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礁溪平價溫泉【宜蘭春和泡湯】是礁溪老字號的泡湯老店，是整個礁溪溫泉源頭之一。 雙人湯屋只要200元/40分鐘，家庭池限5人只要400元/40分鐘，大眾池裸湯一人不限時間只要90元哦！ 這裡溫泉的品質沒話說，這次我們算是舊地重遊，沒想到這裏彷彿時光停留，一切都是昔日的模樣。湯屋沒有沐浴乳、洗髮精之類的備品，毛巾自己帶或加購買，但至少這裏的泡湯價格來的更親民些，所以在地人氣很旺啊！

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宜蘭春和泡湯 店家資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路90巷5號

營業時間：07：00- 01：00

電話：03-988-9715

交通停車

自行開車： Google導航輸入【宜蘭春和泡湯】即可到達

停車場： 有免費停車場，開車來很方便

大眾交通工具： 搭火車至礁溪火車站下，步行15分鐘到達

如果網路查春和二字，會同時出現春和泡湯、春和大飯店日式大浴池，都是同一企業，但是不同地點

而春和大飯店(春和溫泉飯店)有房間，提供可去春和泡湯的日式大眾池泡湯時間不限

若是步行來【宜蘭春和泡湯】，入口近德陽路上，經過一個寺廟才能進去裏面

如果開車來的朋友，可以在德陽路上的永興小館旁有小路可以進來，這是泡湯區前方的免費停車場

導航抵達此處後，會覺得沒有路了，只要按照標示轉彎走到底，就會看到有規劃的兩側停車空間

宜蘭春和泡湯 門票價位

【宜蘭春和泡湯】價位：

湯屋型態 平假日價位 時間 加人 雙人池 200元 40分鐘 30元 溫馨家庭池 400元 40分鐘 50元 大眾裸湯 平假日價位 時間 每人 90元 不限時間

買好票就是等待預計時間，如果有提早也會叫號，千萬別離開太遠喔！

這裏買好票後會有人叫號，再依號碼找到相對應的湯屋

宜蘭春和泡湯 空間環境

很難想像這裏一旁是礁溪精華蛋黃區，附近星級旅店林立，這裏真的彷彿時光停留啊

老店走復古風，早年一開幕就存在於此，原汁原味啊

裡面是櫃檯及販賣區、泡湯所需準備的浴巾等備品，這裏都有，也有一些小點心可以打打牙祭

現場販賣的備品價格很正常

雖然這裏的價位便宜，泡湯完的吹風機還要投錢付費!!

泡湯完的休息區，園區內很多休憩空間和座位，可以帶熟食過來享用

真的很有歷史感

宜蘭春和泡湯 家庭池 大眾池

五人家庭池 環境比較好且大很多，有家庭帶小孩來泡湯的朋友會比較喜歡

大眾池 有中溫池、高溫池、冷池個一區，切記自己帶沐浴用品和毛巾啊！

在地人習慣帶個小籃子裝備品來泡湯

宜蘭春和泡湯 湯屋

雙人湯屋區

從鐵皮屋上的鐵鏽看得出這裏歷史悠久了

這裏的雙人泡湯池場地不大，一切都很樸素XD

有大臉盆、勺子、小椅，沒有沐浴乳、洗髮精之類的備品，毛巾自己帶或加購買

沒有蓮蓬頭，跟電視演的一樣，洗完後用盆子裝水再淋浴

置物櫃區有架子和一張椅子

這裏水流只能動紅色(溫泉水)把手!! 藍色(冷水)的不能動

進來水池已經是滿的，標榜藍色的冷水保持水源的流動，泡湯客再依紅色的把手來調整溫泉的熱度

所以雖然是流動式的，但水流速度也滿大的

二人泡湯池的大小剛剛好

面對鐵皮屋牆沒有光線進入，僅靠後方的小燈，和上方整排湯屋互通的光線，所以環境有點暗

以水質來說，雖然礁溪是無色無味的美人湯，隱約還是有硫磺味

若環境可以再改善一點，相信泡湯品質一定會更好

40分鐘泡湯還是有點趕啊！

在地人習慣帶個小籃子裝備品來泡湯，可見都是內行人啊

附近類似的湯屋有春水笈溫泉湯屋、春風日式泡湯，價錢高一些，可以考慮泡看看！

春和湯屋 附近景點美食

▼礁溪春風日式泡湯雙人湯屋只要250元，大眾池裸湯100元

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