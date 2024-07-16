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五結美食這碗「鴨寶鴨肉飯」可是最近吃到最令人魂牽夢縈的在地美食啊!! 鴨肉的口感非常好，加了湯汁的白飯也非常可口!! 當然店裏也有其他不錯的餐點，像是當歸鴨肉麵線也非常超值，所以營業時間一到，店裏幾乎高朋滿座，來過好幾次，人潮真的是一波接一波啊。吃完別錯過旁邊的甜點店NEVE豆花，也是姊妹店喔~店裏主打的韓式雪冰也是這一帶少見的哦，內用限定的炙燒脆皮豆花，中西合壁的手法也很不錯呢
鴨寶鴨肉飯 店家資訊
- 地址：268宜蘭縣五結鄉五結路二段388號
- 營業時間：10:30–13:30, 16:30–19:30 週二公休（不定期休息公布於臉書、ig）
- 電話：0976 973 265
鴨寶鴨肉飯 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入鴨寶鴨肉飯即可到達
- 【停車場】無停車場，可路邊白線內停車
鴨寶鴨肉飯 空間環境
店裏的餐具擺放的很整齊，也有烘乾機，滿乾淨的!! 一旁也有冰茶可以喝!!
來的那天天氣有點熱，店家也不吝嗇的把冷氣打開!!
店裏分兩個用餐區，但用餐時間一到，饕客紛湧而至啊
鴨寶鴨肉飯 菜單價位
餐點是以鴨肉為主，要來個鴨肉大餐也不成問題
鴨寶鴨肉飯 心得評價
油豆腐滷蛋
鴨肉飯
除了好吃的鴨肉外，我們覺得白飯的品質也滿好的!!
吸飽了湯汁更是讓人一口接一口!!
鴨肉湯
除了清爽可口外，加了芹菜末，也增加了不少獨特的風味哦
鴨肉盤
當歸鴨肉麵線
這碗當歸鴨肉麵線看似尋常無奇，黑嚕嚕的
這鴨腿其實像冰山一樣，上面看起來不大，但整隻撈起來卻很實在哦
湯頭非常棒!! 沒有那麼濃的中藥味!!
好實在的鴨腿啊！
鴨寶鴨肉飯 附近景點美食
鴨寶鴨肉飯這家也是在地人很愛的小店，滿好吃的哦
一旁的NEVE 那味豆花也是他們的關係企業，整體的氣氛真不錯啊，豆花冰品也令人有耳目一新的感覺，這裏還有粉角沒吃過，下回再來嚐嚐
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