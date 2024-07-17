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宜蘭親子飯店推薦「綠舞國際觀光飯店」是宜蘭飯店業的一大亮點，這裏有景觀套房和VILLA套房，景觀泳池，溫泉風呂等。提供了日式的咖啡廳及日料餐廳。高達15000坪左右的迴遊式日式庭園，搭配各項活動，在地的藝術文化及各式表演。非常精采!! 入住飯店一泊三食總共在飯店園區內享用了三餐，分別是自助早餐、西式自助午餐buffet(蝶舞咖啡廳)、日式料理晚餐(舞饌日式料理)，三次用餐經驗都讓我們非常驚喜，而且價位也讓我覺得CP值超高







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地址：宜蘭縣五結鄉錦眾村五濱路二段459號

營業時間：週一至週日14:30-16:30 (最後入場時間16:00)

電話：03 960 3808 轉2501

FB｜官網

綠舞國際觀光飯店 交通資訊 自行開車：Google Map 輸入 綠舞國際觀光飯店 即可到達

輸入 即可到達 停車場：有停車場，開車來很方便

綠舞國際觀光飯店 空間環境

附早餐｜日式庭園｜遊船河｜DIY｜兒童遊戲室｜溜滑梯｜室外泳池｜室內溫泉風呂｜娛樂室｜停車場｜餐廳｜健身房｜

這裏就在國立傳藝中心附近，周遭有豐富景點，羅東夜市也很近，唯一兼具景觀、人文藝術、生態與休閒遊憩之日式庭園渡假園區，十分適合非常適合親子及家族旅遊入住!!

可惜下雨啊，不然這樣的場地不拍真的太可惜了

不論各種年齡層的朋友都可以玩的開心佔地5.75公頃的「綠舞日式主題園區」，是全台首座迴遊式和風庭園，風景非常漂亮，只可惜我們來的時候天氣不好，所以借一下官網上的照片讓大家感受它獨特的風情

我們來的時候剛好還在過年期間，這裏還有一些春節的裝飾，感受這裏的喜氣洋洋! 這裏有種日本神社紅色鳥居的概念耶

不過有一點很重要的是，來這裏想玩的盡興，一定要看一下飯店安排的各項節目表，挑選有興趣的搭配著玩。建議大家一定要提早到飯店，check in 寄放行李後，先到綠舞日式主題園區逛逛，踩船遊湖、抹茶體驗、浴衣體驗、森巴舞表演、文創DIY、探索樂園滑草、射箭等。絕對可以玩的很滿意

這裏的大廳質感非常不錯!! 大理石的地板讓整體感覺升級不少!! 而且因為空間大，所以給人很舒服，沒有壓迫感的感覺，一進來就很放鬆

一樓竟然還有一張16人的大方桌!! 真的可以坐下來開會了

後方通往休閒空間

用了不少金魚造型的裝飾來妝點整個空間，活靈活現，非常活潑有趣

地上還有可愛的小迷宮!!

室內隨處可見有趣的小玩具，大人小孩都可以玩的很開心!! 真的很適合各個年齡層的朋友來玩啊

也可以借一些桌遊來玩哦，綠舞的設施真的很多

後棟的二樓也有一些遊樂器材，像是手足球，撞球、桌球，跑步機~~~等

也可以玩玩任天堂的swich 電視遊樂器

綠舞國際觀光飯店 活動行程

住宿旅客免費玩迴遊式的日式庭園，不入住也可以來玩(有門票)，投瓮所、抹茶、抬神轎、遊湖、探索樂園多項活動體驗精采又有趣

園區內另外規畫了很多與日本相關的活動，像是穿著浴衣體驗園區內的日式風情，體驗日本茶道的文化~~等，這次我們家小朋友還穿著忍者服裝學習忍術呢!! 非常好玩。如果喜愛日本文化的朋友，可以趁著空檔，來這裏一次體驗多元日本風情! 就算到日本，也無法一次體驗這麼多活動!! 同時園區內也規畫有日本料理餐廳，真的是一秒到日本啊!

