為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > [台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Hotel｜商務客房，陽台直接眺望101｜近捷運台北101/世貿及信義安和站

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Hotel｜商務客房，陽台直接眺望101｜近捷運台北101/世貿及信義安和站

2024-06-15 22:54:00 三重菜菜子 人氣：108
share
邀約
窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：399篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

太平洋商旅 Pacific Business Hotel(臺北市旅館290號)
phone02-8780-8000
place台北市信義區光復南路495號11樓
作者本次評價：
4.05
環境設備
4.00
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

太平洋商旅 Pacific Business Hotel

台北市信義區光復南路495

02-8780-8000

Check in:15:00後/Check out:11:00

合法旅宿：臺北市旅館290

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

入住日期:2024/5/25(六)

今天前來太平洋商旅Pacific Business Hotel住一晚，

太平洋商旅位在台北信義區，光復南路的交叉路口，

飯店附近就是捷運台北101/世貿及信義安和站

提供相當便捷的交通和生活機能服務，

站在路口處，台灣知名地標101就在眼前，趕緊拿起相機捕捉個幾張～

*本篇文章為體驗文，全文心得為實際入住後之真實感受。

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

太平洋商旅Lobby位於11樓，進入大樓後直接搭乘電梯上樓，

太平洋商旅的整體裝潢比較中式，新舊交織帶有古色古香氛圍，

旅館處處可見有許多氣派的擺飾及雕塑品～

 

辦理入住手續時，櫃台人員親切地說明簡易入住須知，

服務專業態度也非常好，旁邊有沙發休息區，

其他同行旅伴等待同時，也可以先暫放行李稍坐休息。

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

來到旁邊有一整櫃伴手禮展示區，

太平洋商旅還有提供明信片代寄服務，櫃檯就可以購買郵票喔！

想起出國時我都有寄明信片的習慣，

除了要花點時間及心力購買郵票還要找郵筒投遞，

因此，我很喜歡太平洋商旅提供這項服務！[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

接著就要帶大家來開箱此次入住太平洋商旅的商務客房囉！

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

入住時會拿到兩張房卡，

為了住客安全，電梯搭到住宿樓層需要使用房卡感應，

此次入住的房間位於19樓，出電梯後走到房間的地板也略有巧思～

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

這次入住太平洋商旅的房型是商務客房一大床（也可以選擇二小床）

房間整體空間非常寬敞，有12坪左右

床的部分很好睡，還有提供軟硬各一顆的枕頭，好貼心！

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

旁邊是沙發區，除了兩瓶水，

還有提供迎賓小點心－台灣鳳梨酥，一顆一口的大小剛剛好，

內餡與外皮採用1:1的比例，酸甜適中，

如果是國外旅客，看到這麼有代表性的台灣特產一定覺得很驚喜！

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

商務客房不可少的辦公桌，

此次入住我們也帶了自己的筆電跟HDMI線，

接到電視就可以看youtube，或是打開串流平台追劇及看電影；

房間的電視本身也有國內外多頻道電視節目可以欣賞就是～

網路的部分，房間提供有線及無線寬頻網路，

插座的話有國際110V、220V萬用電源插座，這點還蠻不錯的！

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

房間衣櫃裡還有提供許多東西，

包含兩套舒適的棉質浴袍，還有現在飯店很少見的熨斗與燙衣板，

其他還有提供室內拖鞋、保險箱、體重計～

這次帶來的衣服剛好有點皺，飯店提供的熨斗就派上用場，

把衣服燙平後就可以美美地出門啦！

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

進門玄關的右手邊有小冰箱，熱水壺，還有紅酒杯！

打開抽屜，裡面放了玻璃杯、馬克杯、濾掛咖啡和茶包，

紅酒杯的部分真的太優秀了，後來還去附近的全聯買了紅酒！

/未滿十八歲請勿飲酒/

/喝酒不開車，開車不喝酒/

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

衛浴的部分是半開放式乾濕分離空間，方便同住者使用，

比較可惜的是馬桶不是免治馬桶～

洗手台則在外頭，各自獨立的空間，大家使用起來更便利；

洗髮精及沐浴乳是壁掛式的，跟洗手台邊的乳液一樣，

都是使用義大利原裝進口ALLEGRINI OLIVA地中海橄欖沐浴品，

水壓及水溫都正常，好好地洗了個舒服的熱水澡～

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

備品的部分也很齊全，

牙刷組、梳子、浴帽、刮鬍刀，化妝棉、棉花棒等，

吹風機品牌是TESCOM，髮量多的我對於出風量這點，給過！

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

最後要分享的是這間商務客房最大的賣點及看頭，

陽台的市景可以直接看到101

我和旅伴用紅酒敲杯，敬台北101（有點浪漫

跨年的時候住太平洋商旅，不用人擠人就可以看跨年煙火秀～

 

