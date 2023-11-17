每一年的新光三越｜聖誕樹總是不會讓人失望！

今年主題是：2023耶誕時光之城，整個香堤大道廣場都被燈飾點綴得如詩如畫，來到這邊走走，眼裡看到都是節慶的氛圍。

一走進A11 1F北大門，立馬被眼前的景象給吸引住！

雪白色造型的聖誕樹宛如一座閃耀的城堡，星星點點的燈飾在樹上閃爍著，散發著迷人的光芒。

這座聖誕樹不僅是活動的焦點，更是整個活動場地的靈魂所在。

當聖誕樹表演秀開始的時候，一片璀璨的光芒在夜空中綻放，這一刻，彷彿整個城市都下起雪來，原來是聖誕樹頂端會噴起雪花來～

每年這邊一定要打卡的地方，除了聖誕樹之外，還有A11-A9空橋燈海｜A9-A8空橋燈海｜A11-A9兩棟間燈海，點燈之後更加的絢麗迷人，每個角度隨手拍拍都很漂亮～

現場也有街頭藝人的表演，走過路過的朋友，可以給他們一個掌聲或者是一個小小實質的鼓勵，相信他們會更加有表演的動力！

12月來到台北的信義商圈，這裡總是有一種溫馨浪漫的港覺，每每在這裡停留，享受一刻美好的時光。

隨著夜幕降臨，整個信義商圈更加明亮，七彩迷幻燈光交錯，輕音樂四處飄揚，現場充滿了歡樂和祝福的氣氛。

在這個充滿愛與歡樂的耶誕季節，有空的朋友，可以約伴來此走走，一同來度過一個美好的時光。

2023統一時代百貨台北店｜愛‧Sharing2023

📆活動日期：2023/11/17～2024/01/12

📸活動地點：統一時代百貨台北店1樓

🕘聖誕樹燈光秀：平日18:00~21:00｜假日17:30~22:00

在這個冬季，統一時代百貨台北店｜愛‧Sharing2023聖誕活動，終於恢復舉辦了～

今年的Purple Wish 聖誕樹，聽說設計靈感是以巴塞隆納為主題，打造異國聖誕風，像是啟帆航行的蝴蝶船，讓現場幾乎充滿聖誕歡樂的氣息。

統一時代百貨的每個角落都被精心佈置，處處可見滿滿的聖誕元素。

繽紛亮麗色彩的小電燈泡，不停地閃爍跳耀，在搭配動人節慶的音樂，讓整個現場充滿了聖誕溫馨感。

～

聽說這些主題取材西班牙建築風格，有奎爾公園的蜥蜴｜色彩繽紛的聖家堂及伯利恆之星，每個主題都非常的獨特，採用大量鮮明的色彩，讓來訪的遊客瞬間化身網美，拍攝起來都很漂亮，來個自拍吧！

每天還有聖誕樹燈光秀，當音樂響起，隨著聖誕樹上的燈光變換，呈現出不同的圖案和色彩，讓人彷彿進入了一個夢幻的童話世界。

聖誕樹燈光秀時間：每日晚上18:00到21:00，整點演出。

統一時代百貨台北店擁有眾多品牌和特色店，在聖誕季節，許多商家也推出了限定版的商品，讓人可以一邊購物一邊感受著濃濃的節慶氛圍。

而今年也推出各種互動遊戲和活動，讓遊客更加融入節慶氛圍中。（詳細活動內容，請參閱官方網站公告為主！）

相信有這些活動的進行，可以讓來訪的遊客一起參與，讓整個活動更加圓滿～

每次來到統一時代百貨台北店的愛‧Sharing聖誕活動，在這邊走走隨便拍拍，都很有聖誕的氛圍。

而每年的主題都是在訴說愛和分享的精神，希望每一個人都可以在溫馨的氛圍中，度過每一個美好的日子，雖然說這邊只是一個小點！（以上純屬個人之觀感。）

統一時代百貨絕對是個不容錯過的好地方，如果有興趣的朋友可以約伴來走走，祝福每一個人都可以在這片歡樂的氛圍中，找到屬於自己的美好時光！