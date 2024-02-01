↑擺盤美美的肉盤~沒錯~今日小青又要介紹火鍋店

最近天氣好冷丫~天冷~最能暖心暖胃的~必屬鍋物是也~

↑113年1月20日週六~小青和爸爸趁著稍好的天氣

又騎著噗噗~到桃園覓食~

↑今日出門有點晚~天冷~討論著吃鍋吧

直奔統領5樓~敝姓鍋~好幸運~今日有位置呢~

↑服務員親切介紹著菜單上的種種

最後選定~最常吃的低脂牛和豬五花

小青曾在日月潭水社商場敝姓鍋用過餐~有興趣點我聯結

↑這裡有小小自助吧檯區

↑飲料2款~奶茶+冬瓜檸檬

醬料雖然種類不多~但該有的配備都有

醬料都有加蓋~感覺乾淨衛生~

↑自助加湯區~和超高人氣霜淇淋~今日是香草口味~

↑小青今日點的是加了49元的麻油鷄湯底

裡面居然有4塊超大塊的鷄腿肉~服務員還端來

獨家的剝皮辣椒醬~沾著鷄肉吃~微辣的口感

讓小青再次體會~吃鍋的美好心情~

↑菜盤也很豐盛新鮮~五顏六色~都是真食材~

↑副食部分~冬粉+科學麵

↑爸爸點的特級低脂牛338元

↑小青點的精選豬五花288元

肉質新鮮~份量十足~涮熟後~搭著小青特調的醬料~

↑吃半飽~發現掃QR cord給肯定~好好禮享不完

新鮮好吃~服務又不錯的敝姓鍋~當然要好評~

↑小青為何要給好評~因為用餐中~小青不小心

將筷子掉地上~服務員聽到筷子掉地上的聲音

立馬遞上乾淨新的筷子~真的超貼心~當然要給好評

服務生果然也超大氣~送來1顆蛋~2顆芝麻

2顆花生麻吉燒~

↑再來瞧瞧~敝姓鍋的地理位置

他就在手扶梯的附近~有自己的專屬地盤

不浪費空間~櫃枱旁還設了一些位置

單人或2人都超適合~坐這樣的地方~

↑吃飽飽~休息了約10分鐘~再來支可口的霜淇淋

今日是香草口味~綿蜜不甜膩~完美結束這一餐~

↑貼心店家~為顧客準備了~好用的牙線棒~

↑已養成好習慣~吃飯前~合影先~

↑店家資訊

店名~敝姓鍋 統園統領店

地址~桃園巿桃園區中正路61號5樓 統領百貨5樓

電話~03-3335202