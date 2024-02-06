說到油飯
絕對是台灣著名的美食小吃之一
但好吃的油飯哪裡有呢？
其實到處都有，從最常見的傳統市場
到路邊攤小吃，甚至是店面，小孩的滿月油飯
通通都是我們常說的油飯
而今天要介紹的這一家油飯店
評價非常好，高達4.6顆星
於是布咕先生就來到三重高中旁巷弄裡的
三好油飯
隱藏在三重高中旁巷弄裡的爆美味油飯
來品嚐一下
三好油飯 目錄
店家的室內空間是居家兼小吃店
所以店裡會有一些雜物
座位差不多有三、四桌左右
還有一些椅子
店內的餐點以油飯為主
另外也有一些湯類
像是魚丸湯、排骨湯
以及一些小菜類
價格都不貴
店家為什麼可以高達4.6顆星
這麼高的評價
到底味道如何吧
油飯 30元
上面淋有肉燥
算是肉燥型的油飯
上面的肉燥
搭配下面的油飯一起吃
味道非常的好
味道非常的香
完全不需要甜辣醬
就很夠味
唯一比較可惜的是
油飯的口感
不是粒粒分明
有一點點黏在一起的感覺
豬腸湯
價格也非常的便宜
裡面非常多的豬腸
味道一點都沒有臭腥味
非常的新鮮
而且燉煮的非常的軟爛
好入口
吃下去滿滿的油脂香
湯頭又鮮美
缺一比較可惜的缺點是
他的米飯口感
比較黏也比較軟
但勉勉強強還可以接受
如果飯的口感改進的話
一定會更加的完美
而湯的話表現出色
絕對值得推薦必點一碗來喝
營業時間：早上06:30~14 週日公休
地址：241新北市三重區重安街13巷4號1樓
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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