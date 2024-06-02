築間麻辣火鍋 台北西門町店

週一~週日 11:00-02:30

台北市萬華區中華路1段88號3樓

02-2311-6677

用餐日期：2023/3/30(六)

築間火鍋相信大家都不陌生，

築間麻辣火鍋是築間2024年新推出的餐廳品牌，

築間麻辣火鍋店址就位在熱鬧的西門町商圈，

同棟大樓還有刁民酸菜魚，餐飲業真是非常競爭呢。

築間麻辣火鍋的裝潢簡約典雅帶中國風，環境明亮整潔，

每桌是類似雅座的座位空間，桌邊都會配一組層架可以放置食材，

這樣桌面就不會太壅擠～後方還有多人圓桌包廂喲！

個人覺得座位用涼蓆這點還不錯，

吃火鍋很容易吃到滿身大汗，有些沙發材質反而越坐越熱。

入座後店員提供菜單並為我們介紹消費方式，

築間麻辣火鍋店採單點消費，每桌須開鍋每人低消$650(不含服務費)，

每桌最低需達兩人以上入座消費，用餐時間2小時。

基本上每人會收鍋底費$130，升級鴛鴦鍋每桌加收$158，

金牌鍋底共有六款，分別是 粵式老火湯、胡椒豬肚骨、

上海老字號天香酸菜魚、眷村酸白菜（可續加酸白菜）、

經典麻辣鍋（可續加老滷純鴨血/豆腐)，

以及老重慶和牛牛油麻辣鍋+$180(可續加生鴨血) ，這鍋底比較不適合喝湯！

入座後每桌會送上一壺黑豆茶，

店員告知黑豆茶要至少浸泡五分鐘後再喝比較有味道，

當天麻辣鍋吃到後段確實比較需要解辣跟膩感，這個黑豆茶瞬間解救！

自助區的部分僅有醬料區跟白飯，醬料種類蠻多的，

近期大家較關注的餐廳衛生部分，築間麻辣火鍋醬料區維持的蠻乾淨的，

不過因為我們是早上第一批用餐客人，其他時段用餐還可再觀察。

經典麻辣鍋（可續加老滷純鴨血/豆腐) & 胡椒豬肚骨

當天我們選擇了鴛鴦鍋：

經典麻辣鍋（可續加老滷純鴨血/豆腐)跟胡椒豬肚骨，

比較特別的是築間麻辣火鍋的鴛鴦鍋中間還會贈一個蕈菇湯，

蕈菇湯也是可以免費續加的，可以解膩或轉味用，

不過正因為是特別的鍋具，最大的缺點是加熱時中間會很滾，

店家會提醒使用中火就好，反而兩側的主要湯頭較難受熱～

築間麻辣火鍋的經典麻辣鍋辣度算是小辣，

對我來說是可以接受的那種，花椒跟麻辣香氣足，

但是湯淡沒有什麼高湯或食材熬煮的味道，比較可惜，

鴨血跟豆腐還不錯，雖然可以免費續加，但當天吃太飽就沒續了；

胡椒豬肚骨的味道比較濃郁好喝，

鍋裡是真的有放上幾根豬骨和幾塊豬肚，不過豬肚沒有免費續加。

台灣手切松阪豬 $450+10%

肉品的部分當日點了豬肉和牛肉，

這道台灣手切松阪豬蠻吸引我的，上桌後的擺盤也是不凡，

漂亮的油花如大理石般紋路，吃起來也沒有豬臭味，

口感非常好，咀嚼起來很舒服，涮麻辣那一鍋很讚，

店員有提醒這款肉品要盡快下鍋煮，大家再留意！

對影宴(牛肉拼盤) $850+10%

牛肉的部分我們選擇的是拼盤式的對影宴，

有板腱牛、雪花牛和霜降牛三種牛肉一次滿足，

肉盤送上桌時還有乾冰噴煙，實在是有夠浮誇好拍～

倒是想建議店家可以在菜單上標示分量或建議食用人數，

送上桌後嚇死倆人了，份量超多，

這大概3~4人吃差不多，更可怕的是我們還全吃光（笑)！

爽脆黑毛肚 $250+10%/凍豆腐 $60+10%

除了肉品，店家菜單上也有海鮮類、蔬菜、

家傳滷料、私房鍋邊菜、鎮店八寶等，

有些品項是上桌後可以直接吃的喔！

我們有點的其他火鍋食材是凍豆腐跟爽脆黑毛肚，

凍豆腐後來都下在胡椒豬肚骨那鍋，讓它吸滿飽飽的濃郁湯頭菁華，

爽脆黑毛肚不管丟哪個湯頭都比較難入味，

主要在吃它的口感，口感脆爽有嚼勁～

最後的鐵觀音冰淇淋是在點餐的時候就有點的，

剛好碰到店家打卡好評送甜品活動，後來就直接免額，

冰淇淋好吃是好吃，但是擺盤的部分送上桌來還是有愣了一下..

整體來說築間麻辣火鍋的用餐環境還不錯，

人員服務也都很好，會適時來詢問是否要加湯等等。

麻辣湯頭的鍋底比起注重辣的香麻，

我自己比較在意湯，覺得湯頭比較沒有層次略為遜色，

鍋底有六種可以選擇，包含現在很紅的酸菜魚，

雖然我自己用完餐後沒有特別的記憶點，

不過對築間新開的麻辣鍋品牌有興趣的朋友還是可以來試試。