Draft Land
台北市大安區忠孝東路四段248巷2號1樓
週一~週日 18:00-01:00
小酌日期：2023/9/23(六)
Draft Land曾在2019、2020榮獲亞洲50大酒吧，
與其他酒吧最大不同的是，Draft Land是採立飲的模式，
還是亞洲第一間以Cocktails On Tap為主的汲飲式雞尾酒吧。
今天來到的是位於捷運忠孝敦化站附近的Draft Land本店，
個人覺得很適合作為pre drink或加班很晚後想快速喝一杯再回家的地方。
進到Draft Land可以先找立飲的位置，
除了一樓的站席還有B1的位置，也有些人會選擇在室外喝，
全店的調酒會不定期更換，可以看櫃台後方的板板，也可以請店員介紹，
當日就有近20款酒可以選擇，可選小杯或大杯（內用/外帶杯），
每一個酒有一個代號，也都有簡單的雞酒及風味介紹～
選好之後直接櫃台買單（可以刷卡），店家就跟拉生啤酒一樣直接On tap。
7-Rum cocktail $250／15-Lychee cobbler $200
11-柚柚,Check it out $250／12-Give me five $250
Give me five是Draft Land的五週年限定酒，
以威士忌為底，加入更有風味的梅酒（取代原酒譜的白蘭地），
此外還喝得到港式凍檸的烏龍茶和桂花成分，
是杯有酒感，風味多變的五週年特調，格外有意義的期間限定。
另外一杯高腳杯的是柚柚,Check it out，
以琴酒為基底，Campari、柚子和萊姆，
是杯喝起來酸甜滋味，柑橘類的酒，適合剛吃飽後喝一下解解膩～
第二輪點了Lychee cobbler，
由白酒、 Tequila、荔枝 、茴香和萊姆調製，
這杯調酒也是適合作為第一杯，輕輕鬆鬆沒有太多酒感！
深色的那杯則是Rum cocktail，應該是菜單上酒感最重的一杯，
個人建議有一定喝酒經歷及喜歡嘗試的人再試，味道非常特別，
如果下班想花少少的錢喝調酒，講求效率速速可以喝，
個人非常推薦Draft Land！