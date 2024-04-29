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13號月台其實是在一個靜巷當中
環境很舒服，大概是一片綠油油就會讓人感覺心情很平靜
進到店會發現她是寵物友善的店家，環境是一個巧妙的貓道
整體來說我覺得比較像是一個店主經過很多規畫自己設計的店鋪。因為商業化的設計不會做這麼多懸掛，純自己設計拼接的沒那麼漂亮。感覺是花了一番心思跟設計師討論出來的設計變更
菜單是蔬食設計
種類從輕食三明治、義大利麵、脆餅、鬆餅都有
每一個店家都有自己拿手的咖啡。這樣的店在介紹時，我會歸類到咖啡館，這家有甜筒咖啡~看起來是不是特別可愛
早午餐是朋友點的烤時蔬佛卡夏
朋友說，一定要拍一下這一片根本是童年大餅吧！這厚度是漢堡等級無誤
裡面的烤時蔬真的是好吃樣，垂涎欲滴
我的蔓越莓司康，主食搭配飲料是可以搭成套餐，價格落在200 上下還滿平價的
不過我的司康是點心不在這個範圍，單點的司康跟一個蛋塔差不多，內餡也很有料適合搭配咖啡
經典卡布奇諾一杯，咖啡呀我覺得滿香的
最後除了店貓還買了洋芋片回去，這個波浪脆薯還不錯耶，有厚度也很有口感
不過，店貓不是萌貓派。我覺得她比較像暴走族。哈哈哈哈
Platform 13號月台
推薦指數：4顆星
推薦原因： 蔬食做得好吃的小店，有豐富的菜單還有安靜的環境，偶爾餐訪是一個悠閒的假日正確的打開模式
營業時間：週二~週日10:00~21:00（定休：週一，不定休請洽詢店家)
FB：https://www.facebook.com/platform13cafe
電話：0424737750
地址：40857台中市南屯區大墩一街98號