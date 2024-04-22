在南投菜市場旁以現烤炭烤吐司為主打的早午餐，有多種口味可以搭配點餐，例如使用溫體豬醃製的原味里肌、加入兩片薯餅的四角薯餅起士蛋，除了原味之外還可以選泰式口味、特調花生醬和草莓醬、金沙加草莓的雙醬口味…等還有很多可以選，很豐富又有飽足感，炸得金黃酥脆又不油膩的炸餃子是我自己這次除了吐司外最喜歡的，另外有多種口味蛋餅、炒泡麵、點心跟飲品，一家大小或是三五好友都很推薦可以一起來這裡吃吃看。

這一天跟朋友約在南投市吃早餐，對於鮮少在南投市吃早餐的我其實沒有任何的頭緒要吃哪家，是其中一個住在附近的朋友說她上次有買過一家炭烤吐司絕得不錯，看要不要約在這裡吃，我很喜歡炭烤的香味就立刻說好。

店名還蠻好記的，諧音就叫做誠實，聽說也是店家取名時希望自己能保有初心，以誠待客，有一個很特別之處就是外送平台只有品項名稱沒有放照片，因為覺得由官方來拍攝的照片大多都是好看居多，很多時候跟真實呈現出來的樣子不太相同，但不是所有的店家跟官方照片都如此，因此為了避免爭議就希望客人以口碑相傳，這個我倒是第一次聽到有店家這麼做的，通常會希望有漂亮的照片來吸引客人。

因為朋友有事先說店內座位不多，抵達時看到店家正忙碌著，有趁空檔確認了一下是否有座位，老闆娘說平日早上九點多通常都是外帶或是外送客居多，裡面剛好都有位置在可以坐下來吃個早餐聊個天是可以的，親切的態度讓第一次來到這家店的我不管好不好吃先在心中加個一分，整個好感度是有提升的。

店內座位大約就是兩張桌子，一張可以坐3-4位，我們一共是五個人所以剛剛好。

走進店裡的時候可以聞到很香的碳烤味，我好喜歡木炭烤過的食物，總覺得能把一樣的食物變得更好吃，像是我自己在買烤肉的時候只要看到電烤就會直接跳過，看到炭烤才會停下來買。

為了維持整個空間，所以使用的是無煙無味的碳精，來這裡吃不用擔心身上會沾上味道...... ( 繼續閱讀文章 )

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