【米米瘋】2023日本關西5天4夜旅遊 京都 大阪 奈良 宇治 15個必玩景點懶人包｜必吃神戶牛排 黑毛和牛

2023日本關西5天4夜旅遊 京都、大阪、奈良、宇治 15個必玩景點懶人包｜必吃神戶牛排、黑毛和牛

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撰文/攝影/影片 李筱維 (YouTube 米米瘋ViViFunTV) 圖文影版權所有，請勿隨意轉貼翻拍以免侵權！

日本關西地區一直是大家赴日旅遊跟團首選，傳統文化和自然美景讓人印象深刻，不論你是喜歡寺廟、自然景觀、攝影高手或購物美食的愛好者，這幫幫大家整理5天4夜行程中，從京都、奈良、宇治、大阪列出15大必玩景點，好吃的黑毛和牛燒肉及神戶牛排、豆腐鍋、相撲鍋、京都定食等，還不能錯過和服體驗，住宿飯店在京都住2天大阪住2天，地點都超棒的，散步走路就可以逛街購物，留下難忘美好的回憶。

雖然我的旅行一直以來都是勞碌奔波的自由行或是採訪累爆的工作旅遊，這次跟老公一起來日本過情人節，選擇跟天海旅行社的日本團，放空好好享受真正的旅遊，省去交通時間更有效率的打卡景點，喜歡氣質滿滿、百年老店處處可見的京都，電影場景的嵐山竹林及伏見稻荷千本鳥居攝影景點，宇治日本抺茶的故鄉，奈良可愛的小鹿斑比，然後再來收集偉大的世界遺產景點：東大寺、清水寺、金閣寺、大阪城，吃完神戶牛排、黑毛和牛，再把京都、大阪米其林吃起來，黑門市場、錦市場絕不放過，夏天好熱就放棄溫泉浴場，拍個固力果跑跑人照片。

保留一天給自己一點自由時間，跟團有效率的節奏終於可以放鬆一下，享受一下很Chill的異國空氣，想去環球影城樂園的人就去瘋一天，不想去的來 KKday 或 Klook 買個大阪周遊券（即買即用兌換好簡單），台幣花個400多元含交通、景點門票，這麼便宜的超佛票必買！體驗一下日本厲害的地鐵，體驗就好不要當真，認真當交通工具，以我今年完成45天日本4極點環島的經驗，相信我真的很累！旅程最後在心齋橋、戎橋商店街大買特買，喜歡日本名牌精品二手店的，來大阪一定會瘋掉～史上密度最高境界！瘋狂買好買滿，喜歡的不能放手，先搶先贏！跟團的好處就是有專車接送到機場，完全不用擔心拉行李很狼狽。天海旅行社

