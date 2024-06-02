築間麻辣火鍋 台北西門町店
週一~週日 11:00-02:30
台北市萬華區中華路1段88號3樓
02-2311-6677
用餐日期：2023/3/30(六)
築間火鍋相信大家都不陌生，
築間麻辣火鍋是築間2024年新推出的餐廳品牌，
築間麻辣火鍋店址就位在熱鬧的西門町商圈，
同棟大樓還有刁民酸菜魚，餐飲業真是非常競爭呢。
築間麻辣火鍋的裝潢簡約典雅帶中國風，環境明亮整潔，
每桌是類似雅座的座位空間，桌邊都會配一組層架可以放置食材，
這樣桌面就不會太壅擠～後方還有多人圓桌包廂喲！
個人覺得座位用涼蓆這點還不錯，
吃火鍋很容易吃到滿身大汗，有些沙發材質反而越坐越熱。
入座後店員提供菜單並為我們介紹消費方式，
築間麻辣火鍋店採單點消費，每桌須開鍋每人低消$650(不含服務費)，
每桌最低需達兩人以上入座消費，用餐時間2小時。
基本上每人會收鍋底費$130，升級鴛鴦鍋每桌加收$158，
金牌鍋底共有六款，分別是粵式老火湯、胡椒豬肚骨、
上海老字號天香酸菜魚、眷村酸白菜（可續加酸白菜）、
經典麻辣鍋（可續加老滷純鴨血/豆腐)，
以及老重慶和牛牛油麻辣鍋+$180(可續加生鴨血)，這鍋底比較不適合喝湯！
入座後每桌會送上一壺黑豆茶，
店員告知黑豆茶要至少浸泡五分鐘後再喝比較有味道，
當天麻辣鍋吃到後段確實比較需要解辣跟膩感，這個黑豆茶瞬間解救！
自助區的部分僅有醬料區跟白飯，醬料種類蠻多的，
近期大家較關注的餐廳衛生部分，築間麻辣火鍋醬料區維持的蠻乾淨的，
不過因為我們是早上第一批用餐客人，其他時段用餐還可再觀察。
經典麻辣鍋（可續加老滷純鴨血/豆腐) & 胡椒豬肚骨
當天我們選擇了鴛鴦鍋：
經典麻辣鍋（可續加老滷純鴨血/豆腐)跟胡椒豬肚骨，
比較特別的是築間麻辣火鍋的鴛鴦鍋中間還會贈一個蕈菇湯，
蕈菇湯也是可以免費續加的，可以解膩或轉味用，
不過正因為是特別的鍋具，最大的缺點是加熱時中間會很滾，
店家會提醒使用中火就好，反而兩側的主要湯頭較難受熱～
築間麻辣火鍋的經典麻辣鍋辣度算是小辣，
對我來說是可以接受的那種，花椒跟麻辣香氣足，
但是湯淡沒有什麼高湯或食材熬煮的味道，比較可惜，
鴨血跟豆腐還不錯，雖然可以免費續加，但當天吃太飽就沒續了；
胡椒豬肚骨的味道比較濃郁好喝，
鍋裡是真的有放上幾根豬骨和幾塊豬肚，不過豬肚沒有免費續加。
台灣手切松阪豬 $450+10%
肉品的部分當日點了豬肉和牛肉，
這道台灣手切松阪豬蠻吸引我的，上桌後的擺盤也是不凡，
漂亮的油花如大理石般紋路，吃起來也沒有豬臭味，
口感非常好，咀嚼起來很舒服，涮麻辣那一鍋很讚，
店員有提醒這款肉品要盡快下鍋煮，大家再留意！
對影宴(牛肉拼盤) $850+10%
牛肉的部分我們選擇的是拼盤式的對影宴，
有板腱牛、雪花牛和霜降牛三種牛肉一次滿足，
肉盤送上桌時還有乾冰噴煙，實在是有夠浮誇好拍～
倒是想建議店家可以在菜單上標示分量或建議食用人數，
送上桌後嚇死倆人了，份量超多，
這大概3~4人吃差不多，更可怕的是我們還全吃光（笑)！
爽脆黑毛肚 $250+10%/凍豆腐 $60+10%
除了肉品，店家菜單上也有海鮮類、蔬菜、
家傳滷料、私房鍋邊菜、鎮店八寶等，
有些品項是上桌後可以直接吃的喔！
我們有點的其他火鍋食材是凍豆腐跟爽脆黑毛肚，
凍豆腐後來都下在胡椒豬肚骨那鍋，讓它吸滿飽飽的濃郁湯頭菁華，
爽脆黑毛肚不管丟哪個湯頭都比較難入味，
主要在吃它的口感，口感脆爽有嚼勁～
最後的鐵觀音冰淇淋是在點餐的時候就有點的，
剛好碰到店家打卡好評送甜品活動，後來就直接免額，
冰淇淋好吃是好吃，但是擺盤的部分送上桌來還是有愣了一下..
整體來說築間麻辣火鍋的用餐環境還不錯，
人員服務也都很好，會適時來詢問是否要加湯等等。
麻辣湯頭的鍋底比起注重辣的香麻，
我自己比較在意湯，覺得湯頭比較沒有層次略為遜色，
鍋底有六種可以選擇，包含現在很紅的酸菜魚，
雖然我自己用完餐後沒有特別的記憶點，
不過對築間新開的麻辣鍋品牌有興趣的朋友還是可以來試試。