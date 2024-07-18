給個讚

嘉義的特色美食不少，必吃【公園老店涼麵】。這款加了美乃滋的涼麵，早就耳聞它的盛名。原來它就是一般常吃的涼麵加上在地說的「白醋」也就是特製的美乃滋來做醬料調味，口味新奇有趣，這家 只有涼麵．香菇肉羹的簡單組合，但卻讓人印象深刻，有到嘉義一遊的朋友一定要嚐嚐看哦

延伸閱讀 ▼嘉義住宿推薦▼ 嘉楠風華酒店｜蘭桂坊酒店｜偶然行旅｜詩情花園渡假村｜ 天成文旅｜兆品酒店｜桃城茶樣子｜詩情夢幻城堡 ▼嘉義優惠票券▼













公園老店涼麵 資訊

公園老店涼麵 交通停車

自行開車： Google導航輸入 【公園老店涼麵 】

Google導航輸入 停車場：無免費停車場，路邊有付費停車格，開車來很方便

公園老店涼麵 空間環境

這是我們第一次吃嘉義涼麵，原來竟意外的碰上了老店呢

店裏雖不大，但維護的很乾淨

牆面上有不少媒體採訪的畫面

餐具是自取的，也維持的很乾淨，這點大加分啊

公園老店涼麵 菜單價位

公園老店的品項很簡單，就是肉羹(麵、飯、米粉)跟涼麵

價格也只有2種，小的40元而大的60元，也可以單買香菇肉羹。

桌上也提供了食用方法，很有趣

公園老店涼麵 心得評價

涼麵(招牌寬麵)

這就是聞名已久的嘉義涼麵啊( 這是小碗的)

上面有麻醬、美乃滋，還有小黃瓜點綴，只要把上頭的醬料拌勻後就可以吃了

嗯，原味的涼麵，果然味道蠻清爽的，而原來美乃滋( 後來才知嘉義人稱白醋)並不是我們印象中的那種濃稠糸的

反而很像日本的美乃滋那種清爽的風味!! 淡淡的麻醬香很棒很涮嘴

選擇寬麵的好處是醬汁能沾附的更多更均勻

參照店家意見，加上蒜泥和辣椒醬後，味道更突出、整體的風味更加豐富。

夏天吃這個真的超棒的

涼麵(細麵)

細麵的感覺其實也不差哦

豆芽香菇肉羹

來碗香菇肉羹，剛好跟涼麵湊成一組

這碗應該算是赤肉的肉羹吃起來很鮮嫩，湯頭的濃度滿適中的，對北部人來說，調味比較偏甜

涼麵搭配肉羹的組合真的很不錯，沒吃過的朋友，一定要來嚐嚐在地嘉義的在地風味，有經過的朋友們千萬不要錯過了。

公園老店涼麵 附近景點美食





延伸閱讀