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京都、大阪、奈良、宇治 15個必玩景點懶人包目錄

1.東大寺 ：世界遺產景點、世界最大規模木造建築、世界最大的青銅大佛。

2.奈良公園：史上最萌最歡樂的小鹿公園。

3.八坂神社：必拜超人氣戀愛、美顏神社。

4.花見小路：轉角遇到藝妓、京都風格招牌。

5.清水寺：世界遺產景點、1200年京都最知名的寺廟、楓葉景點🍁。

6.二年坂 三年坂 ：絕對必訪真正的京都古街道。

7.金閣寺：世界遺產景點、經典的金箔建築、楓葉景點🍁。

8.嵐山竹林：電影藝妓回憶錄拍攝取景點、攝影師最愛。

9.伏見稻荷大社 ：電影藝妓回憶錄拍攝取景點、網美必拍。

10.錦市場：京都人的廚房、米其林小吃。

11.宇治平等院：世界遺產景點、抺茶名店。

12.大阪城：世界遺產景點、神秘巨石。

13.黑門市場：大阪人的廚房、百年老店。

14.心齋橋戎橋商店街道頓崛：吃東西買東西，應有盡有買好買滿。

15.通天閣新世界：上展望台摸比利肯佛腳得幸運。

穩藏版景點：大阪港天保山海遊館全球最大水族館（鯨鯊）、透明摩天輪、聖瑪利亞號觀光船、樂高樂園 。

歷史的見證：東大寺建於公元738年，是奈良時代的象徵，當時日本的首都是平城京，東大寺代表了奈良時代佛教藝術和文化的高峰。

🔼 大佛殿中有根缺了個小洞的大柱子，聽說跟大佛的鼻孔一樣大喔！又稱智慧之河，能鑽柱洞者可祈福事業順利、愛情得意、平安與智慧。

🔼這張八坂神社我是通過斑馬線上快拍的，各位拍照時要注意安全喔！

3 #八坂神社 必拜超人氣戀愛、美顏神社

京都最著名的神社之一，也是祇園的一部分。神社充滿了歷史和神秘感，特別是在神社的石階和紅色關門的映襯下，神社境內有美容與結緣的能量景點

4 #花見小路 轉角遇到藝妓、京都風格招牌

祇園是京都最知名的地區之一，在花見小路上有傳統的木造茶屋、藝妓和舞妓，還有藝妓學堂，迷人的小巷道，讓你仿佛穿越回古代日本。千萬不要錯過夜晚的祇園，當路燈點亮時，格外浪漫美麗，在這裡漫步很容易轉角遇到藝妓，要有禮貌請不要拍照，不要拉或碰觸藝妓，防疑人家工作，真的很好奇那就入店消費，有些店家需要預約，更多需求也可以詢問旅行社，然而現在花見小路裡是私人道路禁止拍照。另外，低調、內斂、含蓄、優雅的京都風格，許多店家的招牌都是統一的深褐色，我們熟悉的國際連鎖店，便利商店、飯店等都配合京都風格的市容，雖然現在有些己經不再堅持改變，但我覺得格外有特色，很好看耶！你們還看過京都哪些商店招牌也是如此低調？ 天海旅行社

5 #清水寺 世界遺產景點、1200年京都最知名的寺廟、楓葉景點🍁

在日本旅遊時偶爾會遇到很多號稱小京都的景點，這次來到京都絕對要來看看古街道本尊，一年坂（一念坂）、二年坂（二寧坂）、三年坂（產寧坂），就是前往清水寺參拜山坡道路，左右店家林立，其中產寧坂建築群被列為重要保存區，可見當年的繁榮興盛，周邊包括八坂神社、圓山公園、高台寺、法觀寺，想要拍到沒有遊客的風景照，只能晚餐飯後9點多或是早上5-6點，春天櫻花盛開搭乘古建築街道美翻，美照的背後是晚睡和早起的付出，單純好好享受沉浸式京都，漫步在古街道像穿越時空般，加上和服體驗，品茗吃小吃，挑個小紀念品，整體氣氛是我最喜歡的景點。天海旅行社

7 #金閣寺 世界遺產景點、經典的金箔建築、楓葉景點🍁

大名鼎鼎金碧輝煌的金閣寺又稱鹿苑寺，相信你一定看過春夏秋冬的照片或影片，我說的就是我，這次終於跟團入園，門票非常特別喔！一張平安御守，親眼目睹金光閃閃的金閣寺，園林造景很美，金閣寺最佳拍照位置也很有誠意，入口走進來一下子就到了，我發現秋冬季穿金白色系的和服來金閣寺拍照很美耶！這樣的景和園林景觀適合完整的髮妝，直接拍爆，園區小小的算好走，最後有小山坡及下樓梯，膝蓋不好的長輩要稍微注意，出口有伴手禮區。天海旅行社

8 #嵐山竹林 電影藝妓回憶錄拍攝取景點、攝影師最愛

認識京都嵐山竹林是從一張攝影大神的作品 ，當然這也是電影拍攝地點，我們真的來過好幾次，帶小孩來過，帶長輩來，2023年一開放我就又懷念這裡了，好久不見依然非常熱鬧，步入竹林，感受幽靜的氛圍，正宗的嵐山竹林美不勝收，別的地方很難複製，在野宮神社及天龍寺之間的竹林沒有電線桿的線，專門來拍照的也可以體驗人力車，會有專屬獨家竹林道路及私房景點更方便拍攝美照，30分鐘大約2000多，另外，在渡月橋邊有 「% Arabica咖啡」咖啡控必朝聖。天海旅行社

