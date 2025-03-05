必勝客又來搶攻起司控的心了！每次必勝客推出新口味比薩，都像在玩美食界的極限挑戰，之前的珍奶比薩、臭豆腐比薩一推出就刷爆話題，這次終於不搞怪，改走王道美味路線，把超濃五重起司比薩帶回來，還一口氣加碼新推出火辣蜂蜜五重起司比薩和火辣蜂蜜美式臘腸比薩。從經典濃郁起司到鹹甜辣交織的創意新吃法，這次不只讓起司控瘋狂，也讓喜歡重口味比薩的老饕們忍不住躍躍欲試。



▲必勝客超濃五重起司比薩！讓起司控尖叫的超濃起司比薩限時優惠 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



必勝客這次主打的「超濃五重起司比薩」，強調百分百純天然起司，每一口都是真材實料。這款比薩精選來自全球五個國家的頂級乳源，從義大利的正宗莫札瑞拉起司到丹麥的香濃鮮奶油乳酪，還有澳洲帕馬森、荷蘭高達以及丹麥康門貝爾，每一種起司各有風味，層層堆疊在比薩餅皮上，光是視覺就讓起司迷口水直流。特別的是，必勝客還為這款比薩寄上正式邀請函給義大利經濟文化貿易辦事處，邀請義大利人也來品味這場極致起司饗宴，展現品牌對起司專業的自信與驕傲。



▲必勝客費心嚴選五種100%純天然頂級起司打造純正義式「超濃五重起司比薩」，單點特價只要429元/ 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

除了起司滿溢的經典口味，「超濃五重起司比薩」還加入今年最夯的火辣蜂蜜新吃法。濃郁起司搭配美國超人氣辣蜂蜜，一入口先感受到蜂蜜的香甜，接著辣椒的辛香層層爆發，甜中帶辣的風味讓整體比薩層次瞬間升級。這款鹹甜辣三重奏的「火辣蜂蜜五重起司比薩」，讓原本就濃郁到不行的五重起司更添靈魂風味，尤其適合重口味的起司控。如果偏愛經典美式風味，這次同步推出的「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」也絕對不能錯過。美式臘腸的鹹香酥脆與濃厚起司相互交融，再淋上一層甜辣交錯的火辣蜂蜜，每一口都是香甜濃辣的驚喜，讓人忍不住一口接一口。▲必勝客將「超濃五重起司比薩」結合美國最受歡迎的「火辣蜂蜜」推出期間限定「火辣蜂蜜五重起司比薩」，帶來鹹、甜、辣平衡的絕妙味覺體驗/ 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理這次回歸的「超濃五重起司比薩」，單點原價849元，現在外帶特價只要429元；全新的「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」原價595元，限時特價299元；而「火辣蜂蜜五重起司比薩」同樣只要429元，限時六週供應。這三款比薩不只滿足起司控的期待，更帶來前所未見的甜辣新吃法。▲必勝客「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」每一口都吃得到臘腸的鹹香酥脆、起司的香濃牽絲和辣蜂蜜的甜辣交織，限時只賣六周/ 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理









必勝客超濃五重起司比薩與火辣蜂蜜系列活動

超濃五重起司比薩

選用來自義大利、丹麥、澳洲、荷蘭等五國的100%純天然頂級起司，香濃滑順一次到位

原價849元，外帶單點特價429元

火辣蜂蜜五重起司比薩

超濃五重起司搭配美國風行的火辣蜂蜜，鹹甜辣三重奏帶來全新比薩吃法

原價849元，外帶單點特價429元

火辣蜂蜜美式臘腸比薩

美式經典臘腸搭配濃郁起司與火辣蜂蜜，層次感爆表的經典美式新升級

原價595元，外帶單點特價299元

訂購方式

電話訂購請撥打412-9889（手機直撥需加02）

更多資訊請見必勝客官方網站

活動期間與優惠內容以必勝客官方公告為準