聖誕節即將到來，象徵節慶甜蜜氛圍的義大利經典水果麵包「潘納朵尼（Panettone）」也正式登場。今年，台灣迎來了一場前所未有的烘焙盛事，由「巧舜企業」主辦的「全台最強 聖誕潘納朵尼季」，匯聚了來自義大利與本土的頂尖烘焙力量，共同以頂級食材打造濃厚節日氛圍，為台灣的聖誕節增添無限魅力。此次活動的核心亮點之一，是由三位世界冠軍麵包師傅Aniello di Caprio、吳寶春與王鵬傑親自參與設計的13款特色潘納朵尼，搭配多家人氣烘焙店與星級酒店的聯名產品，以其極致工藝與創新結合，吸引全台麵包愛好者爭相搶購。





潘納朵尼是義大利飲食文化的重要象徵，這款擁有百年歷史的聖誕甜點，憑藉其柔軟濕潤的口感、濃郁果香與隨著時間越陳越香的特質，成為全球聖誕節餐桌上的常客。作為此次活動的焦點，義大利的「發酵學大師」Aniello di Caprio親手製作了傳統經典潘納朵尼，採用80年以上的水式酵母進行發酵，並加入自製蘭姆酒漬葡萄乾、糖漬果皮與義大利頂級奶油「柏札萊84%無鹽發酵奶油」。這款被譽為「潘納朵尼之王」的作品，製作過程耗時三日，質地細緻、香氣濃郁，限量200顆，一經上市便吸引無數消費者搶購。



活動中，台灣烘焙界的代表人物吳寶春也展現了他的創意。他的作品「聖誕巧克力潘納朵尼」結合了法國精品巧克力與義大利奶油，打造出苦甜平衡的奢華口感；另有以台灣百花蜜與特選麵粉製成的「潘多羅戚風蛋糕」，以其濃郁奶香與濕潤細緻的口感，深受消費者喜愛。同樣是世界麵包冠軍的王鵬傑，則以經典原味潘納朵尼展現傳統義大利風味，其高比例果乾的搭配，使整體風味層次分明，令人一試難忘。



除了冠軍大師的佳作，多家人氣烘焙店與星級酒店也推出了各具特色的潘納朵尼。例如「Feeling18」選用埔里百香果與義大利橘皮，打造出兼具台灣在地風味與異國情調的水果麵包；「LA ONE烘焙坊」則以百年酵母技術與義大利天然食材，創造出入口濕潤且果香豐富的經典作品。「Libreadry巢屋麵包店」以96小時低溫發酵工藝，結合橘皮丁、葡萄乾與高品質奶油，呈現每日韻味各異的潘納朵尼，讓消費者盡享舌尖驚喜。台中的「麵包林里」與桃園的「M PAIN」則以多樣化口味滿足不同需求，從傳統果乾風味到巧克力與肉桂蘋果的創新口感，各具魅力。此次活動中，星級酒店的參與也為潘納朵尼季增添一份奢華氣息。「台北寒舍艾美酒店」與「台南遠東香格里拉酒店」推出的潘納朵尼，以天然發酵的百年老麵種搭配義大利頂級食材，口感細膩而香氣濃厚；「台北喜來登酒店」的限量產品則融入了熬煮三日的橙皮餡料，完美詮釋了聖誕節的甜蜜與溫暖。每款產品的誕生，都代表著對品質與工藝的極致追求。活動期間，主辦單位與參與品牌推出多重優惠方案，吸引消費者踴躍參與。例如「Feeling18」提供潘納朵尼買大送小的限時活動，「吳寶春麥方店」則針對米蘭系列產品推出現金折扣，讓更多人有機會享受這份節日經典。此外，官方網站還針對Aniello di Caprio的傳統經典潘納朵尼推出早鳥優惠，消費者可於限定時間內享有折扣。巧舜企業負責人楊鎧霖表示，此次活動的核心目標是促進台灣與國際烘焙文化的交流，並藉由引進高品質食材與技術，激發本土烘焙師的創作潛力。未來，他們將持續致力於將台灣打造成為世界級的烘焙創意基地，讓更多消費者在家門口即可品嚐到來自全球的經典美味，感受跨文化融合的魅力。

巧舜企業 xAniello Di Caprio

傳統經典潘納朵尼售價: 1kg／2,500元



吳寶春麥方店

聖誕巧克力潘納朵尼（圖左）售價：500g／799元

潘威蛋糕（潘多羅戚風蛋糕）（圖右）售價：500g／739元

聖誕巧克力米蘭（圖中）售價：350g／550元



莎士比亞烘焙坊

義大利水果麵包 售價：370g／380元；500g／680元（需預購）；700g／980元



Feeling18

義大利水果麵包 售價：360g／420元；750g／1,500元



LA ONE

米蘭水果麵包 售價：350g／390元



Libreadry 巢屋麵包店

經典義大利水果麵包 售價：750g／1,200元



M PAIN

經典柑橘潘納朵尼 售價：1,000g／1,200元

焦糖巧克力潘納朵尼 售價：700g／880元

肉桂蘋果潘納朵尼 售價：350g／450元



麵包林里

米蘭耶誕水果麵包 售價：380g／720元；1,000g／1,880元

皮埃蒙特巧克力水果麵包 售價：1,000g／2,080元"



台北喜來登酒店、台北寒舍艾美酒店、台北寒居酒店

星雪果香潘納朵尼 售價：1,080g／2,800元 共限量100組



台南遠東香格里拉 品香坊

聖誕潘納朵尼售價：350g／580元；500g／780元