在日本的東京迪士尼也能享受原汁原味的星際大戰遊樂設施，東京迪士尼樂園將於2025年4月推行「星際旅行：冒險續航」的特別版。此次活動將加入迪士尼+影集《星際大戰：亞蘇卡》、《星際大戰：安道爾》和《曼達洛人》的元素，活動期間為4月8日至6月30日！





本次遊樂設施的劇情特別加入三位新角色：前絕地武士亞蘇卡・塔諾、反抗軍情報官卡西安・安道爾，以及與Baby Yoda 格洛古同行的賞金獵人曼達洛人。遊客在體驗過程中會接收到其中一位角色的通訊，隨後飛往希托斯星球上空，穿越太空鯨魚帕吉爾的群體，前往銀河系中的目的地。如果來不及趕在活動期間飛東京也沒關係，這次新增的場景之後會併入隨機的常態路線中。



新登場角色：曼達洛人

限定周邊

此外，東京迪士尼也宣布，將於2025年4月7日，販售以《曼達洛人》中的角色「格洛古」為主題概念的別針。這是紀念本次「星際旅行：冒險續航」特別版的限定商品。如果你喜歡Baby Yoda，記得在搭完設施以後，到紀念品商店採購！







舞浜IKSPIARI電影院：星際大戰電影馬拉松

除此之外，位於舞浜站前商業設施IKSPIARI的Cinema IKSPIARI影院，將從2025年3月7日起，至3月9日期間放映有安道爾登場的電影《俠盜一號：星際大戰外傳》，並於4月15日至4月20日期間一次放映《星際大戰》電影系列第1集至第9集共9部作品。同時，影院內將以放映作品的海報和背景音樂，營造《星際大戰》的世界氛圍。英文發音、中文字幕的電影你一定都看過了！有考慮衝東京看一發日文版的嗎？粉絲們別錯過了！

