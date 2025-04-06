東京平價拉麵推薦「沾麵屋 やすべえ」加麵不加價，無疑是最佳選擇之一。這間目前在東京多處設有分店，新宿、澀谷、池袋、高田馬場等地都有；店家以濃郁的醬汁，與高品質小麥製作的自家製麵條聞名，特別是「加麵不加價」的貼心服務，讓大食量的客人也能大快朵頤，成為不少旅客與當地人心中的隱藏版美食。



▲東京平價拉麵推薦「沾麵屋 やすべえ」加麵不加價，想吃道地沾麵來這邊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲東京平價拉麵推薦「沾麵屋 やすべえ」新宿、澀谷、池袋、高田馬場都有分店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

東京平價拉麵推薦 沾麵屋 やすべえ

東京平價拉麵推薦「沾麵屋 やすべえ」在東京共有8家分店，新宿、澀谷、池袋、高田馬場都有；店內裝潢走簡約日式風格，座位多為吧檯設計，適合獨自一人，或三五好友快速用餐。即便是宵夜時段，依然能見到排隊人潮，可見其受歡迎程度。▲東京平價拉麵推薦「沾麵屋 やすべえ」座位多為吧檯設計，適合獨自一人前來 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲東京平價拉麵推薦「沾麵屋 やすべえ」菜單主打餐點是各式沾麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「沾麵屋 やすべえ」菜單主打餐點是各式沾麵，醬汁融合了蔬菜的鮮甜、肉類的濃郁與魚介的風味，搭配手工自製的麵條，Q彈有嚼勁。基本款沾麵價格為 980 日圓，麵量可選擇220g、330g或440g，無論選擇哪種份量，價格皆相同，CP值極高。除了基本款，還有辛味沾麵、味噌沾麵等多種口味可選擇。▲東京平價拉麵推薦「沾麵屋 やすべえ」麵量無論份量，價格皆相同 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝享用完沾麵後，店家還提供免費的「スープ割り」服務，客人可以將高湯加入剩餘的沾汁中，轉變為風味濃郁的熱湯。桌上還備有免費的洋蔥丁、鰹魚粉與醋，讓客人自由調整口感，可以自由客製化。如果大家準備去東京走走，想要品嚐道地沾麵，又想要有高CP值體驗的話，現在就趕緊收藏起來吧。▲想要品嚐道地沾麵，東京平價拉麵推薦「沾麵屋 やすべえ」可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：新宿区高田馬場1-22-7

營業時間：11:00-22:00

東京平價拉麵推薦 沾麵屋 やすべえ 推薦菜單

推薦菜單：原味沾麵(並盛、中盛、大盛) ¥980、辣味沾麵(並盛、中盛、大盛) ¥980、味噌沾麵 (並盛、中盛、大盛) ¥1080、辛味噌沾麵 (並盛、中盛、大盛) ¥1080

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