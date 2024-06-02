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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋縣民大道店|「享鴨百變吃　絕妙123」！歡慶母親節，四人暢快享鴨套餐

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋縣民大道店|「享鴨百變吃　絕妙123」！歡慶母親節，四人暢快享鴨套餐

2024-06-02 11:15:00 三重菜菜子 人氣：111
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：398篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

享鴨 烤鴨與中華料理 板橋縣民大道店
place新北市板橋區縣民大道二段1號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

享鴨 烤鴨與中華料理 板橋縣民大道店

02-2272-5808

新北市板橋區縣民大道二段1號 (入口在民權路上)

週一~週五11:30 ~ 14:30/ 17:30 ~ 22:00

週六~週日11:00 ~ 14:30 /17:00 ~ 22:00 

 

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

用餐日期：2024/5/4(六)

享鴨XIANG DUCK是王品集團旗下的品牌，

晚餐來到板橋的享鴨提早慶祝母親節，耳聞已久終於來吃了！

享鴨板橋縣民大道店位於台電大樓一樓，

旁邊還有同為王品集團的餐廳－青花椒麻辣鍋，

餐廳位置就算搭乘大眾交通工具也很方便，開車前往的朋友，

享鴨雖然沒有專屬的停車場，

不過附近有板橋市民廣場停車場、麗寶百貨地下停車場和民權立體停車場。

 

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

當天晚餐時段來享鴨用餐的客人非常多，

與王品旗下如陶板屋、西堤這類的西餐廳氛圍及陳設不同，

享鴨的座位主要以圓桌為主，畢竟烤鴨算是中華料理～

 

四人暢快享鴨　$2,980+10%

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

今天和家人來用餐，五個人點了四人暢快享鴨

當天吃起來覺得分量還不少，若真的還是覺得分量不夠，

部分打星號的菜色還可做大份，

蔬菜豆腐類＋$30、肉類＋$50，建議六人以上可選。

「濃情母親節，以母為龍」是母親節期間限定菜單（5/1~5/31）

龍蝦直接點起來孝敬媽媽囉！

 

享鴨主角-招牌片皮烤鴨一隻

含荷葉餅12片、蔥段、大黃瓜絲、特製甜麵醬、享鴨花椒鹽、季節蘸水
(大黃瓜絲、蔥段續份+$20/份)

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

「享鴨百變吃　絕妙123

這是此次來享鴨最期待的環節，師傅到桌邊現場片鴨，

除了享用整隻的片皮烤鴨，還會附上荷葉餅12片、蔥段、大黃瓜絲、

特製甜麵醬、享鴨花椒鹽、季節蘸水，可以搭配鴨肉享用。

 

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

1吃-白糖酥胸享口感

首先師傅會片下胸上黃金的8片鴨皮，

薄脆透亮的鴨皮蘸上冰品砂糖粒，主要是品嚐感受那油脂，

富含口感之外吃法也好特別！

 

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

2吃-半月滑肉搭蘸水

再來鴨肉可蘸上店家提供的花椒鹽或季節蘸水，

當日的季節蘸水是鳳梨蘸水，酸甜滋味為鹹鹹的鴨肉增添風味呢～

 

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

3吃-鴨肉捲餅佐醬香

取一張餅皮，依個人喜好刷上適當的甜麵醬，

夾上一片鴨肉、蔥段及黃瓜絲，包起來入口，鴨肉的美味在嘴裡綻放，

餅皮、蔥段或黃瓜絲不夠的話都可以加價續。

 

開味夥伴(選一)-四喜烤麩

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

四喜烤麩據說是經典的上海小菜，

吃起來就是麵筋那一類的東西，加上木耳、毛豆仁、香菇和紅蘿蔔等，

這道是可以想像得到味道，比較沒有特別的記憶點～

 

享鴨多一味(選一)-功夫鴨三寶拼盤

冰糖醬香鴨翅、醬滷鴨珍、醬滷鴨腸

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

自己平常也蠻喜歡吃冷滷味，

這個鴨三寶拼盤必須點起來，有鴨翅、鴨腸跟鴨胗，

冰糖滷製的鴨翅，吃起來甜甜鹹鹹很涮嘴，

都想點上一杯冰啤酒了，鴨腸跟鴨胗也滷得很入味

 

鴨架好味(選二)-

芋香鴨架湯米粉、蒜酥鴨架(蒜酥椒鹽味)

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

母親大人喜歡芋頭跟米粉湯，

理所當然選了這道芋香鴨架湯米粉

米粉湯裡有燉煮軟綿的芋頭和帶骨鴨肉，鴨肉骨頭啃起來比較麻煩一點，

湯頭除了有鴨肉的甜味之外，還有加白胡椒提味～

 

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

另一道料理我們選擇了蒜酥鴨架(蒜酥椒鹽味)

蒜酥的香氣和口感讓我想到可樂果，

蒜酥鴨架口味偏重但好吃，就是帶骨的吃起來較費勁～

 

念念菜味(選二)-瑤柱醬爆蘿蔔糕、甘樹子水蓮

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

這兩道看似很一般，日常料理也吃得到的菜卻很驚艷，

蘿蔔糕切長條小塊，表皮炸得非常非常酥脆，

喜歡恰恰派的我真的覺得恰到不行在恰，咬起來外酥內嫩口感非常爽；

水蓮的話因為是用大火快炒，入口後的鍋氣相當迷人，

還有那爆香過的蒜味，爽脆的口感連老爸都稱讚好吃，

還說家裡就是炒不出餐廳的味道～

 

享特色菜（選一）－陳釀梅子雞球

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

這道梅子雞球我也好喜歡，

類似糖醋排骨或韓式炸雞（淋醬）的作法，

只不過味道換成甜口及梅子的酸香，還有芝麻的香氣，

而且雞球都沒有骨頭，大人小孩都會喜歡的炸雞！

 

（單點）百秒搶鍋豬肉炒餅　$270+10%

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

這道百秒搶鍋豬肉炒餅是額外加點的，

酥香蔥餅大火拌炒清甜時蔬和豬肉香，

上桌後百秒內入口，掌握最佳品嘗時機，

先說結論，原先以為炒餅會是北方麵食館有的那種作法，

不過享鴨的這道炒餅已經變成炸蔥餅了，是硬硬脆脆的口感，

自己咬起來也是有點費力，而且容易刮到口腔，

整體調味也是偏重，但是我覺得很好吃，搭配青菜跟豬肉絲都很不錯。

正因為可能今日選的幾道菜調味都比較重，後來又加點了一碗白飯來配～

 

飲品選四

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

四人套餐的飲品可以選四杯，

我們選了冰釀烏龍茶(冷)、薄是黑米茶（熱）、

阿里山烏龍(熱)和嫣紅蘋果醋（冷）＋$20，茶類的都蠻解膩的～

 

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

[新北板橋]XIANG DUCK 享鴨 烤鴨與中華料理 板橋

 

用餐接近尾聲，店員前來邀請媽媽參加為母傳旨活動

凡是5/1~5/19媽媽到享鴨用餐，

店員會奉上聖旨讓媽媽抽出一張，由子女完成聖旨指定內容，

還有機會兌換品牌好禮兩人輕鬆享套餐免費、

招牌片皮烤鴨一隻五折或來店任選一道290元菜色。

 

整體來說此次的享鴨大餐吃的都蠻開心的，至少母親大人很滿意，

不過當日可能客人較多店員較為忙碌，

像是加點的白飯或是舉手需要服務時都等上一點時間就是了～

 

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