我在圓一個夢，圓一個在台灣追雪的夢，感恩同學情義相挺～

讓我今天在思源啞口（零下-3°）｜太平山見晴懷古步道（零下-1°），終於成功達陣～

這陣子台灣一波波的寒流來襲，在2021年01月01日，高山四處的地方也下雪來～

後續氣象報導說在2021年01月07日，又有一波寒流即將來襲，子陵在2021年01月03號在FB徵求廣大好友協助，終於～

有人聽見子陵誠懇的呼喊聲，願意協助子陵去尋夢～

真是十二萬分感恩，大愛讓世界更美麗～

▲▼是四季→南山的方向所拍攝，一大片一行行一列列的高麗菜，堆積著冰霜，翠綠加白雪，拍起來也很漂亮～

感謝宜蘭老司機同學的帶路，憑著他多年的經驗帶領下，凌晨4點半宜蘭出發，前往太平山～

沿途行駛台7線，到中橫公路宜蘭支線的分叉處，左邊是往土場，右邊則是往四季｜南山方向～

只是到這個交叉口，便已經大塞車。

同學建議先前往四季｜南山方向，也許上方也是有下雪！？

因為這一次的旅途，只是要拍照並沒有特定的目標（安全第一），討論完畢，立馬前進四季｜南山。

▲是在亞爸的山拍攝。

在這邊不管是要往太平山｜思源啞口的方向，一定要注意油箱的油量，務必要在宜蘭員山市區先加滿油，不然等到車子行駛到南山加油，需要等到早上8點才開放～

📌台灣中油｜直營南山站

地址： 267宜蘭縣大同鄉泰雅路七段226號。

開放時間：每天 08:00–18:00

果然在南山的路段，就被攔截下來，必須安裝雪鍊才會放行，再來便是行駛速度都不快。

停放車輛時間建議不要停放過久，也要注意水箱防凍劑是否有添加！？以免水箱管路冷凍爆掉。

▲▼是在亞爸的山拍攝。

就這樣子一路行駛到思源啞口，沒有想到這一次的雪景，竟然跟我在2016年再見，反而下的更多，一霎那之間～彷彿來到了雪白的銀色國度～

雪地的氣候變化果然十分的詭異，一下子晴朗瞬間一下又迷霧朦朧，每一分每一刻景物變化萬千～

▲冷到發抖～呵呵

初期下雨｜冰霰，後面真的在飄雪了～

真是太幸運了！一路行駛過來，車輛不多，路邊停車便可以拍攝。

大自然真是十分奧妙，原本翠綠山巒景色，經過降雪之後呈現雪白世界，而且每個大樹｜樹枝｜小草被白雪給包覆者，呈現不同的三千世界。

行駛在這一條路段，也要注意安全，我們在現場就看見一輛車輛，右邊2個輪胎，完全陷入水溝，等待救援～

沒有想到這邊也有老司機玩家，沒錯！你看到的便是雪橇，2個人玩得不亦樂乎～

一旁的水溝也積雪甚高，雙手陷下去也累積了3~4公分的高度，碰碰運氣！果然今天是幸運日。

同學說來到這邊看雪景，沒有什麼特別之處，路旁小徑要不要去走走！？（寂寞派出所路段）

一進入之後，彷彿闖入另外一個神秘零下空間，這樣子的雪白世界，令人驚嘆也令人讚賞。

▲小小角落也有精彩之處。▼微醺鵝黃的路燈，點綴雪地氛圍。

▲巧遇美麗的Cosplay，已經過當事人同意po部落格。

行駛到這個路標之後，我們便要折返回宜蘭了。

同學說：來雪地不吃泡麵，對不起自己。

老闆來一碗泡麵。（敲碗咧～

果然路過的遊客經過搖下車窗，對我們吶喊：有泡麵ㄟ～

思源啞口下來之後，我們再度回駛到土場這個地方，依舊是在塞車狀態～

同學說可以前往太平山碰碰運氣，說不一定可以在12點之前園方封園進入，因此再衝太平山。

這是子陵台灣心中夢幻追雪的地方，沒有想到一天之內，跑了2個地方，圓了子陵的夢～

感謝同學情義相挺，讓這一次的尋雪之旅，思源啞口｜太平山追雪成功。

其次～真的建議要上網作功課，FB官方網站：太平山國家森林遊樂區，會有明確山上即時更新狀態。

