↑擺盤美美的肉盤~沒錯~今日小青又要介紹火鍋店
最近天氣好冷丫~天冷~最能暖心暖胃的~必屬鍋物是也~
↑113年1月20日週六~小青和爸爸趁著稍好的天氣
又騎著噗噗~到桃園覓食~
↑今日出門有點晚~天冷~討論著吃鍋吧
直奔統領5樓~敝姓鍋~好幸運~今日有位置呢~
↑服務員親切介紹著菜單上的種種
最後選定~最常吃的低脂牛和豬五花
↑這裡有小小自助吧檯區
↑飲料2款~奶茶+冬瓜檸檬
醬料雖然種類不多~但該有的配備都有
醬料都有加蓋~感覺乾淨衛生~
↑自助加湯區~和超高人氣霜淇淋~今日是香草口味~
↑小青今日點的是加了49元的麻油鷄湯底
裡面居然有4塊超大塊的鷄腿肉~服務員還端來
獨家的剝皮辣椒醬~沾著鷄肉吃~微辣的口感
讓小青再次體會~吃鍋的美好心情~
↑菜盤也很豐盛新鮮~五顏六色~都是真食材~
↑副食部分~冬粉+科學麵
↑爸爸點的特級低脂牛338元
↑小青點的精選豬五花288元
肉質新鮮~份量十足~涮熟後~搭著小青特調的醬料~
↑吃半飽~發現掃QR cord給肯定~好好禮享不完
新鮮好吃~服務又不錯的敝姓鍋~當然要好評~
↑小青為何要給好評~因為用餐中~小青不小心
將筷子掉地上~服務員聽到筷子掉地上的聲音
立馬遞上乾淨新的筷子~真的超貼心~當然要給好評
服務生果然也超大氣~送來1顆蛋~2顆芝麻
2顆花生麻吉燒~
↑再來瞧瞧~敝姓鍋的地理位置
他就在手扶梯的附近~有自己的專屬地盤
不浪費空間~櫃枱旁還設了一些位置
單人或2人都超適合~坐這樣的地方~
↑吃飽飽~休息了約10分鐘~再來支可口的霜淇淋
今日是香草口味~綿蜜不甜膩~完美結束這一餐~
↑貼心店家~為顧客準備了~好用的牙線棒~
↑已養成好習慣~吃飯前~合影先~
↑店家資訊
店名~敝姓鍋 統園統領店
地址~桃園巿桃園區中正路61號5樓 統領百貨5樓
電話~03-3335202