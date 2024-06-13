今天來到樂天皇朝用餐，聽說這邊最夯的是八色皇朝小籠包，建議先訂位，用餐時間易爆滿。

這邊除了小籠包之外，也有一些熱炒，還有套餐的模式供應餐點，餐點有點類似鼎泰豐風格。

🍜樂天皇朝｜新莊店

📧地址： 242新北市新莊區新北大道四段3號5樓

⏰營業時間：

星期日～三 11:00–21:30

星期四～六 11:00–22:00

☑可訂位，內用限制90分鐘｜加收10％服務費。

入座之後，點選桌上▼QR Code，立馬線上點餐，飲料部分我們點選的是金萱烏龍茶（熱），可以再續壺（無料），搭配今天的美食！

桌上也有小皿，擺放著醋｜薑絲，等一下搭配小籠包食用。

成都口水雞

口感有些麻辣香，攪拌之後搭配他的脆粒花生｜小黃瓜，雞肉麻香嫩，好吃。

蒜片炒水蓮菜

就一般的熱炒口感。

松子蝦鬆嫩生菜

適合開胃的一道菜，店家貼心的提供塑膠手套，在包裹的時候，手才不會黏答答。

生菜青脆加上軟嫩蝦肉｜松子，整體不錯。

蘿蔔絲酥餅

外表酥脆，裡面熱騰騰！

在咬嚼上要注意燙口！內餡是切絲蘿蔔，吃起來口感太反差，好吃。

紅油鮮蝦豬肉抄手（辣）

內餡豐富的抄手也不錯吃，吃完之後湯汁建議先保留，等一下可以和炒飯攪拌，聽說味道更美！？

揚州炒飯

蝦仁給的大方，在咬嚼上竟然還有切絲的四季豆，吃過原味之後，再把剛才抄手醬汁混搭在炒飯裡，竟然有多層次的口感，推薦。

心太軟

大顆紅棗去籽之後，塞入糯米糰，軟嫩中帶點紅棗香，好吃，可是因為是糯米的關係，吃了幾顆之後，竟然有點小飽。

特色皇朝小籠包(八色)

八色小籠包分別是：①原味、②糟溜絲瓜、③鮑汁鮑魚、④黑松露、⑤起司、⑥蟹粉、⑦蒜香、⑧川味。

皮薄而多汁，在用筷子夾取的時候，要注意力道，以免破掉湯汁流漏出來。

個人吃了④黑松露、⑥蟹粉，這裡的小籠包標榜現做現蒸，可以在現場看到師傅的手工。

皇朝手工干貝蘿蔔糕

蘿蔔糕口感比較軟嫩，沒有點點心乾煎模式；入口即化還算不錯。

整體的餐點完食之後，飽！

這裡還有許多道地的上海美食、經典熱炒，聽說他的麵食也不錯，下次有機會再來嘗鮮看看。