喝CoCo珍奶買一送一 冬至湯圓奶茶50元優惠 / CoCo都可提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo都可在12/18的「週三好友日」優惠中，特別推出超人氣「日焙珍珠鮮奶茶」買一送一，等於一杯只要40元就能喝。「日焙珍珠鮮奶茶」使用鹿兒島焙茶、香滑鮮奶，以及Q彈蜜珍珠，是冬季必喝的焙茶珍奶。本次買一送一優惠可透過官方LINE或你訂平台領券，每人限領兩張，等於最多買二送二，讓飲料控、珍奶控揪團開喝。



▲飲料控要喝CoCo珍奶買一送一 冬至湯圓奶茶50元優惠 / CoCo都可提供、WalkerLand窩客島整理

CoCo 好友日 日焙珍珠鮮奶茶買一送一

此外，針對12/21「冬至吃湯圓」話題，CoCo讓飲料控也把湯圓帶著邊走邊喝。在12/19-12/21期間，買CoCo「紅白小湯圓奶茶」享優惠價50元，還有隱藏版「花生小湯圓奶茶」享優惠價55元。主打Q彈的迷你湯圓，與奶茶搭配變成飲料控可以邊走邊喝、邊走邊嚼的冬至湯圓杯。▲▼飲料控要喝CoCo珍奶買一送一 冬至湯圓奶茶50元優惠 / CoCo都可提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/12/18

活動內容：可透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，並於當日各店營業時間享「日焙珍珠鮮奶茶買一送一」。



CoCo 冬至優惠 小湯圓奶茶

活動期間：2024/12/19-12/21

活動內容：使用官方LINE或使用你訂系統領券，享「小湯圓奶茶特價50、隱藏版花生小湯圓奶茶55元」。