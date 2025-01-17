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關西必遊秘境！出石城下町的蕎麥麵與溫泉賞雪體驗一次滿足。

2025年菜外帶 日本旅遊 japanwalker 出石
2025-01-17 04:12:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：豐岡市・Visit Kinosaki
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編輯 李維唐

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想體驗古色古香的日本風情，不必局限於京都。「但馬小京都」岀石城下町位於日本西部，是國家指定的「重要傳統建築群保存地區」。這座歷史悠久的小鎮不僅擁有關西地區最古老的歌舞伎劇場與時鐘台，還以出石皿蕎麥麵聞名。從城崎溫泉出發，僅需40分鐘車程便能到達，讓人輕鬆展開一場充滿懷舊與文化的深度旅行。

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▲關西必遊秘境！出石城下町的蕎麥麵與溫泉賞雪體驗一次滿足。 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理

岀石的歷史遺跡充滿故事與魅力。這裡的象徵「辰鼓樓」是關西最古老的時鐘台，其前身為以敲擊太鼓報時的鼓樓。另一個必訪地點「出石城跡」則曾是但馬國唯一的城堡。站在城跡上，四季分明的景致讓人彷彿置身畫中，尤其是春季櫻花盛開和冬季雪景覆蓋的絕美風光更令人難忘。通往城跡的「有子山稻荷神社」山道上，紅色鳥居在自然背景中格外搶眼。

▲這裡的象徵「辰鼓樓」是關西最古老的時鐘台，其前身為以敲擊太鼓報時的鼓樓 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理



針對文化愛好者，明治時代建立的木造劇場「出石永樂館」無疑是另一亮點。這座劇場不僅是歌舞伎等表演的舞台，還開放遊客入內參觀。深入探索其圓形舞台旋轉機關和地下通道的過程，讓人仿若穿越時光，重溫古人追星的熱情。

▲針對文化愛好者，明治時代建立的木造劇場「出石永樂館」無疑是另一亮點 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理

在岀石，小鎮文化不僅限於建築，更延伸至豐富的傳統體驗。位於「宗鏡寺」的靜修活動是心靈的饗宴，從靜坐禪修到抄經、佛像臨摹，結束後品茗抹茶，更添禪意。此外，小鎮的絲綢和服體驗以170多種款式滿足不同需求，在古蹟前拍攝紀念照尤為動人。而喜愛手工的旅客則可參加杞柳工藝課程，用當地素材親手製作獨特提包，將這段文化之旅實體化。

▲位於「宗鏡寺」的靜修活動是心靈的饗宴，從靜坐禪修到抄經、佛像臨摹，結束後品茗抹茶，更添禪意 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理

當地飲食也令人垂涎。岀石的蕎麥麵歷史可追溯至江戶時代，以出石燒白瓷小碟盛裝的「岀石皿蕎麥麵」更成為其代名詞。利用當地提供的蕎麥麵巡禮套票，旅人可在三家餐廳中享受不同湯底與麵條風味。此外，親手製作蕎麥麵的體驗更為行程增添樂趣。

▲岀石的蕎麥麵歷史可追溯至江戶時代，以出石燒白瓷小碟盛裝的「岀石皿蕎麥麵」更成為其代名詞 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理

美食之外，這裡的日本酒同樣不容錯過。「樂樂鶴」酒造以當地種植的優質白米釀造，酒香清甜。對啤酒愛好者來說，「城山GARDEN」餐廳提供的當地釀造啤酒，其中結合麥芽與蕎麥粉製成的「出石浪漫」尤為出色，與蕎麥麵搭配更是一絕。岀石城下町將自然、文化與歷史完美結合，無論是靜心體驗傳統工藝，還是品味百年風味美食，這裡都是西日本不可錯過的一顆璀璨明珠。

▲「樂樂鶴」酒造以當地種植的優質白米釀造，酒香清甜 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理


 

中文官方網站・出石城下町專頁：https://visitkinosaki.com/tc/in-the-area/izushi/
 

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