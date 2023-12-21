蓮大12月生日，今天來去藝奇和牛岩板燒蘆洲集賢店，慶生趣～

裝潢很有日本風味，座與座之間寬距也夠，可以放鬆舒服的用餐～

藝奇和牛岩板燒｜日本料理｜蘆洲集賢店

地址： 247新北市蘆洲區集賢路401號2F

營業時間：

星期六~日 11:10–14:30｜17:10–22:00

星期一~五 11:30–14:30｜17:30–22:00

店家主廚招待醃漬小物，好吃，ありがとうございます。

因為5個人用餐，所以點選極上套餐*1｜經典套餐*4，裡面的美食都可以交換吃。

首先是湯物｜旨味鮮燉土瓶蒸，在小皿蠟燭上加溫，今天天氣寒冷，熱熱的喝～剛好，裡面有蛤蠣可以食用。

先付｜煙燻鮭魚番茄佐優格醬｜深海魚皮野蔬沙拉佐醋醬

（右）一整顆的番茄隱藏著煙燻鮭魚片，一端上桌很有視覺系的效果，敲開之後不錯吃。

（左）他的深海魚皮粉有嚼勁，搭配和風醬汁也不錯。

依舊是飲料先上，飲品｜鮮榨鳳梨苦瓜汁｜抹茶海鹽奶蓋｜檸檬海鹽氣泡飲

鮮榨鳳梨苦瓜汁，不苦，鳳梨味道蓋過苦瓜。

抹茶海鹽奶蓋，抹茶口味比較淡，建議調整一下。

檸檬海鹽氣泡飲，酸中帶點鹹的味道，還算不錯。

經典套餐：刺身/烤物｜季節の刺身盛合｜鮮魚一夜干

生魚片新鮮，烤魚味道也夠，加點檸檬汁更提味。

極上套餐：刺身/烤物｜上品の寒鰤刺身盛宴。

眾多生魚片的口味，吃法是由上而下，超值新鮮干貝｜天使蝦好吃。

極上套餐：極上強肴｜上質な極黒和牛盛合。

各式各樣的和牛肉部位，燒烤左、右翻面不到5秒，就可以食用。

加點切碎的蔥末｜胡椒鹽更提味。

中間小黑皿裝的是牛皮帶油脂肉，塗抹在岩盤上燒烤，以免燒焦。

經典套餐：岩焼強肴｜稻香嫩肩豚朴葉燒｜御選旨味櫻桃鴨。

鴨肉油脂均勻，燒烤之後不錯吃；他的豬肉是已經料理好，端上桌便可以食用。

食事｜現炊葷菇釜飯｜和牛盛合釜飯

剛好2個都點選，他的釜飯一向不錯吃，底層米飯有鍋巴，需要細心的咬嚼。

和牛盛合釜飯個人是覺得他的牛肉有點過老，再咬嚼上比較乾澀一點。

甘果物：日式布丁佐時令鮮果｜靜岡抹茶巴菲｜玫好紅莓豆腐冰淇淋

甜點部分也是不錯，吃完美食之後，來一點小點心，可以讓小肚肚沉澱一下，嗝～

王品旗下的美食餐廳，都是有幫客人慶生的服務，除了拍照之外，也提供生日的小點心，而這一次的是類似玫瑰檸檬塔。

謝謝招待！也不要忘記下載王品的相關APP，當月份的壽星，有相關打折的優惠活動，可以多加利用。

（店家相關優惠活動，依店家公告為主！）

一家人可以在一起用餐，享受美食！是一件平凡的幸福。

期許我們平安喜樂每一天，也祝福 蓮大生日快樂。