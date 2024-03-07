為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂 宏匯店，鮮香麻辣的川好味料理。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂 宏匯店，鮮香麻辣的川好味料理。

2024-03-07 07:32:32 揚子陵 人氣：105
share
窩客好文

揚子陵

發表篇數：479篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：開飯川食堂
place新北市新莊區新北大道四段3號宏匯廣場B23號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

這一次小益229的生日，我們來到開飯川食堂｜宏匯店吃飯。 

這邊主打川菜料理，美食看似鮮紅辛辣，卻不錯吃～

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

🍜地點：開飯川食堂｜宏匯店

📧地址：242新北市新莊區新北大道四段3號宏匯廣場B2

營業時間：

星期六～日  11:0016:0017:0021:30

星期一～五  11:3015:0017:3021:30

有料停車🚗｜廁所 🚾

店內消費需加收10%服務費，每人最低消費300元。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

▼飲料點選：老鋪紅茶翡翠冬瓜露蕎麥國寶茶()，店家無料招待▲開胃醋。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

直接點選套餐組合5人開飯，菜色種類頗多，首先上桌的是招牌小菜：黃瓜愛裝蒜，醃漬夠味清脆好吃。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

松阪豬攀水蓮：吃起來清爽，搭配切片松阪豬，有咬嚼口感。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

流口水雞：附芝麻醬汁，顆粒花生點綴，有點小麻辣！個人覺得還蠻提味的。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

催淚蛋：雞蛋加上糯米椒快炒，聞起來噴香小辣，口感也不錯。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

泡椒皮蛋豆腐：都是滑潤順口的食材，也是有點小辣，食用前建議攪拌一下。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

鍋巴蝦仁：一上桌就滋滋響，佐料眾多，有許多新鮮的海鮮料理。

後續淋上濃郁茄汁，內附酥脆米香，建議上桌的時候先食用，以免浸湯軟化，影響口感。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

糖醋魚片：個人還蠻喜歡這一道菜，魚肉外酥內嫩，加上酸甜糖醋醬，很下飯。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

回鍋肉：鮮嫩豬肉快炒，香氣十足味道夠，也是粉配飯。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

二刀白肉：粉有視覺系的一道菜，薄片長條狀豬肉，搭配薄片小黃瓜，尤其他的沾醬是蒜泥辣油，有麻辣口感。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

剝皮辣椒菇雞湯：佐料頗多，雞肉燉的不錯，軟嫩好吃，裡面還有多種菇類｜蛤蠣，湯頭粉棒，連續喝2碗，舒爽～

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

甜點：熊貓哥愛呷仙草奶凍熊貓哥黑白配生乳捲/仙草凍還有熊貓的圖案，真是討喜，加上牛奶，非常適合做一個完美Andy

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

因為有當月壽星，店家招待▼炸銀絲捲，漂亮金黃色色澤，剛炸出來！好吃，加點煉乳｜花生粉也不錯。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

整體來說開飯川食堂，菜色種類真的很多。

不管是單人｜一家人來到這邊用餐，都是不錯的選擇，下次再來嘗鮮其他菜色。

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

2024開飯川食堂KAIFUN TOGETHER｜開飯川食堂

 

祝福　小益第6次生日快樂，人生的路途不見得都是平順，但是～我們永遠在你後面，做你最強大的後盾。

也希望你每一天都　平安喜樂。

創作者介紹
創作者 揚子陵 的頭像
揚子陵

揚子陵的受、想、行、識，亦復如是世界！




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

新北市蘆洲區2023藝奇和牛岩板燒｜日本料理｜蘆
延伸閱讀
【台北中山】東輝韓食館
 曼曼食遊
新竹-山上人家 悠遊自在享受芬多精
 妃妹倪
美術館周邊美味小食堂~貳哥食堂
 阿如的小格子
[台中東海]製作自己喜愛的咖哩飯★野島家
 伊包子のyi 享宮殿
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up