9. #伏見稻荷大社 電影藝妓回憶錄拍攝取景點、網美必拍

伏見稻荷大社求生意興隆、農作豐收、交通平安，以紅色千本鳥居著稱的神社，尤其是陽光灑落在鳥居之間超夢幻，可以想像為何電影會來這裡取景拍攝，親自走訪絕對會給你滿滿的神秘感和驚豔，拍照就稍微等一下，人品好就有空檔快拍啦！放心～日本人會禮貌排隊等候，狐狸面具價格大約700-900之間，可以選自己喜歡的款式做紀念。天海旅行社

10 #錦市場 京都人的廚房、米其林小吃

老實說每次來錦市場都太晚了，真的沒有正式好好看過白天的樣貌，還好這次我們住的飯店地點很好，就在四条河源町附近，待放好行李立馬整裝再出發，散步就可以到錦市場，必嚐嚐米其林和牛煎餃、無敵親民價格的章魚小丸子，我們是在原地吃完，千萬不要邊走邊吃喔！接著散步走到河源町對街巷子裡找米其林拉麵「豬一拉麵」，如果排不到最終入場，那附近還有麵匠 一粒萬倍寺町店 沾麵很好吃，來日本一定要品嚐在地美食，誰要吃團餐！四条河源町是京都最熱鬧的區域，有高島屋、河原町OPA、藤井大丸等知名百貨都在這，藥妝店、便利商店都有，腿力好的走到鴨川或八坂神社不是問題，但要走得回來嘿！天海旅行社

11 #宇治平等院 世界遺產景點、抺茶名店

宇治是抹茶的故鄉，還有一個非常厲害的世界遺產景點「平等院」，拿出你的錢包取出10円硬幣，就會看到平等院，另外，拿出日幣1萬元鈔票，看一下手中的門票，再望向平等院鳳凰堂的屋頂，你可以找到鳳凰喔！如果有帶小朋友來，可以讓孩子們找一找，參觀古蹟時增添一點趣味。平等院內有季節限定的楓葉及紫藤花，宇治老街上有很多知名抺茶店都可以買到抺茶及焙茶，「伊藤久右衛門」必買抺茶咖哩、抺茶草莓冰棒；「中村藤吉」必買抺茶巧克力，「辻利兵衛」必買竹之年輪蛋糕，「星巴克」來杯抺茶拿鐵，宇治川河畔旁的「福壽園」可體驗手工揉茶，陶板製宇治茶，石磨做抺茶，最後來一隻抺茶霜淇林 完美！天海旅行社

12 #大阪城 世界遺產景點、神秘巨石

大阪城公園是一個無敵大綠意盎然的綠洲，我大約來過5-6次了，搭遊環小火車，或是帶孩子在另一邊有溜滑梯、咖啡店、便利商店，反正就是在大阪城的四周轉，春天櫻花盛開時這裡超美的，而神秘巨石很難想像，古代人建造時到底是如何搬運的？周邊有一些小攤販及販售機，喝杯咖啡或吃個冰淇淋坐著感受大阪的寧靜一面。天海旅行社

13 #黑門市場 大阪人的廚房、百年老店

如果您喜歡品嚐新鮮的海鮮，一定要參觀大阪黑門市場，這裡的選擇繁多，品項豐富，漫步其中好像穿越時空，體驗古老和現代的融合。雖然黑門市場有越來越觀光化的情況，物價也有貴觀光客的感覺，但在市場尾端可以找到便宜的蔬果店，當季的日本水果買到賺到，必吃的百年老店「高橋」豆漿、豆腐甜甜圈，「石橋」關東煮，海鮮的部份有些店家有自己的船每天新鮮直送，也有買和牛直接現烤料理很方便，但價格要注意一點，正宗神戶牛排是有身份證明的喔！天海旅行社

