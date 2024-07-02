2024的7月慶生活動，我們來到了INPARADISE饗饗 新莊 i-Tower｜宏匯思源i-Tower大樓，這裡的用餐區域在39樓，超美的360度高挑環繞美景，再搭配各國風味buffet美食，一頓下來，飽！

INPARADISE饗饗 新莊 i-Tower

🍜地點：宏匯思源i-Tower大樓

📧地址：242新北市新莊區思源路555號39樓

⏰營業時間：每天

🍜午餐：11:30–14:00

蛋糕下午餐：14:30–16:30

🍜晚餐：17:30–21:30

☑需先在一樓報到後，領牌後，坐電梯到39樓。

☑建議預訂、需先付訂金，提供吃到飽、收10%服務費。

饗饗用餐區別是：豐大海｜旬巧原｜炙丘｜大快地｜京山｜禾烹湖｜長飲川｜甜田。

豐大海▲▼：各式各樣的日式生魚片料理，還有小醃漬物，也有現做的赤燒握壽司｜現做手捲，其他美味海鮮，食材個人覺得非常的精緻和新鮮。

蟹腳｜蝦子｜螃蟹都鮮甜，我個人超愛他們家小醃漬物，種類多又好吃。

靠近窗戶視野良好，一眼望去美景呈現，在搭配美食，真棒！

饗饗炙丘

不管炸大蝦｜天婦羅都不錯，往往一出來，幾乎被掃光。

現烤蝦子｜香魚，也是一出來幾乎秒殺！其他烤物種類也頗多。

逛了一圈，先坐下慢慢吃，用餐時間2.5小時，已經足夠！

按慣例從冷食、蔬果沙拉進階到熟食、熱食、甜點，這樣腸胃比較舒服。

饗饗長飲川

酒類除了冰鋒海尼根之外，調酒還有金燦夜空｜漫月光｜南島微風。

個人超愛漫月光，小益則是金燦夜空。

🍺 🍺 🍺 喝酒不開車，開車不喝酒！ 🍺 🍺 🍺

飲料還有可樂｜奶茶｜果汁｜咖啡｜熱茶可以選擇。

饗饗旬巧原

各式生菜沙拉應有進有，而且種類多到眼花撩亂，佐料部分更是誇裝，蝦子都是超大尾～

當季鮮豔蔬果擺放在一起，粉有視覺系美感。

饗饗京山

港式烤鴨皮酥肉嫩，不管是鴨皮壽司｜鴨肉裹潤餅皮，都好吃。

另外還有各式港式小點心，可以挑選。

饗用大快地

粉特別魚子醬蒸蛋，還不錯吃。

一直想要吃脆皮濃湯，結果都忘記拿，呵呵～

好多美食看得眼花撩亂，每種食材都精製，後面還出現煎干貝，我就不客氣了！

其次他的牛排｜羊排｜鮭魚排｜魚下巴都不錯，調味醬有好幾種，竟然還有魚子醬點綴。

雞肉中藥湯，味道剛好，喝了舒緩，裡面雞肉嫩，蛤蠣也大顆，也有生菜蝦鬆。

吃吃喝喝還可以觀看捷運桃園機場線，以及五股方向美景～

饗饗甜田

現場除了當季季節性水果之外，竟然還有蜂蜜，天啊～真是太誇張了！也太天然了吧。

另外還有現做舒芙蕾，加點芒果切丁或是蜂蜜，口感更優。

饗饗甜田

各式小點心精緻擺盤又漂亮，每個都來一輪，還有各種口味冰淇淋。

饗饗禾烹湖

現煮的燒酒蝦｜蛤蜊湯，湯頭甜蝦嫩，好吃，鮑魚粥一定要來嘗試，超美味。

整體用餐觀感：

⑴ 用餐區域區環繞360°，等於走一圈，就可以拿取想要吃的美食，我們被安排靠近窗戶座位，一眼望下，新莊美景一覽無遺～

⑵ 座位之間，個人是覺得有點小擠，不過無礙。

⑶ 饗饗貼心之處，我們在11點報到，體恤老人家優先入座等待，真是貼心服務！

⑷ 服務人員不定時收盤，服務良好，食材均標榜現做，新鮮美味。

⑸ 菜色種類頗多，日式、港式、中式、美式美食，應有盡有，真的一個胃會爆！

⑹ 感恩家人提早幫我七月慶生，謝謝。