《太平洋商旅-公共設施》

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

上面這是11樓的交誼廳，開放時間為07:00-23:00

進出需使用房卡感應禁止攜帶外食和大聲喧嘩，大家請多留意！

交誼廳設置了沙發，提供咖啡、茶包、瓶裝水及報紙，

裏頭有兩台公用電腦，蠻特別的是還有提供辦公用品，

像是大型釘書機、裁紙機和切割墊～

其實太平洋商旅內有完善的多元會議辦公室，

交誼廳使用說明有提到，如需會議，可洽櫃台租借用會議場地喔！

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

12健身房自助洗衣房

健身房空間不大，有跑步機、飛輪跟啞鈴，

旁邊就是自助洗衣房，提供洗烘衣機各兩台免費使用

是的，你沒看錯：「免費使用！」太平洋商旅真的是太佛心了，

這次我們入住也有使用到洗衣房，只能說讚讚讚！

 

《太平洋商旅-早餐》

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

隔日早餐用餐時段為7:00-10:00

用餐地點在11樓的如意廳，入內用早餐報房號即可～

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

太平洋商旅的早餐相當豐富，美式、義式、台式什麼都有，

新鮮水果、生菜沙拉，還有好久沒喝的養樂多，

烤地瓜、茶葉蛋、炒時蔬、炒蛋、炸薯條；

稀飯、清粥小菜、無糖豆漿，

起司、堅果、麵包，燒賣、肉包、芋泥包等，玲瑯滿目，

天氣較熱也有涼麵的選擇，這個也是其他飯店比較少看到的品項呢!

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

很不錯的是還有現點現煎的荷包蛋，

甚至還可以指定全熟或半熟呦！

飲品的部分有咖啡、果汁各式熱茶，應該可以滿足各位旅客的飲食需求，

服務人員也很注意旅客用餐狀況，

很勤勞地來收走空盤，太平洋商旅的餐點美味、服務也很好！

 

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

[台北住宿]太平洋商旅Pacific Business Ho

 

最後來分享一下太平洋商旅週邊的環境，

商旅附近就有一間全聯，採買一些零食、飲料很方便，

晚餐我們選擇到臨江夜市（通化夜市）覓食，步行約10分鐘即可抵達，

自己很喜歡逛夜市，因為可以一次吃到許多小吃，

最後還打包了知名的紅花鹽水雞回飯店享用！

 

此次能夠入住太平洋商旅Pacific Business Hotel覺得很開心，

因為自己就住在新北市，很少有機會出來住台北的飯店，

然後太平洋商旅Pacific Business Hotel不僅能就近欣賞101美景，

房間舒適度、內部公用設施等都很不錯，分享給大家囉！

 

官網：http://www.businesscenter.com.tw/

FB粉絲頁：https://parg.co/U2qu

文章標籤
太平洋商旅 太平洋商旅早餐 太平洋商旅房型 太平洋商旅住宿心得 太平洋商旅住宿 台北信義區住宿 信義區住宿 信義區飯店太平洋商旅 信義區太平洋商旅 太平洋商旅　房型 太平洋商旅2024評價 太平洋商旅Pacific Business Hotel Pacific Business Hotel 太平洋商旅　Pacific Business Hotel 台北　太平洋商旅 太平洋商旅商務客房 太平洋商旅會議室 太平洋商旅 早餐 台北太平洋商旅 太平洋商旅評價
創作者介紹
創作者 三重菜菜子 的頭像
三重菜菜子

✎菜菜子的美食手札ⓝⓞⓣⓔ




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

[西門町]築間品牌「築間麻辣火鍋」全新登場，單
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up