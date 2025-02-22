唐老鴨粉不能錯過的盛宴來囉！東京迪士尼樂園預計將於2025年4月8日至6月30日期間，再度舉辦人氣特別活動「迪士尼好友樂力四射」第四彈：「唐老鴨的呱呱鴨！鴨！鴨趣城！」這是繼2024年第二彈活動後的全新升級版，將為遊客帶來更豐富精彩的體驗，為你與唐老鴨共創美好回憶。

「唐老鴨的呱呱鴨！鴨！鴨趣城！」精彩登場

本次活動的故事背景設定在唐老鴨為了追求成為超級巨星之夢，重返他心目中的理想城市「Duck City」。在眾多新登場的粉絲「呱呱鴨」簇擁下，將在園區內掀起一場前所未有的歡樂慶典。





活動最受矚目的「呱呱慶典★唐老鴨傳奇！」遊行，由在唐老鴨夢中成為好友的皮特擔任領頭角色，帶領著一連串融入「呱呱鴨」元素的精彩花車巡遊。當唐老鴨的花車抵達城堡前廣場時，米奇、米妮和黛西等迪士尼好友們將齊聚一堂，共同見證並慶祝唐老鴨成為巨星之王的美夢成真時刻。



唐老鴨的呱呱鴨！鴨！鴨趣城！

「ドナルドのクワッキー・ダック！ダック！ダックシティ！」

園區內的裝飾也經過精心設計，從入口處的唐老鴨主題花圃、世界市集的特色裝置，到仙杜瑞拉城堡周邊都可見到唐老鴨與嘎嘎鴨的蹤影，讓遊客彷彿置身於充滿歡樂氣氛的「Duck City」之中。不論在哪個角落都能發現適合拍照打卡的絕佳景點。商品方面將於4月7日搶先發售。除了深受歡迎的貝雷帽、搖動會發出「呱呱」聲的互動玩具等經典商品推出全新設計外，還特別推出以「巨星之王」唐老鴨為主題的文具用品等周邊商品。想要擁有紀念品的遊客千萬不要錯過。特色美食更早於4月1日開始供應，推出多款以活動為主題的特製餐點。包括漂浮著可愛嘎嘎鴨棉花糖的柳橙鳳梨特調飲品，以及象徵唐老鴨的黃色特製熱狗等，讓遊客不只能享受視覺饗宴，還能品嚐到獨特的主題美食。想要徹底沉浸在唐老鴨的世界中，迪士尼大使大飯店特別推出的主題房間絕對不容錯過。房間以唐老鴨的超級粉絲「呱呱鴨」為主題，打造出更加熱鬧歡樂的「鴨趣城」氛圍，讓住宿體驗也充滿驚喜。

活動期間：2025年4月8日～6月30日

地點：東京迪士尼樂園

©Disney