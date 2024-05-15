初次拜訪饗厚牛排｜桃園店，真的強烈建議要事先訂位，因為用餐時刻，人潮真是爆滿，甚至要抽號碼牌等候～

超夯義式百匯自助吧，標榜海鮮｜熱炒｜披薩｜炸物｜糕點｜水果｜飲料，多樣性美食吃到飽，難怪生意好得不得了。

🍜地點：饗厚牛排｜桃園店

📧地址：330桃園市桃園區正光路72號2樓

⏰營業時間：

每天 11:00–21:00

☑需要預訂｜提供吃到飽｜有兒童高腳椅。

☑付費方式：現金｜用餐時間限制：100分鐘｜不收一成服務費。

入座之後，先用手機掃QR Code，便可以直接點菜，這一點好像現今的餐廳，都是這樣子的作業，可以減少人員支出以及口誤的現象發生，簡單又快速。

個人覺得這是一家佛心來也的餐廳，首先他不收一成的服務費，而且用餐時間限制100分鐘！

在用餐時刻，可以慢慢享受豐富的美食，而且牛排加價才49元起，真的會吃飽飽。

滿桌子的菜色，真的是多樣化的選擇！

幾乎都不知道該先拿哪一項 ！？

那就海鮮｜熱炒｜披薩｜炸物都先來一份吧！

這裡還有麵食｜披薩，看到大家幾乎都在拿炸物，好像都蠻好吃的。

真的是有夠誇張豐富的多樣性吧台，難怪在用餐時間，甚至過了用餐時間，人潮還是絡繹不絕。

除了牛排之外，這裡也有義大利麵可以選擇，吃到眼睛都要眼花撩亂，不知道先該夾哪一樣！？

飲料種類也多樣性，還可以自己DIY煮食王子麵｜油麵｜冬粉，煮完之後加點肉燥調味，好吃。

吃飽飽之後，也可以來一球冰淇淋｜百吉冰棒，或者是來一杯熱咖啡，也不錯。

而個人則是喜歡在用餐完畢，來上一杯熱巧克力。

雖然是加價購的▼牛排｜▲豬排以及▲雞腿排，在視覺上也是蠻大一份。

多樣化的美食，幾乎吃飽飽，真的是超推薦的一家餐廳。

上餐速度頗快，如果是有喜歡吃飽飽的大胃王朋友，可以來嚐鮮看看，來挑戰你的大胃口。

今年的母親節選擇了桃園｜饗厚牛排來慶祝，不管是大、小朋友都吃得非常的開心，期待下次有緣再訪。

也祝福天下的媽媽們 母親節快樂。

一般吃到飽的餐廳，我們都是吃多少拿多少，這樣子才不會浪費食材，參考。