沿著富良野滑雪場的下坡小徑，穿過新富良野王子飯店的指示牌，很快就會看見一條通往森林深處的林間小徑，小徑兩旁積滿推雪，一棟棟小木屋群透出溫暖燈光，而最深處，便是珈琲 森の時計。







冬天的富良野

冬天的富良野，像是從童話裡走出的世界。遠眺十勝岳連峰，藍天與白雪交織，規律的農田與依偎的農舍，勾勒出北海道冬季最具代表性的自然景觀。

與札幌或旭川的城市繁華不同，富良野以畜牧農業為主，處處流露著恬靜的時光感與人情味，簡樸的小店販售當地特產，無論是濃郁的富良野牛乳、香滑的鮮奶油甜點，還是起司鍋與咖哩飯，暖呼呼的滋味，每一口都令人記憶深刻；不只是美食令人念念不忘，冬天的富良野還是滑雪與賞雪的絕佳勝地，你也可以參加由當地嚮導帶領的雪上活動，例如雪地健行、雪橇拉遊或雪地摩托車，近距離感受雪國大地壯麗與純粹的一面。



富良野的森林精靈露臺（ニングルテラス）

富良野的時間彷彿被雪凍結了，讓人不自覺地放慢腳步，聽聽內心深處的聲音，最讓人陶醉的，是那座被森林包圍的森林精靈露臺（ニングルテラス）。

從JR富良野車站搭乘當地巴士，抵達新富良野王子飯店後，步行約2分鐘就能看見森林精靈露臺的所在地；由飯店與知名編劇家倉本聰先生共同打造的森林系工藝聚落，進駐十餘間手作店舖，販售以北海道天然素材和在地工藝為主題的商品：描繪北海道四季的紙藝品、以貓頭鷹為主題的木雕守護神、北國植物染織的布料品、雪花形狀的銀飾品，以及帶有樹木和動物圖案的蠟燭等，每一間小店的燈光，透過窗戶灑落在雪地上，營造出既溫暖而迷人的氛圍，然而，今日的目標並非僅止於欣賞精緻工藝，而是沿著積雪的小徑，來到森林最深處的那一抹靜謐－珈琲 森の時計。



|



珈琲 森の時計

相較於森林精靈露臺的熱鬧，珈琲 森の時計顯得低調而隱密，森林的寒冷氣息伴隨木頭的天然香氣，讓人忍不住地深吸一口氣，彷彿身心都被雪地洗滌得格外清澈。

珈琲 森の時計（中譯為森林的時鐘）因2005年日劇《優しい時間》（溫柔時光）取景而出名，劇中男主角經營的咖啡店，正是這座由該劇編劇倉本聰先生親自參與設計的，裡面有大大的火爐、暖黃色磚牆、緊貼雪坡的落地窗、吧台上陳列彩紋陶瓷杯、磨豆機與咖啡壺，與其說是一間咖啡店，他更像是一個遠離塵囂、貼近北國自然的療癒之地，吸引著無數熱愛文學、戲劇與靜謐森林氛圍的旅人，遠赴而此，用一杯咖啡，享受著靜靜佇立在富良野的寧靜與質樸時光。





森の時計的咖啡與甜點

客人與客人的距離間隔地剛剛好，每張木桌、每個座位，都像是專屬的私密小角落。等到我們坐定，也迎來一項森の時計獨有的咖啡儀式－親手研磨咖啡豆。服務生為我們送上一台小型的手搖磨豆機，並與我們解說如何操作，剛開始時，其實抓不太到力道與節奏，有些吃力、也有些不痛快，但隨著一圈圈的練習，磨豆機的轉動變得流暢，稜角分明的咖啡豆也逐漸化為細緻柔和的咖啡粉，轉交咖啡師並注入熱水手沖後，一杯由自己參與製作，彷彿帶著獨特個人溫度的咖啡就上桌了。

我們陶醉聆聽一桌桌客人自行研磨咖啡豆的喀喀聲，再貪婪地聞到了宜人舒服的咖啡香，眼看咖啡見底，此刻，確實想要嚐點甜的。

森の時計的蛋糕其實也很有特色，以「雪」為靈感的三種蛋糕款式，分別命名為富良野冬季的「初雪」、「積雪」與「融雪」，呈現不同階段的雪景造型，白色糖霜如窗外粉雪般輕盈，撒在不同質地的蛋糕上，儘管這趟旅行，我們是在積著厚雪的深冬時分來到富良野，卻能咀嚼到初冬與早春的豐富滋味，想想，確實是一種屬於北國人才有的樸實浪漫。



珈琲 森の時計

在劇中，所有光臨咖啡店的客人，都會愛上遠離塵囂的大自然氣息，不由自主放慢腳步，沉浸在一種慢下來的日常片刻。無論什麼季節來訪，被北國森林包圍的富良野精靈露臺與森の時計，都是美得不可思議吧。

地址：北海道富良野市中御料

特別提醒：2025年冬季，富良野地區觀光人潮眾多，熱門景點之一的精靈露臺首度提出管理措施，限制大巴遊客入內參觀，若是近期報團參加一日遊可得多加留意。