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2024我家牛排 林口A9店，點選牛排還有無料豐盛自助沙拉吧可以享用，只要350元起。

2024-07-23 07:54:00 揚子陵 人氣：109
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：502篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

我家牛排 林口A9店
phone02-26081893
place新北市林口區文化三路一段2號3樓
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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再訪我家牛排 林口A9，這一次總算提早網路訂位，準時11點時間開門便入座。

我家牛排 林口A9不僅有美味的牛排餐點，還提供豐富的自助沙拉吧，加上價格親民，基本350元起～就可以享受一頓美味大餐，用餐時間限制2小時，難怪在假日時刻，經常大排長龍。

2024我家牛排 林口A9店，點選牛排還有無料豐盛自助沙拉吧

 

我家牛排｜林口A9

🍜所在地點：環球購物中心｜林口A9

📧地址：244新北市林口區文化三路一段23F

營業時間： 

每天  11:0022:00

可事先訂位｜提供吃到飽，限制2小時｜只收現金｜收10%服務費。

2024我家牛排 林口A9店，點選牛排還有無料豐盛自助沙拉吧

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進入餐廳之後，座與座之間位置｜距離，個人覺得規劃還不錯。

整體餐廳的裝潢是走溫暖氛圍的家庭用餐環境，服務人員貼心的導引我們入座，點完套餐之後，便可以自由地去拿個人喜愛的食材來享用。

2024我家牛排 林口A9店，點選牛排還有無料豐盛自助沙拉吧

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這裡的水果｜糕點種類繁多，而且幾乎不重複！

是一個多樣性變化的牛排餐廳，難怪深受大、小朋友的喜愛。

2024我家牛排 林口A9店，點選牛排還有無料豐盛自助沙拉吧

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不管是炸物還是快炒，這裡的種類應有盡有，他的▲麻辣湯頭有點小辣，而▲豬腿控的還不錯，軟嫩彈Ｑ。

2024我家牛排 林口A9店，點選牛排還有無料豐盛自助沙拉吧

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這裡的牛排菜單也是多樣化，可以選擇眾多口感的餐點，從經典的牛排｜雞排｜豬排｜海鮮應有盡有。 

我選擇了勁燒雞腿排，這裡的醬汁種類也頗多，可以依照個人喜愛的口味來做添加，雞腿肉鮮嫩還不錯吃。

2024我家牛排 林口A9店，點選牛排還有無料豐盛自助沙拉吧

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自助沙拉吧的種類非常豐富，各種新鮮的蔬果，可以自由的搭配，我選了生菜｜甜玉米粒｜小豆苗｜苜蓿芽，佐凱薩醬｜和風醬。

沙拉吧的食材都非常新鮮，搭配出來的沙拉口感清爽，色彩豐富，很適合先開胃。

其他的鮮蝦｜小菜種類也多，難怪這一區經常要排隊。

2024我家牛排 林口A9店，點選牛排還有無料豐盛自助沙拉吧

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吃不飽的話，這裡還有麵包｜油飯｜麵食類｜港式小點心，絕對可以讓你小肚肚吃到撐，而且還有不少多樣化的炸物可以搭配。

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飲料種類也多樣性，除了果汁｜汽水｜冰沙之外，也有冰、熱咖啡也可以選擇。

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吃飽飽之後，一定要來一些小點心做一個完美的Andy

不管是捲筒冰淇淋｜百吉冰棒｜霜淇淋，竟然在旁邊引誘著我，可惡的是～～一旁竟然還有豆花，真的是太邪惡了！

沒有2個小肚肚一定會走不出來。

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整體來說我家牛排 林口A9的用餐體驗，非常令人滿意，食物種類頗多，服務人員貼心。

建議前來用餐，一定要事先上網訂位，要不然現場等候時間，真的需要等很久。

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今天來用餐，剛好幫媽媽慶祝生日，來一個完美的合照吧！

而附近也有模型展出，做的都很精緻。 

2024我家牛排 林口A9店，點選牛排還有無料豐盛自助沙拉吧 

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4樓是早點名露營俱樂部，附近好有一系列的海賊王模型展出，順便逛逛。

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吃飽飽預備離去，這裡消費可以抵停車費，記得跟店員說一聲喔。

（實際停車折抵方式，依照店家公告為主！）

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