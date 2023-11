Draft Land

台北市大安區忠孝東路四段248巷2號1樓

週一~週日 18:00-01:00

小酌日期:2023/9/23(六)

Draft Land 曾在 2019 、 2020 榮獲 亞洲 50 大酒吧 ,

與其他酒吧最大不同的是,Draft Land是採立飲的模式,

還是亞洲第一間以Cocktails On Tap為主的汲飲式雞尾酒吧。

今天來到的是位於捷運忠孝敦化站附近的Draft Land本店,

個人覺得很適合作為pre drink或加班很晚後想快速喝一杯再回家的地方。

進到Draft Land可以先找立飲的位置,

除了一樓的站席還有B1的位置,也有些人會選擇在室外喝,

全店的調酒會不定期更換,可以看櫃台後方的板板,也可以請店員介紹,

當日就有近20款酒可以選擇,可選小杯或大杯(內用/外帶杯),

每一個酒有一個代號,也都有簡單的雞酒及風味介紹~

選好之後直接櫃台買單(可以刷卡),店家就跟拉生啤酒一樣直接On tap。

7-Rum cocktail $250/15-Lychee cobbler $200

11-柚柚,Check it out $250/12-Give me five $250

Give me five是Draft Land的五週年限定酒,

以威士忌為底,加入更有風味的梅酒(取代原酒譜的白蘭地),

此外還喝得到港式凍檸的烏龍茶和桂花成分,

是杯有酒感,風味多變的五週年特調,格外有意義的期間限定。

另外一杯高腳杯的是柚柚,Check it out,

以琴酒為基底,Campari、柚子和萊姆,

是杯喝起來酸甜滋味,柑橘類的酒,適合剛吃飽後喝一下解解膩~

第二輪點了Lychee cobbler,

由白酒、 Tequila、荔枝 、茴香和萊姆調製,

這杯調酒也是適合作為第一杯,輕輕鬆鬆沒有太多酒感!

深色的那杯則是Rum cocktail,應該是菜單上酒感最重的一杯,

個人建議有一定喝酒經歷及喜歡嘗試的人再試,味道非常特別,

如果下班想花少少的錢喝調酒,講求效率速速可以喝,

個人非常推薦Draft Land!