歡慶母親節，我們選新莊宏匯牧場｜Mo-Mo-Paradise壽喜燒來聚餐慶祝。

因為多人用餐，點選雙湯底模式，可以享受2種不同的壽喜燒口感。

他的鍋底大致區分5種：單湯底①壽喜燒；雙湯底②涮涮鍋｜③蕃茄鮮蔬鍋｜④和風辛味噌鍋｜⑤鹽味豚骨鍋。

🍜地點：MO-MO-PARADISE｜新莊宏匯牧場

📧地址：24250新北市新莊區新北大道四段3號6樓

⏰營業時間：

星期五～六 11:00–22:00

星期日～四 11:00–21:30

☑需要預訂｜提供吃到飽｜供應素食餐點。

☑用餐時間限制：90分鐘｜收一成服務費。

入座之後利用桌上的QR Code點餐，一會兒肉類便已端上桌，這裡每次點選限制8盤，吃完可以無料再追加。

肉類種類有：牛肉｜豬肉｜雞肉，副食是白米｜胚芽米｜讃岐烏龍麵。

首先在桌面上，有▲醬油｜水的器皿，可以依照個人的口味喜好適當添加。

你以為他的菜色▼只有這麼一點點嗎！？那你錯了！

標榜將近25種的火鍋新鮮食材，採桌邊服務人員服務，可以讓客人享用美食的同時，不用一直起來走動，服務還算不錯。

服務人員三不五時就會過來招呼，可以依照個人喜愛的食材，添加在鍋底。

這樣子既來可以享受美食，又不會造成食材上的浪費，給個掌聲鼓勵。

其次因為是17個人用餐，剛好可以把他的特色鍋都點上一遍，①壽喜燒｜②涮涮鍋｜③蕃茄鮮蔬鍋｜④和風辛味噌鍋｜⑤鹽味豚骨鍋。

但是在點餐的同時卻發生一個小插曲，服務人員希望我們6人同桌｜3鍋的鍋底（雙湯底649元/每位）限制只能單點1種雙湯底（同桌）。

但是我們認為既是消費價錢一樣的話，為何不能選擇不一樣的鍋底②③④⑤來享用。

服務人員粉堅持自己的原則；喬不攏的同時，我們提出拆桌的需求，服務人員卻說：這一次給通融可以點選②③④⑤。

那麼我們就搞不懂了，既然是同樣的付費在享用美食的當下，網路上也沒有相關的名文規定，為何不能點選我們自己喜愛的鍋底來享用，又不是點選不同的價位，坐在同一桌上，有時候店家要懂得變巧。

暢飲飲料BAR則是有：氣泡類｜茶與果汁｜冰沙｜熱飲類，種類也頗多。

而飯後甜點是：紅豆湯（熱）。

一會兒～鮮肉便已端上桌，這裡的牛肉是：美國USDA上選牛胸肉｜澳洲低脂牛肩胛肉。

豬肉是：鮮切里肌豬肉｜鮮切梅花豬肉，雞肉的部分因為是切厚塊，建議要煮久一點，不然中間會不太熟。

沾醬食材則是：雞蛋｜蔥花｜辣醬。

他的沾醬可以自己DIY，先將蛋黃取出，在添加蔥花｜辣醬，攪拌之後沾肉一起吃，口感不錯！

蛋液部分則可以添加在鍋中，不要浪費食材。

不同的湯底煮出來的壽喜燒，有不同的風味，而我們這桌點選的是⑤鹽味豚骨鍋，吃起來口感也不錯。

在母親節的時刻，可以和家人一同享受美食，是一件粉快樂的事！

這樣吃下來真的會飽，吃飽飽之後，也可以去新莊宏匯廣場四處逛逛。

在母親節的時刻，祝福天下的媽媽們 母親節快樂。

一般吃到飽的餐廳，我們都是吃多少拿多少，這樣子才不會浪費食材，參考。