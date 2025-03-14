和歌山溫泉飯店推薦！被大自然環抱的「碧島之宿熊野別邸中之島」，是中之島上唯一的飯店，以得天獨厚的地理位置與卓越的服務聞名。全客房皆擁有私人陽台，每一名旅客在房間即可欣賞那智灣海景，還有機會能看見海豚，且露天溫泉池和海洋零距離，儼然是暫時逃離城市喧囂、放鬆的絕佳住宿。



▲和歌山溫泉飯店推薦！碧島之宿熊野別邸中之島是島上唯一的飯店/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲碧島之宿熊野別邸中之島的客房/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「碧島之宿熊野別邸中之島」距離那智瀑布和熊野那智大社都只要30分鐘車程，而自碼頭搭乘5分鐘渡輪即可抵達中之島。一島一飯店的概念，入住「碧島之宿熊野別邸中之島」即等於包下整座島嶼，且每間客房皆享有海景；而梅酒控一定會開心的是，除了大廳伴手禮店販售數款獲獎梅酒之外，每晚七點至九點的happy hour，還可以無限暢飲梅酒。▲碧島之宿熊野別邸中之島每晚七點為happy hour，享無限暢飲梅酒/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲碧島之宿熊野別邸中之島的晚間套餐吃得到熊野牛/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「碧島之宿熊野別邸中之島」供應融合和歌山當地食材的會席料理，最大亮點是松阪牛、伊賀牛、熊野牛三款高級牛肉一餐滿足，其中又以油脂較少的熊野牛最受歡迎；入住「碧島之宿熊野別邸中之島」一定不能錯過「紀州潮聞之湯」，可以在星空之下邊泡溫泉邊聽海聲，著實人生一大享受；此外，飯店頂樓連接步道，閒暇之餘可以親近大自然，抑或欣賞日出景緻推薦閱讀： 朝聖熊野古道必參拜！自然與信仰結合的日本聖地「熊野那智大社」，千年神木等你穿越。 ▲碧島之宿熊野別邸中之島的足湯區也和大海相連/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲享受露天浴池的同時還能邊欣賞海景、聽海聲/ 碧島之宿熊野別邸中之島提供、WalkerLand窩客島整理

碧島之宿熊野別邸中之島店家資訊

地址：649-5334 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1179-9

電話：0735-52-1111

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▲碧島之宿熊野別邸中之島早餐採半自助，此為套餐內容/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲碧島之宿熊野別邸中之島的步道亦設有足湯/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲碧島之宿熊野別邸中之島的日出景致/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲碧島之宿熊野別邸中之島的接駁船，五分鐘船程即可抵達碼頭/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