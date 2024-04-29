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【台中 咖啡】Platform 13號月台 很幽靜的小店提供了精緻蔬食、特色下午茶還有酷酷的店貓作陪喔

2024-04-29 00:18:00 Julia Hsu 人氣：101
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：404篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：13號月台
place台中市南屯區大墩一街98號
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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Platform 13號月台
區域 台中市南屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

【台中 咖啡】Platform 13號月台 很幽靜的小店提供

13號月台其實是在一個靜巷當中

【台中 咖啡】Platform 13號月台 很幽靜的小店提供

環境很舒服，大概是一片綠油油就會讓人感覺心情很平靜

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進到店會發現她是寵物友善的店家，環境是一個巧妙的貓道

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整體來說我覺得比較像是一個店主經過很多規畫自己設計的店鋪。因為商業化的設計不會做這麼多懸掛，純自己設計拼接的沒那麼漂亮。感覺是花了一番心思跟設計師討論出來的設計變更

菜單：

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菜單是蔬食設計

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種類從輕食三明治、義大利麵、脆餅、鬆餅都有

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每一個店家都有自己拿手的咖啡。這樣的店在介紹時，我會歸類到咖啡館，這家有甜筒咖啡~看起來是不是特別可愛

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菜色：

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早午餐是朋友點的烤時蔬佛卡夏

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朋友說，一定要拍一下這一片根本是童年大餅吧！這厚度是漢堡等級無誤

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裡面的烤時蔬真的是好吃樣，垂涎欲滴

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我的蔓越莓司康，主食搭配飲料是可以搭成套餐，價格落在200 上下還滿平價的

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不過我的司康是點心不在這個範圍，單點的司康跟一個蛋塔差不多，內餡也很有料適合搭配咖啡

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經典卡布奇諾一杯，咖啡呀我覺得滿香的

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最後除了店貓還買了洋芋片回去，這個波浪脆薯還不錯耶，有厚度也很有口感

【台中 咖啡】Platform 13號月台 很幽靜的小店提供

不過，店貓不是萌貓派。我覺得她比較像暴走族。哈哈哈哈

Platform 13號月台

推薦 指數：4顆星 

推薦原因： 蔬食做得好吃的小店，有豐富的菜單還有安靜的環境，偶爾餐訪是一個悠閒的假日正確的打開模式

營業時間：週二~週日10:00~21:00（定休：週一，不定休請洽詢店家)

FB：https://www.facebook.com/platform13cafe

電話：0424737750

地址：40857台中市南屯區大墩一街98號


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文章標籤
台中 早午餐 寵物友善 蔬食 推薦 南屯區美食 台中美食 下午茶 司康
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