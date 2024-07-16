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宜蘭縣五結鄉鴨寶鴨肉飯》鴨肉飯香醇可口，當歸鴨肉麵線整隻鴨腿好好味

2024-07-16 13:50:07 紫色微笑 人氣：100
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紫色微笑

發表篇數：1475篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 五結鄉

造訪商家：

鴨寶鴨肉飯
place宜蘭縣五結鄉五結路二段360-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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五結美食這碗鴨寶鴨肉飯可是最近吃到最令人魂牽夢縈的在地美食啊!! 鴨肉的口感非常好，加了湯汁的白飯也非常可口!! 當然店裏也有其他不錯的餐點，像是當歸鴨肉麵線也非常超值，所以營業時間一到，店裏幾乎高朋滿座，來過好幾次，人潮真的是一波接一波啊。吃完別錯過旁邊的甜點店NEVE豆花，也是姊妹店喔~店裏主打的韓式雪冰也是這一帶少見的哦，內用限定的炙燒脆皮豆花，中西合壁的手法也很不錯呢

鴨寶鴨肉飯 店家資訊

  • 地址：268宜蘭縣五結鄉五結路二段388號
  • 營業時間：10:30–13:30, 16:30–19:30 週二公休（不定期休息公布於臉書、ig）
  • 電話：0976 973 265

鴨寶鴨肉飯 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入鴨寶鴨肉飯即可到達
  • 【停車場】無停車場，可路邊白線內停車

鴨寶鴨肉飯 空間環境

店裏的餐具擺放的很整齊，也有烘乾機，滿乾淨的!! 一旁也有冰茶可以喝!!

來的那天天氣有點熱，店家也不吝嗇的把冷氣打開!!

店裏分兩個用餐區，但用餐時間一到，饕客紛湧而至啊

鴨寶鴨肉飯 菜單價位

餐點是以鴨肉為主，要來個鴨肉大餐也不成問題

鴨寶鴨肉飯 心得評價

油豆腐滷蛋

鴨肉飯

除了好吃的鴨肉外，我們覺得白飯的品質也滿好的!!

吸飽了湯汁更是讓人一口接一口!!

鴨肉湯

除了清爽可口外，加了芹菜末，也增加了不少獨特的風味哦

鴨肉盤

 

當歸鴨肉麵線

這碗當歸鴨肉麵線看似尋常無奇，黑嚕嚕的

這鴨腿其實像冰山一樣，上面看起來不大，但整隻撈起來卻很實在哦

湯頭非常棒!! 沒有那麼濃的中藥味!!

好實在的鴨腿啊！

鴨寶鴨肉飯 附近景點美食

鴨寶鴨肉飯這家也是在地人很愛的小店，滿好吃的哦

一旁的NEVE 那味豆花也是他們的關係企業，整體的氣氛真不錯啊，豆花冰品也令人有耳目一新的感覺，這裏還有粉角沒吃過，下回再來嚐嚐

 

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