再來如果沒有雪鍊的話，將會在管制站前被攔截下來，我們在01月08日前往，臨時管制站是設置在15公里處。

太平山售票站

地址：267臺灣宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號。

📌有料入園，宜蘭縣民有折扣（需文件證明。）

📌零下白色世界，請注意身體保暖／防濕／滑倒。

📌開放時間：

例假日AM 4:00～PM 8:00。非假日AM 6:00～PM 8:00。

📌雪季時段：上山需有雪鍊才放行（每日機動設置｜管制），沒有雪鍊者禁止上去。

一路上也非常感恩所有太平山的工作人員以及警察們，一直在馬路上指揮交通。

其中還是有一些比較沒有道德心的駕駛，硬是要逆向違規行駛，導致在幾個轉彎處大塞車，也延遲了遊客上山的時間。

見晴懷古步道絕美的環境，一度被CNN評選全球最美的28條小路，可見其獨特風采。

見晴懷古步道原本是一條高山運材鐵路，後因荒廢保留完原始山林美景，在沿著迂迴曲折的鐵道小徑前進，一路上可觀山看雲，在夏季綠意盎然季節著實引人嚮往。

但．．．子陵最夢幻嚮往卻是冬季時刻，白雪覆蓋在舊有鐵軌上，在沿著蜿蜒的小路前進，這一段夢放在子陵口袋已經粉久～

原本翠綠的樹木，因為下雪的關係，彷彿披上一層層的白紗，一不小心便隨時會崩塌下來，但卻又在寒冷的冬季當中，孤獨挺立的面對大自然洗禮，這樣子的美景，看了令人感動。

因為時間關係，我們只走到鐵軌這一段，後續吊橋的部分便放棄了！

只是這一路段面已經粉殺我記憶卡，因為真的處處都是美景，而途中原本飄落的小雪變成大雪，又讓遊客處處驚奇～

行走在小徑上，要十分注意，因為下雪加上被遊客踏過之後，路面變得潮濕積水｜堅硬，行走會有滑倒機率，要注意安全！

鐵軌處▼這個地方不虧是巴拉點，許多人停留在這邊拍攝，所以粉難拍攝到無人狀態～呵呵～

在拍攝的過程動中，似乎感覺到不會冷，眼中美景不斷映入眼簾，右手相機快門不停的按下，彷彿這時雪白世界，呈現另一種動｜靜的美感～

而同學卻不停地指出幾個小角落，他說有時候拍拍這些小角落，跟大景比起來，有不同風貌～

他個人蠻喜歡這樣子的感覺，的確～

在大自然嚴酷環境當中，這些小草憑著自己堅硬的生命力，驕傲的活躍在這一時刻～

同學戲稱說：不是要你帶草莓醬來嗎！？

（謎之音：其實我是想要帶巧克力醬和花生醬啦～

喂～敲碗～

現場的雪花冰是無料可以即時享用，再加上有年紀了，不想撲在雪地上拍照>"<。

而且用手觸摸這些積雪，綿密的手感，彷彿一點都不覺得冷～在台灣還真是瘋雪啊！

整體的小徑，因為下雪的關係，彷彿變得另有一番景色～

在觀看當中處處是美景，著使引人停住欣賞。

而沒有想到另一位好友也在現場，感恩她▼提供後方吊橋的美圖，請大家欣賞～

後續慢慢往回走，樹枝不斷的蜿蜒展伸天空上去，而白雪卻不斷地從上方飄落堆積～

層層疊疊讓樹枝彷彿是花兒般綻放～

呈現另外一種冬季才有的限定美感，大自然真是奇妙，讓人們可以欣賞四季不同的風貌～

感恩同學情義相挺，一路上的駕駛陪伴，聊聊過往種種以及現今的生活，距離我倆上一次見面是在15年前。

沒有想到15年後，我們兩個人可以單獨出來聚聚，追尋白雪。

謝謝同學熱情的陪伴，還準備了泡麵｜熱水，讓子陵可以在思源啞口誇張的大口吃麵，也很抱歉讓你在下午3點後才吃到午餐，晚上還送我至宜蘭轉運站坐車北上。

謝謝同學送我自製手工豆腐乳醬｜自家生產土雞蛋｜水果，當伴手禮回台北，感恩大嫂熱情招待，期待下次有緣再見。

總總一切千言萬語道不盡，只能放在心中，也珍惜這一段的友誼，感恩～大愛讓世界更美麗。