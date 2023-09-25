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2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動開跑～

2023-09-25 07:43:32 揚子陵 人氣：105
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：446篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：點點心台灣 新莊宏匯店
place新北市新莊區新北大道四段3號7樓
作者本次評價：
3.00
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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今天來點點心用餐，新莊宏匯廣場假日時刻生意真的是超好！

點點心不提供預約服務，需現場候位，在11點開門的時候，便來報到，用餐時間限制1小時30分，也已經足夠～

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

 

點點心台灣｜新莊宏匯店

地址： 242新北市新莊區新北大道四段37

營業時間： 

星期日~  11:0021:30

星期五~  11:0022:00 

汽車有料🚗｜機車無料🛵｜廁所 🚾

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

現在的餐廳用餐服務真是方便，掃描桌上QR Code便可以在線上點餐，也可以避免口誤！

挑選自己喜愛的食物之後上傳，一會兒～美食上桌！

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

 

好吃的▼三小菠蘿油，先來開胃！

飲料則是點選港式凍奶茶港式凍檸茶來搭配～

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

 

招牌▼豬仔流沙包，用筷子戳戳豬鼻子，便會爆漿流出，粉有療癒系ㄟＦＵ～

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

 

好吃的▲蔥油雞扒撈丁（麵）｜▼黯然銷雞飯，攪拌之後，搭配內層醬汁，各有各的風味。 

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

 

港式口味的▼香煎蘿萄糕，沾點辣醬也不錯！個人覺得原味也好吃～

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

 

▼韭皇鮮蝦腸軟嫩可口，▼蟹子燒賣皇好呷～

看似每樣都是一點點的菜色，可是整體吃起來，真的也會飽～

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

 

而他的▼紫蘇炸蝦捲，個人覺得熱熱的好吃，可是有些人不喜歡紫蘇的味道。

其次他的沾醬有點過多，個人覺得有點多餘，已經搶走炸蝦捲的味道～

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

 

最後追加▲醬皇蒸鳳爪｜▼鼓汁蒸排骨來做一個完美的Andy

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

 

目前正在推出大肆喜：中秋禮餅（招牌奶皇流心｜秘製 XO 干貝魯肉）的活動，消費滿額即贈送，每日限量送完為止

（詳細活動內容請洽官網，依官方網站公告為主！）

他的經典奶皇流心月餅真的不錯吃，推薦！

2023點點心台灣｜新莊宏匯廣場｜大肆喜中秋禮餅季節限定活動

 

每次前來點點心用餐，將近50幾種道地美味的港式料理，提供多樣化的選擇，整體上個人覺得還不錯，期待下回有緣再訪～

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揚子陵

揚子陵的受、想、行、識，亦復如是世界！




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