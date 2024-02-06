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鄰近桃園石門水庫旁，全台第一座以水庫生態為主題的露營園區，園區內環繞著「三島湖」故擁有豐富的自然生態，衍伸出「環湖獨木舟」、「野外冒險高空滑索」、「夏日親子戲水池」等戶外設施可以體驗。許多網友戲稱，桃禧漫遊如同管家式活動安排，基本上就帶著一卡行李入住後，按表操課直接玩到Check-out；而餐食部分，假日推出的「一泊四食」，真的是一路吃到出園，晚餐是罕見的吃到飽海品鴛鴦鍋，還可以DIY魚酥擔仔麵。如果不想準備那麼多的裝備，輕鬆就能享有豪華的露營體驗，可以參考這間來自桃園喜來登飯店旗下的桃禧漫遊。

#ORCHARD VILLA桃禧漫遊渡假露營園區

■ 地址：桃園市大溪區康莊路五段150-2號 (鄰近石門水庫）

■ 官方連結：>官方粉絲團< ；>官方官網<

■ 露營帳型：豪華露營車 / 森Zoo主題營位 / 桃禧屋型帳 / 彩繪露營車 （無自搭帳）

■ 營區特色：一泊四食（假日）、獨立衛浴、獨木舟、戲水池、高空滑索、室內童遊樂園

→ 6歲以下兒童不收費（不佔床位）

官網房價查詢

室內| 營本部2樓遊戲室、營本部1樓手作課程教室、營本部1樓主廚餐廳（晚餐）、漫步咖啡廳（下午茶、早餐、宵夜）

室外| 獨木舟、高空滑索、攀爬遊戲區、電動車、小型滑步車

＃主打『親近自然體驗』的營區

一直都很想前往的桃禧露營區，13:00就進園報到，本來想悠閒的體驗園區，結果跟著園區發送的時間表進行活動，就這樣直接玩到出園，小朋友們還依依不捨的離開。當初最期待的莫過於園區內的獨木舟環湖及高空吊索，雖然這兩個項目房客都僅能免費體驗一次，但其實孩子們也都玩得很開心，尤其是在腹地如此廣大且依山傍水的環境下，光是漫步在其中就覺得舒適，彷彿來到了度假村，步調瞬間慢了下來，靜靜地體驗自然環境所帶來的愜意。

▲ 如果碰到雨天也沒關係，營本部二樓有大區域的遊戲室：飛鏢、撞球、射箭、兒童遊戲區等等，都是可以免費使用。

＃滿滿活動的時程表

Check-in後，園區會發放時刻表，如果是帶著孩子們行走，園區內的設施逐一體驗，再加上園區不停的餵食（?!)，時間飛快流逝呀！另外和大家說園區小秘密，整個園區有許多像是小精靈居住的小房子，裡面有許多題目關卡牌，把裡面的謎題解開，就可以到櫃檯換小禮物喔，這真是一個很好的誘因，讓孩子們願意自己慢慢慢把園區走完（笑）

＃桃禧屋型帳

\桃禧屋型帳每帳最多可供4位大人, 或2大2小入住

營區總共有四個類型的露營方式，這次我入住的是『桃禧屋型帳』，仿歐美住宅區的營位規劃，一間間白色外帳的屋型帳篷顯得格外趣味，對我來說，其實『桃禧屋型帳』的規格已經是小木屋等級，室內空間大到可以放下兩張席夢思的雙人床及一間獨立衛浴，床墊與寢具都是選用飯店等級，觸感柔順，整體環境乾淨舒適，非常適合帶著小孩的家庭入住。

▲ 浴室為獨立衛浴，不用走出帳篷就可以盥洗，最特別的是每個帳篷皆配有一組Dyson吹風機

▲ 完成報到後，服務人員會用接駁車送旅客及行李至入住營位，只要打電話至櫃檯就會來接送行李，非常貼心

＃依偎湖畔的絕美餐廳

▲ 下午茶：園區所準備的飲品及鬆餅小點，很適合孩子們品嚐，面對湖畔的落地窗景色，光是坐在咖啡廳就可以感受到愜意

▲ 晚餐：園區所準備的自助吧海品鴛鴦火鍋，是由桃園喜來登酒店主廚團隊打造的吃到飽火鍋餐點，除了有既有的火鍋海鮮及肉品之外，自助吧可取用火鍋配料及眾多熟食，飯後也供應水果及冰淇淋，不用擔心吃不飽呀！另外，我覺得園區很貼心的設計，便是餐廳外部有著小型的兒童遊戲區，這樣小朋友提早吃完便可以在遊戲區遊玩，家長們繼！續！吃！（大笑）

▲ 宵夜：園區所提供的宵夜，是伴隨著晚上的星空電影院一起供應，免費的爆米花及燒仙草供大家自行拿取，坐在躺椅上看著電影，實在太愜意了！夜幕降臨，漫步在園區也別有風味，位在山區營區，如果幸運沒有碰到厚雲層，抬頭仰望是可以看到星空，別有風味

//後記

台灣的豪華露營區，自從疫情後如雨後春筍般竄出，但與高級飯店來說，豪華露營對於有小孩的家庭來說，確實是魅力十足，同樣也是一卡皮箱入住，但能接觸到更多自然環境元素，雖然費用所費不貲，但是這次和友人一同前往住宿，一致覺得桃禧帶給我們很不錯的住宿環境，不論是獨木舟遊湖、DIY體驗還是高空吊索，無疑讓孩子們在安全且舒適的草地上奔跑，好好享受自然環境的美好。如果下次友人再次邀請，我想，我們家會很樂意再訪的！

▲ 園區露營帳型參考：豪華露營車 / 森Zoo主題營位 / 桃禧屋型帳 / 彩繪露營車

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