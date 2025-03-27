即將於2025年4月26日盛大開幕的「岐阜城樂市」，在開業前搶先公開店舖資訊！「岐阜城樂市」由七棟木造平房建築組成，引進了多家能感受岐阜地區特色的店舖，喜歡日本傳統文化與美食的朋友們，絕對不能錯過！



四季彩烏龍麵 華金團

在店內可以品嘗到獨家製作的烏龍麵，再搭配香氣撲鼻的糯米飯和色彩繽紛的配菜。店內裝飾著岐阜縣產的燈籠，以長良川為主題設計的包廂也很有特色。



井之口咖啡烘焙所

以岐阜舊地名「井之口」命名的咖啡店，可以外帶和內。店家堅持使用岐阜當地食材製作餐點，店內的吧台和桌椅也採用岐阜縣產的櫸木，讓你一進門就能感受到濃濃的岐阜風情。







愛岐三食堂

這家食堂匯集了愛知、岐阜、三重三縣的美食精華。岐阜特色料理包含岐阜中華麵、奧美濃古地雞丼飯；愛知特色美食包含菊絲麵、味噌豬排丼；三重名物則是鳥羽答志島鮮釜揚小魚丼、伊勢茶蕎麥麵。除了這些招牌套餐外，還有岐阜獨有的可樂餅等輕食點心，讓你一次吃遍日本中部地區的美食！







起身本舖

起身本舖是源自岐阜柳之瀨的老字號！這家店主打岐阜靈魂甜點「起身最中」，這款造型如同達摩公仔的和菓子不僅美味可口，還象徵好運與幸福。店內還有各式岐阜名產、伴手禮、加工食品及當地銘酒等。







城下町咖啡 魚久

城下町咖啡 魚久是一家重現戰國時代茶館風情的特色咖啡店。除了咖啡飲品外，還提供用土窯烹調的米飯、慢燉入味的豬肉味噌湯，以及在傳統炭火圍爐裏上烤製的乾魚等道地日本料理，讓你彷彿穿越時空，回到了織田信長的時代！



岐阜 奧林匹庵

岐阜 奧林匹庵集結了融合當地文化和歷史的「可愛」商品。這家土產店將日本的「萌」文化完美融入岐阜特色伴手禮中，絕對是你搜刮紀念品的最佳去處！







肉工房 美乃家

自2019年8月在犬山城下町開業以來，一直深受饕客喜愛。店家堅持提供飛驒牛握壽司和各種部位的牛肉串。愛吃肉的人千萬別錯過！



Fruits Candy ar.

Fruits Candy ar.每到季節都會精選當令水果，製作水果糖。薄脆的糖衣包裹著新鮮水果，咬下去的酥脆口感絕對讓你難忘！蘋果糖有六種不同口味，可以依照心情選擇，而且切成方便入口的大小，特別適合邊走邊吃，是逛街時的完美零食！







蜂蜜專門店 秋田屋

秋田屋是創立於1804年的老字號，更是養蜂批發商的首間實體店鋪！這裡不只有各式蜂蜜，還有網路爆紅的蜂蜜奶油、蜂蜜甜點等，原本只能在網路購買的商品現在實體店也買得到了。特別推薦實體店限定的蜂蜜霜淇淋，絕對值得一試！



■設施資訊

地址：岐阜縣岐阜市大宮町1丁目

店舖數：共11間特色店家

開幕日期：2025年4月26日







日本岐阜縣美食旅遊體驗