14 #心齋橋 #戎橋商店街 #道頓崛 吃東西買東西，應有盡有買好買滿

到心齋橋和道頓堀商店街，享受到購物和美食的絕佳體驗，想得到的及想不到的品牌都聚在這裡，百貨公司裡國際精品有價差再加退稅省很多，逛累了可以試試大阪獨特的美食，如章魚燒和炸豬排，另外，米其林大阪燒及日式炒麵很好吃喔！你的桌子上有鐵板，老闆會幫你們炒好再送到桌上鐵板加熱保溫，每份大約1400多円，長堀川晚上有整排燈籠很好拍照，周遊券可以搭船，但遇假日可能人太多，排隊的時間還不如去逛街，激安殿堂前有賣10円起司餅，起司可以拉超長的，果然是IG美食好吃又好拍。值得一提，這裡的古著店比較觀光化不好買，跟東京下北澤、北海道札幌的差太多，有些二手名牌精品手錶店大到跟博物館一樣，有整家店都是手錶、整個都是愛馬仕的包包博物館，你可以看到超誇張不可思議的合理價，在台灣不可能的體驗，非常有趣喔！晚上可以使用APP租借共享電動單車或滑板車，體驗在地人的生活，夜騎心齋橋周邊享受大阪的夜景，街頭藝人的歌唱表演，再到24HR的松屋體驗一下，前提是注意交通規則，日本是左駕，請不要造成別人的困擾，騎腳踏車安全第一。天海旅行社

15. #通天閣新世界 上展望台摸比利肯佛腳得幸運

大阪必訪免費好拍的景點，通天閣新世界商店街，來感受大阪下町風情，不像現代化高樓的大阪梅田車站及心齋橋商店那麼新潮，這裡使用大阪周遊券搭地鐵，可以換登通天閣的票，感受以前大阪最高展望台，摸摸比利肯佛腳得幸運，最新超夯的巨型溜滑梯，有60公尺高，就是從通天閣上溜下來，大家都是一路尖叫到底，大膽的等你來挑戰。這裡有日本知名的炸串，可以體驗一下非常有趣，好吃好玩但吃多會膩！大阪王將餃子炒飯也可以在這品嚐一下，還有懷舊咖啡館，立食居酒屋，這裡最佳拍攝地點很明顯，很多網美聚集地就是啦！天海旅行社

穩藏版景點：#大阪港天保山海遊館 全球最大水族館（鯨鯊）、透明摩天輪、聖瑪利亞號觀光船、樂高樂園Lego Land

大阪環球影城其實就在大阪港的對面，我們想要下次和小孩一起去，這次就介紹一下其他好玩的，或是帶著長輩或嬰兒、幼稚園、國小中低年級的爸媽參考，買好大阪 1日周遊券400多台幣，包含地鐵私鐵交通費，出站後往天保山海遊館走，大約10分鐘左右就到了，首先，天保山海遊館是全球最大的水族館，大到可以看到超大鯨鯊，如果你沒有去過沖繩的美麗海水族館，那來到大阪這裡絕對必看，這不包括在周遊券裡，室內景點就是舒適，非常適合長輩及小朋友；接下來必搭一旁的帆船型聖瑪利亞觀光船，最近真人版海賊王《航海王》超紅，Netflix完美復刻魯夫、索隆、香吉士、騙人布、娜美，來感受一下搭復古帆船的樂趣，這是以哥倫布發現新大陸時搭的 的三桅帆船，以原比例2倍打造，從天保山海港村和海遊館西灣出發欣賞大阪港周邊風景，大約45分鐘。 接著搭天保山大摩天輪，透明車廂很熱門要排比較久，有室內空調很舒服，安排夕陽時間享受高空美景盡收眼底，之後可以在這百貨商場小小逛街購物用餐，再轉戰心齋橋買爆，為完美旅程劃下句點，並期待下一次旅行。

想去大阪Outlet的這邊也幫大家收集：三井Outlet Park 大阪門真/滋賀龍王 、PREMIUM Outlets 臨空城/神戶三田 、大阪南港ATC Town Outlet、岸和田CanCan BaySIde Mall。

美食加碼放送，雖然這次是輕鬆愉快的跟團，基本用餐我們兩人一桌，每個人都有自己的定食，沒有合餐共食的衛生問題，是不是超棒的啊！不只美味還吃的安心！天海旅行社

🔼京都特色定食，豆腐鍋、京都鴨肉、鰻魚、玉子燒，炸蝦、蕎麥麵和燉飯可以無限加，還有飲料、氣泡水、梅酒、冰淇淋放題。

🔼必吃黑毛和牛燒肉超好吃。

🔼都來到大阪玩，雖然沒有去神戶，但大名鼎鼎的神戶牛排這裡也吃得到，這麼大片只要7500円（大約台幣1600而己）直接加價購開吃啦！

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