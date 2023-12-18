今天來到宜蘭三星的差不多御藏私房，這裡以無菜單料理出名，位置靠近大洲堤防，庭院寬廣。

差不多御藏私房

地址： 266宜蘭縣三星鄉星洲路一段183號

營業時間：

星期二~日 11:30–14:00｜17:30–20:00

星期一 休息

☑汽車🚗無料｜有廁所 🚾。

☑需事先訂位｜預付訂金｜一成服務費。

庭園也可以看見店家的巧妙設計，有肉多多植物｜落羽松，整體上綠意盎然。

進入到用餐區，桌與桌的距離寬廣，這一點還不錯！

點選普洱茶一壺（有料）來享用，這裡可以無料回沖，還算不錯。

因為是無菜單料理，每個人食用觀感不同，所以今天依舊讓子陵來～黑白呷～亂介紹～

不喜歡吃生食的朋友，也可以提早跟店家告知，他會將生食部分改熟食料理。

首先是第1道菜是視覺系的菜色，上面還有一朵小花兒點綴。

採用鮮蝦料理方式生食，搭配自然研磨的芥末醬，口感不會辛辣，底層是薄餅，新鮮的蝦肉口感彈Ｑ，入口還不錯吃。

而黃色小球是酥餅，上層點綴魚子醬提味。

第2道是焗烤龍蝦料理，蝦肉好吃，整體料理夠味，一個人是半隻龍蝦。

一旁綠色是酪梨料理，建議先把龍蝦吃完之後再吃他，他會讓舌頭中有清爽的口感，可以去除油膩感。

第3道是松阪豬肉，也是有小花點綴。

下面則是類似紅酒的醬汁，可以提味，個人覺得原味吃就很搭。

第4道是店家自豪的炸鯊魚條，號稱連骨頭、刺都可以吃。

炸的酥脆鯊魚條，吃在嘴巴裡面，肉質綿密又酥軟。

一旁還有千層餅｜杏鮑菇｜紫色高麗菜提味，而紅色的則是醃漬番茄，有加分效果。

第5道是當季食材料理，黃色醬汁是蘿蔔泥，薄餅搭配生菜，包裹內的是筊白筍，吃起來會有juicy的口感。

第6道是薄餅搭吻仔魚，吃在嘴裡會有隱藏版明太子提味，還不錯吃。

第7道｜第8道則是炒飯｜湯品，一端上桌白球還蠻吸睛，呵呵～

炒飯整體上不錯吃，米粒新鮮分明。

他的湯品是花椒｜桃膠烹飪，裡面應該還有類似樹薯的食材，湯頭還不錯，只是在食用的時候，要小心燙口。

第9道餐後當季水果，這樣一頓飯下來也飽了！嗝～

第一次來到差不多御藏私房用餐，菜色還不錯，吃的真飽。

其次可能在用餐的時候，服務人員只有一位，我們在詢問菜色料理的同時，回答口氣可以再溫和一點，畢竟因為是無菜單料理，客人有興趣才會對食材詢問，在回答時要注意用詞語氣，這樣才不會有觀感問題。

謝謝招待！即將前往的是．．．