隨著3月8日「國際婦女節」腳步逼近，台北凱達大飯店特別規劃出一系列結合住房與餐飲的「寵愛女王」活動，不僅讓女性旅客感受到節日專屬的寵愛氛圍，還能以超值優惠價格入住高品質客房，並享受豐盛美食與驚喜抽獎。



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▲台北凱達3月住房送檜山坊面膜！再加碼百宴四人同行女神免費吃到飽 / 台北凱達大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



其中最讓旅人喜歡的就是這一次飯店特別攜手台灣知名高端檜木香氛品牌「檜山坊」，聯名推出「森呼吸・美肌之旅」限量住房專案，即日起至4月30日止，每日限量三間，平日入住豪華客房只要3,988元起，精緻套房5,488元起，專案房型皆含自助式早餐，週五與週六入住還需額外加價，同時，每房還能免費獲得價值790元的「五感森林療癒面膜」乙組，讓這趟女神之旅不僅是舒適放鬆，更是一場深入肌膚與感官的療癒體驗。



台灣原創檜木香氛品牌「檜山坊」以天然純粹為品牌核心，這次隨住房專案贈送的「五感森林療癒面膜」，特別添加來自台灣本土的珍貴檜木精油，結合多種植物萃取精華，能有效深層滋潤、舒緩壓力、修護乾燥肌膚，讓女性旅客彷彿置身天然森林浴之中，不僅身心放鬆，肌膚也重現透亮光澤，堪稱真正的內外兼顧美肌之旅。



▲台灣原創檜木香氛品牌「檜山坊」以天然純粹為品牌核心，這次隨住房專案贈送的「五感森林療癒面膜」 / 台北凱達大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

台北凱達「寵愛女王」住房活動

不只住房優惠吸引人，台北凱達大飯店百宴自助餐廳也趁這波女王節檔期加碼推出美食驚喜。自3月7日起，餐檯換上全新春季菜色，專為女性設計的一系列美顏美食正式登場，包括爽脆可口的「美人腿佐胡麻醬」、鮮甜養生的「美顏蓮子蝦仁」、滋補暖身的「紅棗枸杞燉排骨」以及甜而不膩的「紅棗銀耳甜湯」，每道料理不僅美味，還兼具養顏美容功效，讓每位前來的女神都能感受到飯店的貼心款待。▲自3月7日起，餐檯換上全新春季菜色，專為女性設計的一系列美顏美食正式登場 / 台北凱達大飯店提供、WalkerLand窩客島整理更誘人的是，百宴自助餐廳同步推出「四人同行．女神免費」優惠，平日午晚餐每人只要918元起，四人同行即享一位女性免費，再加碼滿額抽獎，單筆消費滿3,000元就能參加抽獎活動，獎項多達一千個，讓用餐體驗充滿驚喜感，絕對是姊妹聚會或家庭聚餐的絕佳選擇。▲百宴自助餐廳同步推出「四人同行．女神免費」優惠，平日午晚餐每人只要918元起，四人同行即享一位女性免費 / 台北凱達大飯店提供、WalkerLand窩客島整理而百宴自助餐廳最讓甜點控期待的，就是這次春季限定的幸福甜點櫃，一次端上「玫瑰生乳卷」、「玫瑰馬卡龍」、「法式檸檬塔」、「千層蛋糕」、「焦糖絲絨布朗尼」以及「奶霜古典巧克力蛋糕」等多款夢幻甜點，每一口都滿溢幸福滋味，從視覺到味覺都能感受到春天的柔美與浪漫，搭配美顏料理與檜木面膜住房專案，讓整個3月成為專屬女性的療癒美好時光。▲百宴自助餐廳最讓甜點控期待的，就是這次春季限定的幸福甜點櫃 / 台北凱達大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025年3月1日～2025年4月30日

住房優惠：「森呼吸・美肌之旅」住房專案

・豪華客房：每晚3,988元起（含早餐）

・精緻套房：每晚5,488元起（含早餐）

・週五加價400元、週六加價800元

・每房加贈「檜山坊五感森林療癒面膜」乙組（價值790元）

住房聯名品牌：台灣高端檜木香氛品牌「檜山坊」



台北凱達百宴自助吃到飽餐廳「四人同行．女神免費」

平日午晚餐每人918元起，消費滿3,000元可參加抽獎活動（獎項超過1,000個）

活動詳情與訂房請洽官網