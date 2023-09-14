苜見.好吃不胖｜嘉義不只火雞肉飯，超彭派手做苜蓿芽捲，最新2023嘉義美食報到，嘉義東區早午餐推薦

2023-09-13

最近女王又到嘉義啦，這次女王要跟大家推薦的是嘉義東區超熱鬧的，公明路上的一家美食小吃! 這間 苜見.好吃不胖 就是今天的主角，也是嘉義東區最近超火熱的早午餐店，聽說這間當地人才知道的人氣小吃，每次一開店不到12點就幾乎完售，現在女王就帶大家看看這家厲害的，嘉義美食到底有什麼魔力吧~

⏏文章摘要

地址：嘉義市東區公明路298號

電話：0902-532088

營業時間：6:00 - 12:00

苜見.好吃不胖 位於嘉義市東區的公明路298號，位置就在嘉義市第三信用合作社忠孝分社旁，那文青風的大大招牌應該非常容易找到，如果你是打算來這裡吃火雞肉飯的人，也可以把這間當地居民最愛的早餐小吃先收藏起來，下次道訪嘉義時以備不時之需喔!

苜見.好吃不胖餐點介紹

苜見.好吃不胖 是一家以手做苜蓿芽捲為招牌的小吃，這裡最引人矚目的當然是老闆每日手做的苜蓿芽捲，這手做苜蓿芽捲與一般的春捲不同之處，在於他們的餅皮，獨家特製的6種不同的餅皮(包括原味白皮、波菜餅皮、火龍果餅皮、紅蘿蔔餅皮、黑芝麻餅皮、起司餅皮)，而且店家偶爾會推出季節限定口味，可以關注FB粉專公告或現場的黑板公告，讓你可以每天都換上不同的口味與選擇喔~

而 苜見.好吃不胖 的餐點的口味也非常簡單，就只有蘋果、地瓜以及綜合(蘋果+地瓜)三種口味，其他基本配料有苜蓿芽、高麗菜絲、無糖花生粉、無糖芝麻粉、菜酥、葡萄乾、美乃滋，蛋奶素可食，若有全素需求、對花生過敏、或是其他配料不想加都可以客製製作，對有選擇障礙的人來說非常的友善，像這次女王就直接清一色點了綜合~真的是選擇無負擔阿~哈哈哈

對了! 如果你住附近可以試著先訂餐看看，因為這些苜蓿芽捲都是當日現做而且限量的，加上店家生意很好，有時候沒有到12點就賣光光了，所以如果想品嚐又剛好住附近，記得先預訂喔~

大家看這苜蓿芽的份量真的有夠澎派，滿滿的一捲當作早餐真的非常適合，清爽又有飽足感的好選擇~而且老闆更精心的替苜蓿芽捲，設計上了印花的小巧思，大家看它是不是超級可愛啊!

苜見-菜單價格

苜見的手做苜蓿芽捲價格相當實惠，特別是考慮到這裡的食材質量和口味的美味程度。每捲的價格約在$35-65元之間，就可以讓你輕鬆品味到這彭湃的美味小吃，真的非常實惠喔~

★ 查看：苜見.好吃不胖價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

火龍果餅皮+紅蘿蔔餅皮

首先女王要推薦的是店家的招牌，雙重餅皮組合的苜蓿芽捲，餅皮口味可以混搭出你想要的口味，像女王這次挑的就是蔬果的混搭，口味非常清爽吃的到淡淡的果香與蔬菜的甜味，加上清爽的苜蓿芽微甜脆爽的口感，真的是簡單又好吃的美食阿~

原味餅皮+芝麻餅皮

經典的餅皮，柔軟的純淨餅皮完美包裹苜蓿芽和內餡，是不是讓人看的超級有食慾阿~，另一款是女王個人最愛的芝麻，淡淡的芝麻香與爽脆的內餡搭配的恰到好處，如果你今天不知道要吃什麼，不訪來試試這清爽又無負擔的小吃喔~

菠菜餅皮

接下來這款是女王最愛的青菜做的美食，菠菜的風味的餅皮口感非常清香，吃得出原味的菜香與苜蓿芽捲帶來的獨特風味，大人小孩都能一起享用的簡單美食~

可愛迷你捲

最後女王再推個可愛迷你捲，每日限量推出份量約是一捲的一半，非常適合小鳥胃的人點來吃喔! 如果中午要吃大餐前，也可以考慮它啦~哈哈

嘉義東區早午餐推薦

這間嘉義最新開幕人氣小吃，苜見.好吃不胖絕對是嘉義東區早午餐的熱門推薦，而且店內除了苜蓿芽捲，那超多選擇的飲料更是亮點，口味真的多到不行! 可愛迷你捲及雙層造型捲為苜見.好吃不胖獨有，是全苜見分店中，唯一分店買的到的產品喔! PS:但它們也是每日限量，所以大家自己知道要做啥了吧。最後無論您是當地居民還是遊客，都非常推薦大家來試試這個美味的小吃。他們的手做苜蓿芽捲，女王自己也是超愛想到就會買來吃，不僅美味而且營養豐富，想要來個清爽早晨就來吃它就對啦! 有興趣的人，就去下面看看店家詳細的資訊吧!

苜見.好吃不胖-店家資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉絲團：苜見•好吃不胖（手工苜蓿芽捲）

苜見•好吃不胖

電話：0902532088

地址：嘉義市東區公明路298號

電話：0902532088

Line ID：@756iwugv

營業時間：週二至週六 6:00~12:00

(週日、一 公休)

苜見•嘉義

地址：嘉義市西區建成街3號

(仁愛路與建成街轉角 鮮茶道旁)

電話：0906351383

營業時間：6:00~11:00(週一 公休)