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五結美食這碗「鴨寶鴨肉飯」可是最近吃到最令人魂牽夢縈的在地美食啊!! 鴨肉的口感非常好，加了湯汁的白飯也非常可口!! 當然店裏也有其他不錯的餐點，像是當歸鴨肉麵線也非常超值，所以營業時間一到，店裏幾乎高朋滿座，來過好幾次，人潮真的是一波接一波啊。吃完別錯過旁邊的甜點店NEVE豆花，也是姊妹店喔~店裏主打的韓式雪冰也是這一帶少見的哦，內用限定的炙燒脆皮豆花，中西合壁的手法也很不錯呢



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鴨寶鴨肉飯 空間環境

店裏的餐具擺放的很整齊，也有烘乾機，滿乾淨的!! 一旁也有冰茶可以喝!!

來的那天天氣有點熱，店家也不吝嗇的把冷氣打開!!

店裏分兩個用餐區，但用餐時間一到，饕客紛湧而至啊

鴨寶鴨肉飯 菜單價位

餐點是以鴨肉為主，要來個鴨肉大餐也不成問題

鴨寶鴨肉飯 心得評價

油豆腐滷蛋

鴨肉飯

除了好吃的鴨肉外，我們覺得白飯的品質也滿好的!!

吸飽了湯汁更是讓人一口接一口!!

鴨肉湯

除了清爽可口外，加了芹菜末，也增加了不少獨特的風味哦

鴨肉盤

當歸鴨肉麵線

這碗當歸鴨肉麵線看似尋常無奇，黑嚕嚕的

這鴨腿其實像冰山一樣，上面看起來不大，但整隻撈起來卻很實在哦

湯頭非常棒!! 沒有那麼濃的中藥味!!

好實在的鴨腿啊！

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