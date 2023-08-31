台中美食-巷弄內的美味快餐店，金黃色的酥炸外皮，肉質鮮嫩不油膩
2023-08-31 21:08:00 果果愛Fruitlove 人氣：108
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台中市 > 大里區
巷弄裡的美味快餐店，外酥內嫩又不油膩的炸雞腿與排骨，肉質鮮嫩中帶有彈性，是許多老饕大推必點的品項，便當有豐富的菜色選項，調味不會過重，米飯粒粒分明香甜可口，親切的態度與乾淨的環境，都讓人覺得很加分，除了便當之外還有賣魯肉飯跟小菜。
因為要拜地基祖，搜尋了一下雞腿飯，發現很久沒有留意到的李紀快餐店，印象中這家開很久了，以前我就住在在旁邊的大樓，抵達時距離營業時間大約還有30分，店家正忙碌的準備中，還沒有把燈打開，等待的時間到附近買買菜跟金紙剛剛好。
主要以賣便當為主，想吃的朋友建議可以早點來，因為快到11點的時候，已經開始出現不少的排隊人潮。
在選菜的後方，是店家製作炸物的區域，看了一下檯面跟油質都算是很乾淨。
菜的選項還蠻多的，聽常來買的客人說，很常會做變化，天天來吃也不會膩，但畢竟我不是天天來的，所以實際還是要以現場跟個人感受為主......( 繼續閱讀文章 )
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