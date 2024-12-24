關東後花園「熱海」必訪新店再加一！優格專賣店「熱海優格發酵所」12月21日盛大開幕，推出採用獨門工法製成的手工優格，不容錯過！品項超豐富，吃貨們快筆記！

獨特工法打造！熱海優格發酵所盛大開幕

主打手工優格的專賣店「熱海優格發酵所」採用靜岡縣東部的丹那鮮乳，堅持店內手工製作每一份優格。除了提供外帶優格，還有奶油夾心餅和聖代等適合漫步熱海時享用的甜點。





店內優格採用獨特製法，特選兩種乳酸菌配合丹那鮮乳，經過長時間發酵，創造出Q彈滑順、酸味較低的口感，打造宛如甜點般的溫和甜味，就如同熱海溫暖悠閒的步調，經過細心發酵的優格呈現出的獨特Q彈口感，就像熱海的氣候溫和舒適。



熱海優格（熱海ヨーグルト）外帶

以丹那鮮乳為基底，精心研發原創招牌商品的「熱海優格」，一次推出無糖、加糖及濃郁希臘優格3種版本，滿足不同顧客的需求。其中關注度極高的希臘優格，採用特殊工法，水分含量比一般希臘優格更低，經過長達12小時以上的細緻過濾過程，成就了如同起士般的絕妙濃郁口感。此外，為了呈現靜岡當地特色，我們特別開發了多款在地限定風味。「伊豆蘆薈優格」選用新鮮的伊豆蘆薈，從葉片狀態開始，在店內細心處理加工；「靜岡蜜柑優格」則完整保留了靜岡蜜柑的清甜風味。除了純粹的優格產品，本店還推出一系列創意優格甜點，包括以濃郁希臘優格製作的奶油夾心餅，以及風味獨特的巴西莓優格等。總計約20種豐富多樣的優格商品，讓消費者能夠充分體驗優格的無限可能。

共6種風味（原味、加糖、希臘式、蜜柑、草莓、伊豆蘆薈）







新鮮熱海優格（フレッシュ熱海ヨーグルト）數量有限







可以喝的熱海優格（のめる熱海ヨーグルトボトル）

希臘優格（グリークヨーグルト）







生優格奶油夾心餅（生ヨーグルトバターサンド）

優格麵包（よーぐるっとパン）