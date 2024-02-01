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桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

2024-02-01 19:49:28 小青姐姐 人氣：99
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：208篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：敝姓鍋-統園統領店
phone03-3335202
place桃園市桃園區中正路61號5樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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   桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

  ↑擺盤美美的肉盤~沒錯~今日小青又要介紹火鍋店

    最近天氣好冷丫~天冷~最能暖心暖胃的~必屬鍋物是也~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

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  ↑113年1月20日週六~小青和爸爸趁著稍好的天氣

    又騎著噗噗~到桃園覓食~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

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  ↑今日出門有點晚~天冷~討論著吃鍋吧

    直奔統領5樓~敝姓鍋~好幸運~今日有位置呢~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

   桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

  ↑服務員親切介紹著菜單上的種種

    最後選定~最常吃的低脂牛和豬五花

    小青曾在日月潭水社商場敝姓鍋用過餐~有興趣點我聯結

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  ↑這裡有小小自助吧檯區

   桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

  ↑飲料2款~奶茶+冬瓜檸檬

    醬料雖然種類不多~但該有的配備都有

    醬料都有加蓋~感覺乾淨衛生~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

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  ↑自助加湯區~和超高人氣霜淇淋~今日是香草口味~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

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  ↑小青今日點的是加了49元的麻油鷄湯底

    裡面居然有4塊超大塊的鷄腿肉~服務員還端來

    獨家的剝皮辣椒醬~沾著鷄肉吃~微辣的口感

    讓小青再次體會~吃鍋的美好心情~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

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  ↑菜盤也很豐盛新鮮~五顏六色~都是真食材~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

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  ↑副食部分~冬粉+科學麵

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  ↑爸爸點的特級低脂牛338元    

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  ↑小青點的精選豬五花288元

    肉質新鮮~份量十足~涮熟後~搭著小青特調的醬料~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

   桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

   ↑吃半飽~發現掃QR cord給肯定~好好禮享不完

     新鮮好吃~服務又不錯的敝姓鍋~當然要好評~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~ 

   桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

  ↑小青為何要給好評~因為用餐中~小青不小心

    將筷子掉地上~服務員聽到筷子掉地上的聲音

    立馬遞上乾淨新的筷子~真的超貼心~當然要給好評

    服務生果然也超大氣~送來1顆蛋~2顆芝麻

    2顆花生麻吉燒~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

   桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~ 

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  ↑再來瞧瞧~敝姓鍋的地理位置

    他就在手扶梯的附近~有自己的專屬地盤

    不浪費空間~櫃枱旁還設了一些位置

    單人或2人都超適合~坐這樣的地方~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

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  ↑吃飽飽~休息了約10分鐘~再來支可口的霜淇淋

    今日是香草口味~綿蜜不甜膩~完美結束這一餐~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

   桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

  ↑貼心店家~為顧客準備了~好用的牙線棒~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

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  ↑已養成好習慣~吃飯前~合影先~桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

   桃園統領5樓敝姓鍋火鍋~品味個性~必食這鍋~最暖心的鍋物~

  ↑店家資訊

    店名~敝姓鍋  統園統領店

    地址~桃園巿桃園區中正路61號5樓  統領百貨5樓

    電話~03-3335202

文章標籤
桃園統領 統領5樓 敝姓鍋 麻油鷄湯鍋 最暖心的鍋物 豬五花 霜淇淋
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