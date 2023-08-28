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桃園美食-吃上一口真的會停不下來的甜甜圈

2023-08-28 21:25:14 果果愛Fruitlove 人氣：208
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果果愛Fruitlove

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：蛋頭哥烤甜圈
phone03-3338-288
place桃園市楊梅區楊新北路184號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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現烤的甜甜圈，外皮有著餅乾的酥脆感，吃得時候可以聽到美妙的咖滋咖滋聲，裡面鬆軟又富有層次，除了原味還有多種口味可以選擇，用料實在又美味，內用有提供舒適的座位和冷氣，毛孩只要牽繩也可以一同入內喔

蛋頭哥烤甜圈⟩吃上一口真的會停不下來的甜甜圈，外酥內鬆軟超好吃，有多種口味可選擇-桃園楊梅美食/寵物友善 @果果愛Fruitlove

自從在阿里山奮起湖老街吃過現烤的檜木甜甜圈後，就一直很難忘這個滋味，趁著和閨蜜相約時間之前，來這裡品嘗一下飯後點心，主打的就是現烤甜甜圈，據說跟阿里山上的很像，有多種口味選擇，也有提供行動支付。

蛋頭哥烤甜圈⟩吃上一口真的會停不下來的甜甜圈，外酥內鬆軟超好吃，有多種口味可選擇-桃園楊梅美食/寵物友善 @果果愛Fruitlove

推開門後很開心店家有提供冷氣開放的內用座位，讓原本以為只有外帶的我們有了舒適的品嘗空間，座位數不多，僅擺放兩張桌子，溫度涼快時門口也會增加桌椅。

蛋頭哥烤甜圈⟩吃上一口真的會停不下來的甜甜圈，外酥內鬆軟超好吃，有多種口味可選擇-桃園楊梅美食/寵物友善 @果果愛Fruitlove

店家提供四種優惠方案，其中有三種都是滿額可以直接兌換，詳細的兌換方式請洽詢店家，我們當天有使用滿百評論送35元以下甜甜圈優惠，這樣四個平均下來覺得還蠻划算的

蛋頭哥烤甜圈⟩吃上一口真的會停不下來的甜甜圈，外酥內鬆軟超好吃，有多種口味可選擇-桃園楊梅美食/寵物友善 @果果愛Fruitlove

炙燒起士是隱藏版的口味，會比原本的起士多五元，想要點的朋友在起士旁邊加個炙老闆就會知道了......( 繼續閱讀文章 )

#桃園美食
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桃園美食 甜甜圈 桃園甜點
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