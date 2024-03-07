這一次小益229的生日，我們來到開飯川食堂｜宏匯店吃飯。

這邊主打川菜料理，美食看似鮮紅辛辣，卻不錯吃～

🍜地點：開飯川食堂｜宏匯店

📧地址：242新北市新莊區新北大道四段3號宏匯廣場B2

⏰營業時間：

星期六～日 11:00–16:00｜17:00–21:30

星期一～五 11:30–15:00｜17:30–21:30

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

☑店內消費需加收10%服務費，每人最低消費300元。

▼飲料點選：老鋪紅茶｜翡翠冬瓜露｜蕎麥國寶茶(熱)，店家無料招待▲開胃醋。

直接點選套餐組合5人開飯，菜色種類頗多，首先上桌的是招牌小菜：黃瓜愛裝蒜，醃漬夠味清脆好吃。

▼松阪豬攀水蓮：吃起來清爽，搭配切片松阪豬，有咬嚼口感。

▼流口水雞：附芝麻醬汁，顆粒花生點綴，有點小麻辣！個人覺得還蠻提味的。

▼催淚蛋：雞蛋加上糯米椒快炒，聞起來噴香小辣，口感也不錯。

▼泡椒皮蛋豆腐：都是滑潤順口的食材，也是有點小辣，食用前建議攪拌一下。

▼鍋巴蝦仁：一上桌就滋滋響，佐料眾多，有許多新鮮的海鮮料理。

後續淋上濃郁茄汁，內附酥脆米香，建議上桌的時候先食用，以免浸湯軟化，影響口感。

▼糖醋魚片：個人還蠻喜歡這一道菜，魚肉外酥內嫩，加上酸甜糖醋醬，很下飯。

▼回鍋肉：鮮嫩豬肉快炒，香氣十足味道夠，也是粉配飯。

▼二刀白肉：粉有視覺系的一道菜，薄片長條狀豬肉，搭配薄片小黃瓜，尤其他的沾醬是蒜泥辣油，有麻辣口感。

▼剝皮辣椒菇雞湯：佐料頗多，雞肉燉的不錯，軟嫩好吃，裡面還有多種菇類｜蛤蠣，湯頭粉棒，連續喝2碗，舒爽～

甜點：熊貓哥愛呷仙草奶凍｜熊貓哥黑白配生乳捲/片，仙草凍還有熊貓的圖案，真是討喜，加上牛奶，非常適合做一個完美Andy。

因為有當月壽星，店家招待▼炸銀絲捲，漂亮金黃色色澤，剛炸出來！好吃，加點煉乳｜花生粉也不錯。

整體來說開飯川食堂，菜色種類真的很多。

不管是單人｜一家人來到這邊用餐，都是不錯的選擇，下次再來嘗鮮其他菜色。

祝福 小益第6次生日快樂，人生的路途不見得都是平順，但是～我們永遠在你後面，做你最強大的後盾。

也希望你每一天都 平安喜樂。