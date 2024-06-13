今天來到樂天皇朝用餐，聽說這邊最夯的是八色皇朝小籠包，建議先訂位，用餐時間易爆滿。
這邊除了小籠包之外，也有一些熱炒，還有套餐的模式供應餐點，餐點有點類似鼎泰豐風格。
🍜樂天皇朝｜新莊店
📧地址： 242新北市新莊區新北大道四段3號5樓
⏰營業時間：
星期日～三 11:00–21:30
星期四～六 11:00–22:00
☑可訂位，內用限制90分鐘｜加收10％服務費。
入座之後，點選桌上▼QR Code，立馬線上點餐，飲料部分我們點選的是金萱烏龍茶（熱），可以再續壺（無料），搭配今天的美食！
桌上也有小皿，擺放著醋｜薑絲，等一下搭配小籠包食用。
成都口水雞
口感有些麻辣香，攪拌之後搭配他的脆粒花生｜小黃瓜，雞肉麻香嫩，好吃。
蒜片炒水蓮菜
就一般的熱炒口感。
松子蝦鬆嫩生菜
適合開胃的一道菜，店家貼心的提供塑膠手套，在包裹的時候，手才不會黏答答。
生菜青脆加上軟嫩蝦肉｜松子，整體不錯。
蘿蔔絲酥餅
外表酥脆，裡面熱騰騰！
在咬嚼上要注意燙口！內餡是切絲蘿蔔，吃起來口感太反差，好吃。
紅油鮮蝦豬肉抄手（辣）
內餡豐富的抄手也不錯吃，吃完之後湯汁建議先保留，等一下可以和炒飯攪拌，聽說味道更美！？
揚州炒飯
蝦仁給的大方，在咬嚼上竟然還有切絲的四季豆，吃過原味之後，再把剛才抄手醬汁混搭在炒飯裡，竟然有多層次的口感，推薦。
心太軟
大顆紅棗去籽之後，塞入糯米糰，軟嫩中帶點紅棗香，好吃，可是因為是糯米的關係，吃了幾顆之後，竟然有點小飽。
特色皇朝小籠包(八色)
八色小籠包分別是：①原味、②糟溜絲瓜、③鮑汁鮑魚、④黑松露、⑤起司、⑥蟹粉、⑦蒜香、⑧川味。
皮薄而多汁，在用筷子夾取的時候，要注意力道，以免破掉湯汁流漏出來。
個人吃了④黑松露、⑥蟹粉，這裡的小籠包標榜現做現蒸，可以在現場看到師傅的手工。
皇朝手工干貝蘿蔔糕
蘿蔔糕口感比較軟嫩，沒有點點心乾煎模式；入口即化還算不錯。
整體的餐點完食之後，飽！
這裡還有許多道地的上海美食、經典熱炒，聽說他的麵食也不錯，下次有機會再來嘗鮮看看。