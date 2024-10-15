聽說來初魚 鉄板料亭用餐，是一頓奢華的饗宴，也是味蕾極致的旅行～

整頓用餐下來，不僅僅是食材精緻搭配，也是大廚們對每道料理的用心呈現，每道料理均能感受到日式風味極簡美學，結合現代創新料理，讓味蕾享受多層次的口感，推薦。

🍜初魚 鉄板料亭｜宏匯廣場

📌所在地點： 宏匯廣場

地址： 242新北市新莊區新北大道四段3號1樓

⏰營業時間：

每天 12:00–14:00｜18:00–21:30

☑服務項目: 需要預訂｜匯款｜每人餐費：$1,880+10%服務費｜無酒精或酒精飲品另計。

約定的時間抵達，服務人員帶位，基本上料理台可以容納8個客人。

入座之後，檯面上已擺放今天無菜單料理的簡介，可以掃描桌上QR Code ，加點無酒精｜酒精飲品來搭配今天的美食，可惜騎車前來，沒辦法小酌。

而在吧台上，也有今天預備料理的美食，入座之後，簡單中的溫暖迎賓。

一小碟醃漬蘿蔔和一杯熱茶，像是主人家充滿著款待的心意。

略鹹的醃漬蘿蔔在口中爽脆而展開，再喝上一口溫茶，茶香溫暖在舌尖上。

簡單的開胃小菜，像是在預告這場饗宴即將開始！

醃漬蘿蔔

黑鮪魚｜Ossetra 魚子醬｜木棉豆腐｜香菜苗 長崎

來自深海中的黑鮪魚，搭配著珍貴的Ossetra魚子醬以及綿綿的木棉豆腐，吃上這麼一口，像是體驗來自海洋最純粹的精華。

黑鮪魚的鮮美，搭配鹹香的魚子醬，在咬嚼下鮮甜的餘韻～慢慢～散開來～

尤其是那絲般柔滑木棉豆腐以及微香香菜苗點綴，讓這道美食更加分。

干貝｜烏魚子｜林屋海苔 北海道

簡易的煎煮料理，帶出干貝的鮮甜與柔嫩，彷彿在口中融化，尤其是那海苔的清脆口感，加上烏魚子的濃郁鹹香，讓這道料理帶來豐富的多層次口感。

鱈場蟹｜橙｜紫蘇 韓國

切半的橙皮，內餡則是鱈場蟹的肉絲，蟹肉纖細卻不失飽滿。

而且每一口都充滿了鮮甜的汁水～

尤其是那淡淡的紫蘇清新香以及橙片的微酸水果口感，讓這道料理帶來了一股清爽的氣息，像是大地恩惠的果實與海洋純淨的恩賜結合起來，超美味。

大廚真的很厲害！在每道料理的過程中，還可以一心多用，看似忙個不停的節奏，卻又帶著絲毫不亂的美食料理步驟，佩服！而且本身還是一位帥哥。

鮑魚｜大根 南非

也是簡易的鮑魚料理，結合了碎末的大根，像是一道傳統與現代感的料理，彈Q鮑魚口感和那大根淡淡的清甜～混搭～也是不錯吃～

白鰻｜德島酸橘｜木之芽 台灣

烤過又淋上醬汁的白鰻，滑順口感搭上了德島酸橘的微酸，讓這道料理在口中擁有了白鰻的香氣，濃郁卻又不油膩，酸橘的果香增添了這道菜氣色。

第一次吃到木之芽（山椒的葉片），他有獨特香氣，在咬嚼下舌尖湧現令人回味的草本味道。

粉配的葉子，一開始以為只是點綴當擺飾用，沒想到還可以拿來吃。

魚翅｜播州素麵｜蝦夷蔥 台灣

魚翅和播州素麵的結合，像是奢華與簡單的對話。

帶點焦感的魚翅，和滑嫩的素麵口感交會，更有蝦夷蔥的伴香，除了滑潤之外～還有一絲的爽口。

黑毛和牛｜圓茄｜松子味噌｜馬爾頓海鹽｜山葵 鹿兒島

日本有名的鹿兒島黑毛和牛，應該是今天美食的高潮！

除了有和牛細膩的脂肪口感，一旁的圓茄料理，在嘴裡竟然是柔軟甜美。

這一道料理可以有4種不同的口感享受，除了原味好吃以外，他的山葵微辣讓我更加的驚艷，和牛肉超搭。

也是第一次吃到松子味噌，整體上這道料理，個人覺得是今天的最佳純粹的美味。

味噌｜巻麩 岐阜

吃完這麼多道的美味佳餚，來上這麼一碗溫暖的濃湯，舒緩一下節奏。

味噌湯的濃郁鮮甜，配上Q彈的卷麩，放鬆一下，準備接下來的驚喜。

泡芙｜烏賊

個人覺得這道料理也是一個絕配，酥脆的泡芙外殼，搭上Q彈的烏賊料理，像是在口中交戰一樣。

說他甜～又帶一點鹹！說他酥脆～又帶點柔軟！蠻不錯的一道料理。

七星米｜和牛筋｜日本大葱｜奈良西瓜漬 北海道

七星米混搭和牛筋的料理，像是完美呈現日本料理中，精緻追求的質感和風味。

彈牙的七星米配上那和牛筋的膠質口感，卻又搭上了日本大葱的清爽，以及第一次吃到切絲的奈良西瓜漬。

在嘴裡竟然有一絲的微酸氣氛，濃鬱的米飯又帶來了清香，整體味覺粉搭。

鹹蛋黃起司蛋糕

鹹蛋黃的鹹香與起司的濃郁，互相交會在一起，讓今天的美食饗宴，完美的畫上了一個Andy。

謝謝招待🙏，祝我們結婚26週年快樂🎉🎉🎉。

這一次的初魚 鉄板料亭體驗，每道菜色個人覺得都不錯，除了傳統料理之外，也有創新佳餚，算是走精緻路線的無菜單料理。

而現場的烹飪方式，除了可以讓來訪的饕客觀看之外，簡易的料理方式帶出食物的原味，讓美食更加分。

本以為今天吃的是初魚 鮨，結果是我搞錯了，呵呵，期待下次有緣可以再訪初魚 鮨。