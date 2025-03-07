隨著驚蟄節氣的到來，正是調理身體、享受春季食材的最佳時機。漢來美食旗下品牌「漢來蔬食」應時推出全新「春綻好食」系列，以時令鮮蔬與台灣在地食材入菜，打造6道結合中、西、韓式料理精髓的限定美饌，讓蔬食不僅健康，更能滿足味蕾的層次享受。這波春季新品即日起於全台門市限時供應，無論是熱愛蔬食的饕客，或是想嘗試新風味的葷食族群，都能品味到別具創意的春季限定美味。



▲漢來蔬食春季新菜共推出6道異國料理 / 漢來蔬食 提供、WalkerLand窩客島整理



▲漢來蔬食春季新菜以時令鮮蔬與台灣在地食材入菜 / 漢來蔬食 提供、WalkerLand窩客島整理

漢來蔬食「春綻好食」系列新品

這次新品特別融入異國風情，讓蔬食料理更添驚喜感。首先登場的是「香料咖哩缽」，以椰漿風味的特製咖哩醬為基底，搭配未來肉丸、馬鈴薯、青花筍、鷹嘴豆等豐富食材，並附上現烤法國麵包，帶來濃郁又滑順的異國風味；而「牛肝菌年糕焗白菜」則採用義式料理手法，將牛肝菌與多種菇類拌炒入味，再結合南瓜泥、年糕片與爽脆蔬菜，最後鋪上帕瑪森起司焗烤，讓口感層次更上一層樓，鹹香濃郁的滋味，讓人忍不住一口接一口。▲漢來蔬食春季新菜「香料咖哩缽」以椰漿風味的特製咖哩醬為基底 / 漢來蔬食 提供、WalkerLand窩客島整理▲漢來蔬食春季新菜「牛肝菌年糕焗白菜」香氣十足 / 漢來蔬食 提供、WalkerLand窩客島整理春天微涼的天氣，正適合來點辛香開胃的料理。「韓式石鍋拌飯」以主廚自製韓式泡菜為靈魂，搭配阿里山轎篙筍、黃豆芽、杏鮑菇等食材，每一口都能感受到酸辣與清甜的完美平衡，而靜置五分鐘後鍋底形成的焦香鍋巴，更是這道料理的靈魂所在；另一道「農家乾鍋小炒」則是川味愛好者不能錯過的選擇，特調辣醬與白花椰、青龍椒、有機百頁豆腐及蒟蒻大火快炒，香氣四溢，微辣之中還能吃到蔬菜本身的甘甜。▲漢來蔬食春季新菜。「韓式石鍋拌飯」以主廚自製韓式泡菜為靈魂，搭配阿里山轎篙筍等 / 漢來蔬食 提供、WalkerLand窩客島整理▲漢來蔬食春季新菜「農家乾鍋小炒」大火快炒帶有辣味的川式料理 / 漢來蔬食 提供、WalkerLand窩客島整理吃完主食，當然少不了暖心湯品與精緻甜點。「當歸猴菇燉盅」以當歸湯底為基底，搭配蓮子、皇帝豆、猴頭菇、海參菇與手工麵丸，湯頭帶有濃郁藥膳香氣，入口溫潤回甘，是入春滋補的最佳選擇；最後登場的「金棗西米蛋塔」，則以酥脆塔皮包覆滑嫩奶餡與西米露，再淋上酸甜金棗醬點綴，入口酸甜清爽，帶來滿滿春日活力。推薦閱讀： 高雄吃到飽控等到「島語」！升級版漢來海港插旗漢神百貨，最快8月開。 ▲漢來蔬食春季新菜「當歸猴菇燉盅」入春滋補的最佳選擇 / 漢來蔬食 提供、WalkerLand窩客島整理▲漢來蔬食春季新菜「金棗西米蛋塔」酸甜清爽 / 漢來蔬食 提供、WalkerLand窩客島整理

供應分店：全台漢來蔬食門市（忠孝店、廣三店、台南店、巨蛋店、佛館店）

新品售價：

香料咖哩缽 $380

牛肝菌年糕焗白菜 $280

農家乾鍋小炒 $380

韓式石鍋拌飯 $240

當歸猴菇燉盅 $180

金棗西米蛋塔 $118