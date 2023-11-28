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宜蘭【壯圍沙丘旅遊服務園區】 不但免門票還有附設免費停車場，有展館可以逛，也有沙丘smile咖啡廳，這裡有著沙坑的沙丘景觀，可走到沙灘踏水。近幾年壯圍沙丘都推出【壯圍沙丘地景藝術節】地景藝術來豐富整個園區，周邊還有壯圍海濱、自行車道、後埤及廍後特色社區、蘭陽溪口賞鳥保護區等特色美景，漫步園區、聆聽浪潮的聲音、賞景休憩都是絕佳享受，恬靜自然及人文風情!

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壯圍沙丘旅遊服務園區 景點資訊

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號

電話：03-9382420

開放時間：09:00~17:00

門票：無

壯圍沙丘旅遊服務園區 交通停車

自行開車： Google導航輸入永鎮海濱公園即可到達

停車場： 有附設免費停車場，開車來很方便

大眾交通工具：

台灣好行壯圍沙丘線綠18(頭城火車站-宜蘭轉運站)→壯圍沙丘站下車 噶瑪蘭客運宜蘭勁好行791線(宜蘭火車站─城仔)→壯圍沙丘站下車 國光客運1812(台北火車站-南方澳)→壯圍沙丘站下車 國光客運1787(宜蘭—東港)或1788(宜蘭—大福)→壯圍沙丘站下車

壯圍沙丘旅遊服務園區 空間環境

【壯圍沙丘旅遊服務園區】也是「壯圍遊客中心」，同時建築物本身也是一座融合壯圍海邊沿岸風土與人文的「主題博物館」

【壯圍沙丘地景藝術節】也是以此為中心，活動幅射到壯圍全境!!

這也是宜蘭在地知名的景觀建築師黃聲遠的創作! 建築物本身就非常有看頭

充滿現代藝術感的建築作品，不規則彎曲建築空間

像是壯圍這附近的沙丘，會被風吹而改變形狀





這個建築不但外形很像沙丘，連內部結構線條也和一般方正的建築差很大，內部空間甚至用的變化莫測來形容，經常有人找不到出口呢

戶外樓屋頂有一突出的長形觀景窗，2樓有一條秘境天空步道，漫步可以遠眺園區



黃色柱狀物潛望鏡的概念，所以從內部就看到壯圍的沙丘海岸與海景哦

館內分成三大部份：沙丘展覽館、森林島嶼賣店、遊客中心



其中又以沙丘展覽館最重要了，這是由蔡明亮導演以「沙丘」意象為核心，策劃6大主題展廳(塵、海、月光、風、潮及雨等主題)各展廳更依不同空間氛圍播映蔡明亮導演「慢走長征」系列影片如無色、行者、西遊、沙等共8部作品，這些影片是由李康生，扮演成一個現代的行者，用非常非常緩慢的速度在各大現代都市裡“移動”，相對於周遭生活的變動，這樣的緩慢顯的非常特別

這裏大部份都是弧形的空間，與大片將影像投映的牆面

內部現有蔡明亮導演與李康生演員的行動藝術創作，非常特別!

每一個展間有不同的主題，有的甚至擺有一片沙子，可以讓觀眾踏入，甚至要躺在上面也沒關係

這個主題在牆中的電鍋，從按下開關的那一刻，紅袍行者就從另一側慢慢的走出來，真的很慢！

走到飯煮好開關跳起那一刻，足足20分鐘

同行友人在模仿李康生的走法，非常不簡單，所以在蔡明亮導演創作這一系列的「行者」影像中，李康生成為很有藝術價值的慢走藝術家

這個不規則手撕紙貼的手法，聽說是無心插柳柳成蔭的效果，用來展現壯圍沙丘及林投樹的自然意象，沒想到效果很好

遊客中心中會播放導演在壯圍海邊製作影片的畫面，看完之後就知這有多不簡單了

森林島嶼專賣店，以「時光沙漏」為營運概念，簡單說就是個文創商品店 ，裏面有來自大雪山林場的「樂樂木」，來自苗栗苑裡的正三角藺手工藝「藺子」，以及宜蘭當地的三星四季青花瓷，~~等非常有意思的作品

裏面還滿值得一看的，都是非常精緻的手作品哦

還可以手工編織適合自已的夾腳拖呢

壯圍沙丘咖啡廳 沙丘xsmile

沙丘xsmile 菜單價位

咖啡館環境空間非常廣闊，三面落地窗，光線充足！

裝潢高眺，明亮乾淨，大小桌約可坐20位被肉桂香味吸引到

麵包價格算親民，可以買來吃！

吃完後在園區散散步，非常舒服！

壯圍沙丘地景藝術節 展品分享

這裡每年定期都有舉辦【壯圍沙丘地景藝術節】壯圍鄉最知名的哈密瓜、沿海沙馬蟹及鳥魚類生態融入作品中，其實也就是這次的地景展品

「豐登向榮」是今年宜蘭壯圍沙丘地景藝術節的主作品，壯圍盛產哈蜜瓜及稻作!! 看的出來嗎!? 這個造型也有點像沙漏。

這次的主題「沙丘藝域」! 共有六個展品

這是《奔逸絕塵》內容是 沙馬蟹 ! 或是沙蟹 ! 是一種主要生活在海邊沙灘上的小螃蟹，這一帶的海灘上就可以看到它的蹤影哦

泡風景 (之前展品)

這是象徵龜島(龜山)與蛇丘(壯圍沙丘) ，如果在北宜公路或高處往下看，就會感受蘭陽平原上龜與蛇的意涵了

生生之德

用魚代表海洋豐富的生態。象徵旺盛生命力萬物生生不息、生機無限

在藍天白雲的襯托下真的很適合拍照

龜山朝日

這個作品很好懂吧

倚繩分魚

這是象徵宜蘭沿海一帶的「牽罟」活動，展現出大海與漁網的層次。

無論從任何一個角度拍照都很好看

背後剛好也有間像是海邊抓鰻魚仔的小屋呢

怡然詩心

壯圍位居蘭陽溪出海口，也是蘭陽平原知名賞鳥據點。這幅作品就是一幅在地農村風情畫的寫照呢，有鳥、有牛、有雞鴨

沒辦法開車到達這裡的朋友，台灣好行在宜蘭新增了一條壯圍沙丘線綠18，景點有壯圍沙丘、壯圍穀倉、八角瞭望台，剛好可以把宜蘭、壯圍沿海這一帶的景點串連起來，來趟宜蘭小旅行一日遊喔!

壯圍沙丘旅遊服務園區 附近景點美食

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