2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動開跑～

今天來點點心用餐，新莊宏匯廣場假日時刻生意真的是超好！

點點心不提供預約服務，需現場候位，在11點開門的時候，便來報到，用餐時間限制1小時30分，也已經足夠～

點點心台灣｜新莊宏匯店

地址： 242新北市新莊區新北大道四段3號7樓

營業時間：

星期日~四 11:00–21:30

星期五~六 11:00–22:00

☑汽車有料🚗｜機車無料🛵｜廁所 🚾。

現在的餐廳用餐服務真是方便，掃描桌上QR Code便可以在線上點餐，也可以避免口誤！

挑選自己喜愛的食物之後上傳，一會兒～美食上桌！

好吃的▼三小菠蘿油，先來開胃！

飲料則是點選港式凍奶茶｜港式凍檸茶來搭配～

招牌▼豬仔流沙包，用筷子戳戳豬鼻子，便會爆漿流出，粉有療癒系ㄟＦＵ～

好吃的▲蔥油雞扒撈丁（麵）｜▼黯然銷雞飯，攪拌之後，搭配內層醬汁，各有各的風味。

港式口味的▼香煎蘿萄糕，沾點辣醬也不錯！個人覺得原味也好吃～

▼韭皇鮮蝦腸軟嫩可口，▼蟹子燒賣皇好呷～

看似每樣都是一點點的菜色，可是整體吃起來，真的也會飽～

而他的▼紫蘇炸蝦捲，個人覺得熱熱的好吃，可是有些人不喜歡紫蘇的味道。

其次他的沾醬有點過多，個人覺得有點多餘，已經搶走炸蝦捲的味道～

最後追加▲醬皇蒸鳳爪｜▼鼓汁蒸排骨來做一個完美的Andy～

目前正在推出大肆喜：中秋禮餅（招牌奶皇流心｜秘製 XO 干貝魯肉）的活動，消費滿額即贈送，每日限量送完為止。

（詳細活動內容請洽官網，依官方網站公告為主！）

他的經典奶皇流心月餅真的不錯吃，推薦！

每次前來點點心用餐，將近50幾種道地美味的港式料理，提供多樣化的選擇，整體上個人覺得還不錯，期待下回有緣再訪～