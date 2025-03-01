吃到飽控又多個理由約吃到飽了！台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen這回真的玩很大，直接把「環球美食航線」搬進自助餐檯上，從即日起一路到5月15日，帶大家美食出國一次吃遍亞洲、歐洲到大洋洲，而且這次不只菜色豪華，優惠活動更是一波接一波。三月份還有婦女節限定活動，女性朋友來用餐就送韓國保養品，吃飽還能變美，完全是今年春天最不容錯過的美食大事件。



▲台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen這回真的玩很大，直接把「環球美食航線」搬進自助餐檯上，從即日起一路到5月15日 / 台北國泰萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理



這趟美食旅行首先從亞洲起飛，直接搬出一整排海陸盛宴，每一口都是當季最強。當令的藍蟹、扁蟹新鮮又肥美，鮮甜肉質讓人吃到停不下來。假日限定的松葉蟹腳更是直接加滿誠意，讓海鮮控吃到心滿意足。除了滿滿海味，亞洲料理的陣容也毫不馬虎，像是用金門高粱醃過的「酒糟肉」，濃郁的「上海醃篤鮮」，還有超夠味的「重慶青花椒水煮牛肉」，每道菜都像在說故事，讓人吃進不同城市的專屬風味。



亞洲吃完，這趟環球之旅繼續往歐洲飛。南法經典的「馬賽海鮮湯」暖胃又暖心，「尼斯沙拉」用醃漬鯷魚和新鮮蔬果直接喚醒味蕾。還有不能漏掉的「帕馬火腿蜜瓜」，鹹香火腿搭配清甜蜜瓜，這種義大利經典組合，真的怎麼吃都不會膩。而最讓肉控期待的，絕對是「勃根地紅酒羊肩」，經典法式慢燉手法，讓羊肩軟嫩入味，紅酒香氣層層堆疊，每口都是幸福。



吃過亞洲和歐洲，最後一站來到大洋洲。現切的「澳洲肋眼牛排」油花迷人，搭配烤鳳梨、迷迭香南瓜、松露薯泥等配菜，重口味與清爽感一次到位。而來自尼加拉瓜的「鹽烤蝦」，用高溫把蝦殼烤到微焦微酥，蝦肉的鮮甜和鹽香完美鎖住，真的讓人想默默掃光整盤。最後的甜點時間更是少女心爆棚，除了Haagen Dazs冰淇淋無限吃，還有台灣在地品牌「春一枝」冰棒，以及每日手作豆花和主廚限定甜點，每一口都是春天的甜蜜收尾。



▲現切的「澳洲肋眼牛排」油花迷人，搭配烤鳳梨、迷迭香南瓜、松露薯泥等配菜，重口味與清爽感一次到位 / 台北國泰萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

這次MJ Kitchen也超懂女生心聲，3月3日到3月8日特別為38婦女節推出加碼活動，只要是女性賓客來用餐，直接送韓國品牌保養品，送完為止。3月底前平日來還有萬豪旅享家會員專屬價，每人只要1,000元加一成，這麼超值還能環遊世界，真的是揪姐妹聚餐的最佳理由。▲3月3日到3月8日特別為38婦女節推出加碼活動，只要是女性賓客來用餐，直接送韓國品牌保養品，送完為止 / 台北國泰萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

MJ Kitchen 環球美食航線 優惠活動列表

活動期間：即日起至2025年5月15日



MJ Kitchen 38女神節限定活動

活動期間：2025年3月3日至3月8日

活動內容：女性賓客於午餐或晚餐時段用餐，每人加贈韓國品牌保養品乙入

每日限量：25份，送完為止



萬豪旅享家會員平日專屬優惠

活動期間：2025年3月3日至3月31日

平日適用：週一至週四，午餐及晚餐時段

優惠價格：每人1,000元加10%起

注意事項：須為萬豪旅享家會員，現場出示會員資格方可享優惠



萬豪旅享家會員全期間優惠

全檔期（即日起至2025年5月15日）適用

享原價85折優惠



MJ Kitchen 環球美食航線 定價參考

平日午餐 每人1,280元加10%起

平日晚餐 每人1,380元加10%起

假日午餐及晚餐 每人1,480元加10%起

以上價格需另加10%服務費