太平洋商旅 Pacific Business Hotel
台北市信義區光復南路495號
02-8780-8000
Check in:15:00後/Check out:11:00前
合法旅宿：臺北市旅館290號
入住日期:2024/5/25(六)
今天前來太平洋商旅Pacific Business Hotel住一晚，
太平洋商旅位在台北信義區，光復南路的交叉路口，
飯店附近就是捷運台北101/世貿及信義安和站，
提供相當便捷的交通和生活機能服務，
站在路口處，台灣知名地標101就在眼前，趕緊拿起相機捕捉個幾張～
*本篇文章為體驗文，全文心得為實際入住後之真實感受。
太平洋商旅的Lobby位於11樓，進入大樓後直接搭乘電梯上樓，
太平洋商旅的整體裝潢比較中式，新舊交織帶有古色古香氛圍，
旅館處處可見有許多氣派的擺飾及雕塑品～
辦理入住手續時，櫃台人員親切地說明簡易入住須知，
服務專業態度也非常好，旁邊有沙發休息區，
其他同行旅伴等待同時，也可以先暫放行李稍坐休息。
來到旁邊有一整櫃伴手禮展示區，
太平洋商旅還有提供明信片代寄服務，櫃檯就可以購買郵票喔！
想起出國時我都有寄明信片的習慣，
除了要花點時間及心力購買郵票還要找郵筒投遞，
因此，我很喜歡太平洋商旅提供這項服務！
接著就要帶大家來開箱此次入住太平洋商旅的商務客房囉！
入住時會拿到兩張房卡，
為了住客安全，電梯搭到住宿樓層需要使用房卡感應，
此次入住的房間位於19樓，出電梯後走到房間的地板也略有巧思～
這次入住太平洋商旅的房型是商務客房一大床（也可以選擇二小床） ，
房間整體空間非常寬敞，有12坪左右，
床的部分很好睡，還有提供軟硬各一顆的枕頭，好貼心！
旁邊是沙發區，除了兩瓶水，
還有提供迎賓小點心－台灣鳳梨酥，一顆一口的大小剛剛好，
內餡與外皮採用1:1的比例，酸甜適中，
如果是國外旅客，看到這麼有代表性的台灣特產一定覺得很驚喜！
商務客房不可少的辦公桌，
此次入住我們也帶了自己的筆電跟HDMI線，
接到電視就可以看youtube，或是打開串流平台追劇及看電影；
房間的電視本身也有國內外多頻道電視節目可以欣賞就是～
網路的部分，房間提供有線及無線寬頻網路，
插座的話有國際110V、220V萬用電源插座，這點還蠻不錯的！
房間衣櫃裡還有提供許多東西，
包含兩套舒適的棉質浴袍，還有現在飯店很少見的熨斗與燙衣板，
其他還有提供室內拖鞋、保險箱、體重計～
這次帶來的衣服剛好有點皺，飯店提供的熨斗就派上用場，
把衣服燙平後就可以美美地出門啦！
進門玄關的右手邊有小冰箱，熱水壺，還有紅酒杯！
打開抽屜，裡面放了玻璃杯、馬克杯、濾掛咖啡和茶包，
紅酒杯的部分真的太優秀了，後來還去附近的全聯買了紅酒！
/未滿十八歲請勿飲酒/
/喝酒不開車，開車不喝酒/
衛浴的部分是半開放式乾濕分離空間，方便同住者使用，
比較可惜的是馬桶不是免治馬桶～
洗手台則在外頭，各自獨立的空間，大家使用起來更便利；
洗髮精及沐浴乳是壁掛式的，跟洗手台邊的乳液一樣，
都是使用義大利原裝進口ALLEGRINI OLIVA地中海橄欖沐浴品，
水壓及水溫都正常，好好地洗了個舒服的熱水澡～
備品的部分也很齊全，
牙刷組、梳子、浴帽、刮鬍刀，化妝棉、棉花棒等，
吹風機品牌是TESCOM，髮量多的我對於出風量這點，給過！
最後要分享的是這間商務客房最大的賣點及看頭，
陽台的市景可以直接看到101，
我和旅伴用紅酒敲杯，敬台北101！（有點浪漫 ❤ ）
跨年的時候住太平洋商旅，不用人擠人就可以看跨年煙火秀～
《太平洋商旅-公共設施》
上面這是11樓的交誼廳，開放時間為07:00-23:00，
進出需使用房卡感應，禁止攜帶外食和大聲喧嘩，大家請多留意！
交誼廳設置了沙發，提供咖啡、茶包、瓶裝水及報紙，
裏頭有兩台公用電腦，蠻特別的是還有提供辦公用品，
像是大型釘書機、裁紙機和切割墊～
其實太平洋商旅內有完善的多元會議辦公室，
交誼廳使用說明有提到，如需會議，可洽櫃台租借用會議場地喔！
12樓有健身房和自助洗衣房，
健身房空間不大，有跑步機、飛輪跟啞鈴，
旁邊就是自助洗衣房，提供洗烘衣機各兩台免費使用，
是的，你沒看錯：「免費使用！」太平洋商旅真的是太佛心了，
這次我們入住也有使用到洗衣房，只能說讚讚讚！
《太平洋商旅-早餐》
隔日早餐用餐時段為7:00-10:00，
用餐地點在11樓的如意廳，入內用早餐報房號即可～
太平洋商旅的早餐相當豐富，美式、義式、台式什麼都有，
新鮮水果、生菜沙拉，還有好久沒喝的養樂多，
烤地瓜、茶葉蛋、炒時蔬、炒蛋、炸薯條；
稀飯、清粥小菜、無糖豆漿，
起司、堅果、麵包，燒賣、肉包、芋泥包等，玲瑯滿目，
天氣較熱也有涼麵的選擇，這個也是其他飯店比較少看到的品項呢!
很不錯的是還有現點現煎的荷包蛋，
甚至還可以指定全熟或半熟呦！
飲品的部分有咖啡、果汁各式熱茶，應該可以滿足各位旅客的飲食需求，
服務人員也很注意旅客用餐狀況，
很勤勞地來收走空盤，太平洋商旅的餐點美味、服務也很好！
最後來分享一下太平洋商旅週邊的環境，
商旅附近就有一間全聯，採買一些零食、飲料很方便，
晚餐我們選擇到臨江夜市（通化夜市）覓食，步行約10分鐘即可抵達，
自己很喜歡逛夜市，因為可以一次吃到許多小吃，
最後還打包了知名的紅花鹽水雞回飯店享用！
此次能夠入住太平洋商旅Pacific Business Hotel覺得很開心，
因為自己就住在新北市，很少有機會出來住台北的飯店，
然後太平洋商旅Pacific Business Hotel不僅能就近欣賞101美景，
房間舒適度、內部公用設施等都很不錯，分享給大家囉！
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