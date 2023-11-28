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宜蘭【壯圍沙丘旅遊服務園區】沙丘smile咖啡廳，交通門票週邊景點美食

2023-11-28 17:50:04 紫色微笑 人氣：103
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紫色微笑

發表篇數：1281篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 壯圍鄉

造訪商家：沙丘xsmile
place宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區不但免門票還有附設免費停車場，有展館可以逛，也有沙丘smile咖啡廳，這裡有著沙坑的沙丘景觀，可走到沙灘踏水。近幾年壯圍沙丘都推出壯圍沙丘地景藝術節地景藝術來豐富整個園區，周邊還有壯圍海濱、自行車道、後埤及廍後特色社區、蘭陽溪口賞鳥保護區等特色美景，漫步園區、聆聽浪潮的聲音、賞景休憩都是絕佳享受，恬靜自然及人文風情!

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本文章重點(快速連結)

壯圍沙丘旅遊服務園區 景點資訊

  • 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號
  • 電話：03-9382420
  • 開放時間：09:00~17:00
  • 門票：無

壯圍沙丘旅遊服務園區 交通停車

自行開車：Google導航輸入永鎮海濱公園即可到達

停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

大眾交通工具

  1. 台灣好行壯圍沙丘線綠18(頭城火車站-宜蘭轉運站)→壯圍沙丘站下車
  2. 噶瑪蘭客運宜蘭勁好行791線(宜蘭火車站─城仔)→壯圍沙丘站下車
  3. 國光客運1812(台北火車站-南方澳)→壯圍沙丘站下車
  4. 國光客運1787(宜蘭—東港)或1788(宜蘭—大福)→壯圍沙丘站下車

壯圍沙丘旅遊服務園區 空間環境

壯圍沙丘旅遊服務園區】也是「壯圍遊客中心」，同時建築物本身也是一座融合壯圍海邊沿岸風土與人文的「主題博物館」
壯圍沙丘地景藝術節】也是以此為中心，活動幅射到壯圍全境!!

這也是宜蘭在地知名的景觀建築師黃聲遠的創作! 建築物本身就非常有看頭

充滿現代藝術感的建築作品，不規則彎曲建築空間
像是壯圍這附近的沙丘，會被風吹而改變形狀


這個建築不但外形很像沙丘，連內部結構線條也和一般方正的建築差很大，內部空間甚至用的變化莫測來形容，經常有人找不到出口呢

戶外樓屋頂有一突出的長形觀景窗，2樓有一條秘境天空步道，漫步可以遠眺園區


黃色柱狀物潛望鏡的概念，所以從內部就看到壯圍的沙丘海岸與海景哦

館內分成三大部份：沙丘展覽館、森林島嶼賣店、遊客中心

其中又以沙丘展覽館最重要了，這是由蔡明亮導演以「沙丘」意象為核心，策劃6大主題展廳(塵、海、月光、風、潮及雨等主題)各展廳更依不同空間氛圍播映蔡明亮導演「慢走長征」系列影片如無色、行者、西遊、沙等共8部作品，這些影片是由李康生，扮演成一個現代的行者，用非常非常緩慢的速度在各大現代都市裡“移動”，相對於周遭生活的變動，這樣的緩慢顯的非常特別

這裏大部份都是弧形的空間，與大片將影像投映的牆面

內部現有蔡明亮導演與李康生演員的行動藝術創作，非常特別!

每一個展間有不同的主題，有的甚至擺有一片沙子，可以讓觀眾踏入，甚至要躺在上面也沒關係

這個主題在牆中的電鍋，從按下開關的那一刻，紅袍行者就從另一側慢慢的走出來，真的很慢！

走到飯煮好開關跳起那一刻，足足20分鐘

同行友人在模仿李康生的走法，非常不簡單，所以在蔡明亮導演創作這一系列的「行者」影像中，李康生成為很有藝術價值的慢走藝術家

這個不規則手撕紙貼的手法，聽說是無心插柳柳成蔭的效果，用來展現壯圍沙丘及林投樹的自然意象，沒想到效果很好

遊客中心中會播放導演在壯圍海邊製作影片的畫面，看完之後就知這有多不簡單了

森林島嶼專賣店，以「時光沙漏」為營運概念，簡單說就是個文創商品店 ，裏面有來自大雪山林場的「樂樂木」，來自苗栗苑裡的正三角藺手工藝「藺子」，以及宜蘭當地的三星四季青花瓷，~~等非常有意思的作品

裏面還滿值得一看的，都是非常精緻的手作品哦

還可以手工編織適合自已的夾腳拖呢

壯圍沙丘咖啡廳 沙丘xsmile

沙丘xsmile 菜單價位

咖啡館環境空間非常廣闊，三面落地窗，光線充足！

裝潢高眺，明亮乾淨，大小桌約可坐20位被肉桂香味吸引到

麵包價格算親民，可以買來吃！

吃完後在園區散散步，非常舒服！

壯圍沙丘地景藝術節 展品分享

這裡每年定期都有舉辦壯圍沙丘地景藝術節壯圍鄉最知名的哈密瓜、沿海沙馬蟹及鳥魚類生態融入作品中，其實也就是這次的地景展品

「豐登向榮」是今年宜蘭壯圍沙丘地景藝術節的主作品，壯圍盛產哈蜜瓜及稻作!! 看的出來嗎!? 這個造型也有點像沙漏。

這次的主題「沙丘藝域」! 共有六個展品

這是《奔逸絕塵》內容是 沙馬蟹 ! 或是沙蟹 ! 是一種主要生活在海邊沙灘上的小螃蟹，這一帶的海灘上就可以看到它的蹤影哦

泡風景  (之前展品)

這是象徵龜島(龜山)與蛇丘(壯圍沙丘) ，如果在北宜公路或高處往下看，就會感受蘭陽平原上龜與蛇的意涵了

生生之德

用魚代表海洋豐富的生態。象徵旺盛生命力萬物生生不息、生機無限

在藍天白雲的襯托下真的很適合拍照

龜山朝日

這個作品很好懂吧

倚繩分魚

這是象徵宜蘭沿海一帶的「牽罟」活動，展現出大海與漁網的層次。

無論從任何一個角度拍照都很好看

背後剛好也有間像是海邊抓鰻魚仔的小屋呢

怡然詩心

壯圍位居蘭陽溪出海口，也是蘭陽平原知名賞鳥據點。這幅作品就是一幅在地農村風情畫的寫照呢，有鳥、有牛、有雞鴨

沒辦法開車到達這裡的朋友，台灣好行在宜蘭新增了一條壯圍沙丘線綠18，景點有壯圍沙丘壯圍穀倉八角瞭望台，剛好可以把宜蘭、壯圍沿海這一帶的景點串連起來，來趟宜蘭小旅行一日遊喔!

壯圍沙丘旅遊服務園區 附近景點美食

▼壯圍沙丘鐵馬廊道觀景平台鞦韆上與龜山島合照

▼食聚咖啡媲美日本HARBS甜點店的水果千層

▼牛頭司親子農場餵牛用牛犁田還能牛糞爆米花DIY 

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