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> 圖文創作 > 台中美食-雞排外酥內嫩，同時附上炒飯，很超值又有飽足感

台中美食-雞排外酥內嫩，同時附上炒飯，很超值又有飽足感

2023-08-29 21:29:37 果果愛Fruitlove 人氣：101
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果果愛Fruitlove

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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南區

造訪商家：佳味小吃（高工路）
phone09-5833-9923
place台中市南區高工路325號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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外酥內嫩帶點肉汁的雞排，大小和價格就跟市售的差不多，但同時附上炒飯，很超值又有飽足感，感覺一份可以抵兩餐宮保雞丁可以選辣或是不辣，粒粒分明的炒飯，有著微微的醬香，聞起來讓人很有食慾，雞肉吃起來很嫩，帶點醃製過的香味，但不會過重可以吃得到肉的鮮甜。

炒飯炒麵還有多種口味選擇，也有滷肉飯、湯品、滷味和小菜，內用冷氣開放，偶爾還可以看見可愛的店貓。

佳味小吃⟩台中高工平價美食，雞排外酥內嫩，同時附上炒飯，很超值又有飽足感-台中南區美食 @果果愛Fruitlove

這一區是我們平常會來覓食的區域，但是從未吃過這家，會發現是因為搜尋炒飯而搜尋到的，我好愛好愛吃炒飯，甚至大過於喜歡便當跟麵類，總覺得一口進去有肉、有菜又有蛋，很方便又美味，聽老闆娘說他們開很久了，最近有重新裝潢過

佳味小吃⟩台中高工平價美食，雞排外酥內嫩，同時附上炒飯，很超值又有飽足感-台中南區美食 @果果愛Fruitlove

製作的區域，設備幾乎都有更新過，維持的很乾淨

佳味小吃⟩台中高工平價美食，雞排外酥內嫩，同時附上炒飯，很超值又有飽足感-台中南區美食 @果果愛Fruitlove

裝在大鍋裡的滷味，看起來就很好吃

佳味小吃⟩台中高工平價美食，雞排外酥內嫩，同時附上炒飯，很超值又有飽足感-台中南區美食 @果果愛Fruitlove

往裡面走就是室內座位，大約4-5桌，藍白的簡約色調看起來就很舒服，電視的後方有帶點立體感的設計，讓整個空間不至於太單調。

佳味小吃⟩台中高工平價美食，雞排外酥內嫩，同時附上炒飯，很超值又有飽足感-台中南區美食 @果果愛Fruitlove

在剛開始營業的時候，如果只有一桌客人不一定會開冷氣，我們第一次到訪時是中午的11點，快12點的時候有第二組內用才開，大多都是外帶客居多，第二次到訪時，剛開始營業就開了，實際還是要以現場為主，裡面有一台電視會播放不同的新聞台供客人觀賞......( 繼續閱讀文章 )

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台中美食 雞排
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