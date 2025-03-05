Hotel dùa正式進駐墾丁，引領南國觀光進入全新篇章。這座飯店不僅是墾丁近25年來首見全新渡假飯店，更由世界指標訂房網Agoda評選為全球前1%的優質飯店，並榮獲象徵全球傑出飯店最高榮譽的金環獎。Hotel dùa品牌自高雄發跡，憑藉卓越服務與細膩住宿體驗贏得無數好評，這次跨足墾丁打造新館，結合頂級設計、星級餐飲與獨特景觀，迅速成為南台灣最受矚目的渡假飯店之一。



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▲Hotel dùa墾丁新飯店！360度空中泳池、頂樓滔浪酒吧，搶攻南台灣必住清單 / Hotel dùa墾丁提供、WalkerLand窩客島整理



全新Hotel dùa墾丁館座落於墾丁大街黃金核心地段，擁有背山面海的絕佳景觀優勢，面向碧海藍天的巴士海峽，背靠墾丁國家公園三座指標山岳，旅客入住即可沉浸山海風光。飯店整棟以黃金級綠建築標準興建，外觀靈感來自珊瑚與貝殼，展現對海洋生態的敬意。更特別的是，這座飯店是全亞洲第一家在公共空間全面使用義大利百年頂級家具品牌Poltrona Frau的渡假飯店，細節中處處透露極致品味。



▲全新Hotel dùa墾丁館座落於墾丁大街黃金核心地段，飯店整棟以黃金級綠建築標準興建，外觀靈感來自珊瑚與貝殼，展現對海洋生態的敬意 / Hotel dùa墾丁提供、WalkerLand窩客島整理