➤綠舞日式主題園區一日遊 環境門票介紹

綠舞國際觀光飯店 溫泉風呂戶外泳池

還有溫泉風呂可以泡湯哦!

戶外泳池，可惜天冷無法下水，不然可以在一片綠意中游泳，感覺應該很棒吧

把握時間，好好享受在裏的每一分每一秒

綠舞國際觀光飯店 房型介紹

簡單的CHECK IN 後，隨即進入我們今天入住的山景四人房!! 這間的特色在於面對整片的蘭陽平原及中央山脈!! 房間還滿大呢，很舒服

裏面除了長條桌外，也有一組小沙發可以坐著休息

當然啦，最有特色就是這間浴室了，採光明亮，有很棒的通透感!!! 感覺像是衛浴用品的展示間!! 重點是俯看蘭陽平原，外面的景色大大的加分啊

白色的浴缸、電腦馬桶，白色的大理石牆，非常有氣質的陳設!! 而且這間有暖風乾燥設備，真的太貼心了

備品也用的不錯，整体的質感很好

因為我們有小孩，還特別準備了施巴給我們呢!! 真的要給飯店一個讚!!

長條桌擺放東西非常方便!! ，因為是新飯店，所以插座也不少，十分符合現代人的需要啊

這裏準備了日式的浴衣! 連小朋友的尺寸都有!!

迎賓水果飲料

冰箱的小型飲料吧，這全都是免費的哦

茶包、咖啡包!

衣櫥的空間也很大，都可以用來玩躲貓貓了!! 房間裏的拖鞋也很舒適，也可以帶回家哦

這就是戶外的空間了，平疇綠野，加上遠方的山景，下方還看的到泳池耶，很棒吧!!

CHECK IN 時準備了一些體驗券，因為是入住的遊客，所以幾乎全部都可以免費體驗!!

小朋友最享受的泡澡時光~~我們習慣擠一些洗髮精在浴缸裏，就可以玩泡泡浴了，泡澡消除旅程中的疲累，對於住宿的選擇來說也是大大加分

到了晚上，戶外又呈現出不同的風情，真的很美吧!! 渡假就是要享受這樣的美景啊

妹妹換上浴衣真可愛!!

泡完湯享用飯店的熱銷產品~金沙乳酪蛋糕~真是太享受了!!

綠舞國際觀光飯店 餐廳推薦

我們在綠舞國際觀光飯店裡享用了午餐和晚餐

▼舞饌日式料理》和風創意道地會席料理

燈光美氣氛佳的和風創意道地會席料理!! 另外，飯店也有提供西式套餐的蝶舞咖啡廳及半自助式多國料理百匯，不管是住宿客與來日式庭園的遊客走乏了，逛累了，都可以大塊朵頤、滿足味蕾哦~

▼蝶舞咖啡廳》西式半自助吃到飽百匯buffet

這裡入住飯店遊客早餐在這裡享用 ，也有另售。午晚餐是式Semi Buffet/套餐、烤肉盛宴。

綠舞國際觀光飯店 早餐

豐盛的自助早餐!! 這裏的擺盤讓早餐的質感提升很多

早餐的用餐空間，明亮又舒適

中式、西式、甜點、飲料、水果，應有盡有，吃完保證活力滿滿

一面用餐一面享受戶外的美景，真的好享受

綠舞國際觀光飯店 心得評價

「綠舞國際觀光飯店」很適合家庭旅行聚會、朋友閨蜜小旅行。入住這二天裏，我們幾乎瘋逛玩遍了園區裏的各項設施!! 舒適環境與親友家人歡聚，多家餐廳提供每季精緻套餐，提供顧客耳目一新的時尚品味！真的很有趣，值得一來



▲影片介紹-綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區▲

綠舞國際觀光飯店 附近景點美食

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