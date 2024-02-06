說到油飯

絕對是台灣著名的美食小吃之一

但好吃的油飯哪裡有呢？

其實到處都有，從最常見的傳統市場

到路邊攤小吃，甚至是店面，小孩的滿月油飯

通通都是我們常說的油飯

而今天要介紹的這一家油飯店

評價非常好，高達4.6顆星

於是布咕先生就來到三重高中旁巷弄裡的

三好油飯

隱藏在三重高中旁巷弄裡的爆美味油飯

來品嚐一下

三好油飯 目錄

三好油飯 店內環境

三好油飯 菜單

三好油飯 推薦餐點

三好油飯 評價

三好油飯 影片介紹

三好油飯 店家資訊

三好油飯店內環境

店家的室內空間是居家兼小吃店

所以店裡會有一些雜物

座位差不多有三、四桌左右

還有一些椅子

三好油飯菜單

店內的餐點以油飯為主

另外也有一些湯類

像是魚丸湯、排骨湯

以及一些小菜類

價格都不貴

接著我們就馬上來嚐嚐看

店家為什麼可以高達4.6顆星

這麼高的評價

到底味道如何吧

油飯 30元

上面淋有肉燥

算是肉燥型的油飯

上面的肉燥

搭配下面的油飯一起吃

味道非常的好

味道非常的香

完全不需要甜辣醬

就很夠味

唯一比較可惜的是

油飯的口感

不是粒粒分明

有一點點黏在一起的感覺

豬腸湯

價格也非常的便宜

裡面非常多的豬腸

味道一點都沒有臭腥味

非常的新鮮

而且燉煮的非常的軟爛

好入口

吃下去滿滿的油脂香

湯頭又鮮美

整體吃下來

缺一比較可惜的缺點是

他的米飯口感

比較黏也比較軟

但勉勉強強還可以接受

如果飯的口感改進的話

一定會更加的完美

而湯的話表現出色

絕對值得推薦必點一碗來喝

三好油飯 影片介紹

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店名：三好油飯

營業時間：早上06:30~14 週日公休

地址：241新北市三重區重安街13巷4號1樓

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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