來到Hotel dùa墾丁，不只是一場單純的住宿體驗，而是從進門那刻起就進入精緻設計與感官享受並存的空間旅程。飯店一樓的大廳挑高設計結合天井導光，陽光透過泳池灑落地面，水波光影隨著時間流轉，形成獨特的建築景象。大廳中央更擺放全台唯一金屬一體成型的旋轉樓梯，以貝殼螺旋為設計靈感，結合藝術與環保精神，讓飯店成為名符其實的綠建築地標。旅客還能坐在Poltrona Frau沙發上，靜靜欣賞這幅建築與自然共鳴的畫面，感受Hotel dùa的獨到美學。▲來到Hotel dùa墾丁，不只是一場單純的住宿體驗，而是從進門那刻起就進入精緻設計與感官享受並存的空間旅程 / Hotel dùa墾丁提供、WalkerLand窩客島整理Hotel dùa墾丁最受矚目的亮點，莫過於頂樓的「滔浪酒吧空中泳池」。這座360度環景泳池，不僅能將日出晨曦、晚霞夕照與滿天星空一次收入眼底，池畔更設有AIRSTREAM風格的美式餐車，以及環形珊瑚酒吧，旅客可隨時小酌一杯，享受最Chill的渡假氛圍。現場更設置450寸巨幅螢幕，不定期舉辦池畔音樂派對與駐點DJ演出，讓墾丁夜生活有了全新定義。▲Hotel dùa墾丁最受矚目的亮點，莫過於頂樓的「滔浪酒吧空中泳池」。這座360度環景泳池，不僅能將日出晨曦、晚霞夕照與滿天星空一次收入眼 / Hotel dùa墾丁提供、WalkerLand窩客島整理餐飲體驗方面，Hotel dùa墾丁同樣不馬虎。一樓全日餐廳「Sardine 沙丁嶼餐酒館」由星級主廚親自操刀，選用屏東在地新鮮食材與時令海鮮，結合無國界料理手法，打造充滿創意與風味的美食饗宴。旅客不僅能享用到精緻的早餐料理，更能搭配精選葡萄酒與自然酒，將每一餐升級為專屬度假的味蕾回憶。值得一提的是，全屏東首家「乾杯燒肉」也同步進駐飯店，從嚴選肉品到桌邊互動式服務，將最道地的燒肉文化與墾丁悠閒氛圍完美融合。▲一樓全日餐廳「Sardine 沙丁嶼餐酒館」由星級主廚親自操刀，選用屏東在地新鮮食材與時令海鮮，結合無國界料理手法 / Hotel dùa墾丁提供、WalkerLand窩客島整理並且，Hotel dùa墾丁擁有127間客房，五大房型各具特色，包括dùa客房、豪華客房、山隅客房、行政客房與山海套房，每間客房皆配置55吋智慧電視、Bose戶外型喇叭、Nespresso膠囊咖啡機，以及新一代Panasonic NA27吹風機等豪華設備，沐浴備品更選用法國奢華香氛品牌Pascal Morabito，搭配全館加強隔音設計，讓旅客無論白天欣賞窗外海景或夜晚靜享寧靜時光，都能感受極致舒適。▲Hotel dùa墾丁擁有127間客房，五大房型各具特色，包括dùa客房、豪華客房、山隅客房、行政客房與山海套房 / Hotel dùa墾丁提供、WalkerLand窩客島整理此外，飯店全館燈光設計與景觀造景，皆出自台灣頂尖設計團隊聯手打造，從「九典建築」的整體規劃、「JAHAA詰合設計」的室內美學、「上境設計」的戶外景觀、「日光設計」的燈光演繹，到「硬是設計」操刀的空中泳池與酒吧空間，每一處都彰顯Hotel dùa品牌的設計高度。整體建築更融合ESG理念，地面舖設回收的咕咾石與鵝卵石，減少建材浪費，並採用義大利法拉利膜降低室內溫度與紫外線，讓環保概念貫穿旅客所見所感的每一刻。交通方面，Hotel dùa墾丁距離墾丁大街僅需步行1分鐘，鄰近大灣海灘與轉運站，無論是自駕或搭乘大眾運輸都相當便利。飯店即日起全面開放官網線上訂房，淡季平日房價5,800元起，含雙人精緻早餐，讓旅客用最輕鬆的方式享受頂級度假飯店體驗。2025年，hotel dùa墾丁無疑將成為南台灣最具話題與吸引力的住宿新指標，無論是親子旅遊、浪漫蜜月或好友揪團，這座結合設計美學、頂級餐飲與海景極景的夢幻飯店，都值得旅人一探究竟。▲飯店即日起全面開放官網線上訂房，淡季平日房價5,800元起，含雙人精緻早餐，讓旅客用最輕鬆的方式享受頂級度假飯店體驗 / Hotel dùa墾丁提供、WalkerLand窩客島整理

Hotel dùa 墾丁 十大必住亮點

1、全球前1%指標飯店進駐：榮獲Agoda金環獎與Expedia最讚旅客體驗獎

2、25年首見全新墾丁渡假飯店：地點位於墾丁大街核心，背山面海雙景合一

3、頂樓360度「滔浪酒吧空中泳池」：日出、夕陽、星空三景一次擁有

4、全屏東首家「乾杯燒肉」正式進駐：頂級燒肉＋渡假氛圍一次滿足

5、星級主廚「Sardine 沙丁嶼餐酒館」：嚴選在地海鮮食材，全天候美食饗宴

6、綠建築美學飯店：義大利法拉利膜降溫、回收咕咾石鋪設地景，從建築到餐飲全面ESG

7、亞洲首創Poltrona Frau家具飯店：義大利百年名品進駐公共空間，質感爆棚

8、全台最大金屬一體成型旋轉樓梯：以貝殼螺旋為靈感，結合燈光與建築藝術

9、五大世界級設計名師聯手操刀：建築、室內、景觀、燈光、泳池全面精品化

10、一分鐘直達墾丁大街與大灣海灘：交通方便，吃喝玩樂全都近在眼前





Hotel dùa 墾丁

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路文化巷5號

電話：08-8861333

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