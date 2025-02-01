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> 美食 > 阪急梅田情人節活動來了！紐約巧克力品牌「Cacao Market by MarieBelle KYOTO」與「MarieBelle」快閃登場…

阪急梅田情人節活動來了！紐約巧克力品牌「Cacao Market by MarieBelle KYOTO」與「MarieBelle」快閃登場。

2025燈會攻略 情人節 巧克力 快閃 more
2025-02-01 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社マリベルジャパン
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特派員 Trish

特派員 Trish

巧克力控必訪！紐約超人氣巧克力品牌MarieBelle與Cacao Market by MarieBelle已展開，於阪急梅田本店一樓Coto Coto Stage 11的「阪急情人節巧克力2025」展開期間限定店鋪。搶先帶讀者們一起走進這個充滿紐約時尚感的甜蜜饗宴！
 
 

Cacao Market by MarieBelle KYOTO的夢幻企劃

Cacao Market 是 Maribel 的姊妹店，以其獨特的設計風格吸引著女性顧客的目光，是間充滿復古與古董風情的巧克力專賣店。店內不僅供應以優質原料製作的精緻巧克力，咖啡廳的菜單更提供各式俏皮的巧克力甜點，讓人心花怒放。這次在阪急梅田的快閃店也準備好帶給消費者獨特的甜點體驗！



只要找到「ANGEL LIBRARY CAFE」的神秘暗號，就能享用三種特製天使冰淇淋。此外，京都本店最受歡迎的巧克力也能在此享有，各式巧克力球、水果裹巧克力等豐富選擇，讓你自由挑選喜愛的口味，打造專屬巧克力禮盒。還可以選擇專屬徽章，創造獨一無二的設計感禮盒！
 

 

MarieBelle奢華系列

紐約名媛們最愛的巧克力品牌「MarieBelle」以獨特的包裝設計與頂級品質聞名。京都本店作為品牌首間海外據點，也同樣完美融合了紐約的時尚品味與京都的傳統美學。
今年在阪急梅田的快閃店登場最受矚目的商品就屬與Démodée的聯名系列！精緻可愛的娃娃吊飾，以及夢幻風格隨身鏡，絕對是收藏家必搶商品。品牌經典「藝術松露巧克力藍色禮盒」依舊是情人節送禮首選。每一顆巧克力都像一幅精緻的藝術畫作，送禮絕對體面又大方。

 

此外，情人節限定「巧克力碎片手拿包」不只有美味巧克力，實用的包包更是讓這份禮物加分。而「8入巧克力小方塊掛飾包」今年特別加大尺寸，不只時尚還能放進AirPods，實用性大大提升！
想要體驗紐約頂級巧克力的魅力，或是挑選一份獨特的情人節禮物，一定要把握這個難得的機會！期間限定，錯過要再等一年喔！

 

SWEET DELIGHT

活動日期：即日起〜2月14日
地點：阪急うめだ本店1階コトコトステージ11

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 編輯 鄭雅之
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