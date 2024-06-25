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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 台中市清水區蟬說：夕陽漫漫 》追夕陽、踏濕地、捉螃蟹！高美濕地親子豪華露營，一泊二食的精靈蓮花帳

台中市清水區蟬說：夕陽漫漫 》追夕陽、踏濕地、捉螃蟹！高美濕地親子豪華露營，一泊二食的精靈蓮花帳

2024-06-25 10:50:00 優尼太太 人氣：97
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窩客好文

優尼太太

發表篇數：147篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

蟬說：夕陽漫漫
place台中市清水區美堤街8號
作者本次評價：
4.00
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
4.00
CP值
4.00
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圖文原址：https://wp.me/p8mV3w-1ho

 

夏天的七、八月份，台中高美溼地將展現最熱鬧美麗的一面，迷人的夕陽餘暉搭配上一望無際的海景和日夜旋轉的大風車，這個被國際媒體譽為「人生必去一次的景點」絕美的自然景色，讓人嚮往前行。在高美溼地遊客中心前方，坐落著一個台中盛名的豪華露營營區【蟬說：夕陽漫漫】，終於！這次來到我非常想入住的營地。不僅適合親子共遊，還能參加限定的濕地螃蟹生態導覽解說鄰近高美濕地，環繞著豐富的自然生態超級可愛的五米蓮花帳篷彷彿讓人置身於童話精靈世界；一泊二食加上下午茶的懶人豪華露營體驗，是暑假帶孩子享受戶外活動的最佳去處。

-台灣特色營區：全台唯一的濕地生態露營-

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https://www.sister.travel/wp-content/uploads/2021/09/06.png

#蟬說：夕陽漫漫

地址：436台中市清水區美堤街8號 (距離高美濕地木棧道 步行10分鐘)

官方連結：>官方網站< >官方粉絲團< ；ig: slowlysunsetglamp

入住時間：

  • 入園時間：14:30，入住時間：16:00
  • 退房時間：11:00 ，離園時間：12:00

時程表：

  • 下午茶時間：14:30-16:00
  • 晚餐時間：18:00-19:30 (最晚入場18:20)
  • 生態導覽：20:00-21:00 (須付費，滿額開團)
  • 早餐時間：08:00-09:30 (最晚入場08:30)

露營套組包含：一泊二食（晚餐、隔日早餐）下午入住享迎賓小點

→ 帳篷內皆為2張雙人床（有墊高木床架）

 

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＃夏季限定：小小螃蟹觀察家.ᐟ 

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夏季限定活動：滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球｜高美螃蟹藝術季

活動內容：高美濕地日間生態導覽（戶外）＋螃蟹 DIY 藝術手作（室內）＋微醺夕陽冰品（室內）

因為鄰近高美濕地，豐富的自然生態，不管是日間還是夜間都有『生態導覽』的活動，這次參加的『滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球』，為下午時分的營區活動，不僅有生態導覽，也有親子同樂的黏土螃蟹DIY，活動最後提供營區夏日沁涼的刨冰冰品，是個非常適合親子同行的午間活動。

\ 官方活動介紹 / 

高美螃蟹藝術季 ❯

 

 濕地生態活動 

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▲ 在補教界當過十餘年的生物補師「蛇蛇老師」，先在教室內和大家分享這個路途上會看到的濕地生物，認識高美濕地的各種螃蟹和其他生物，像是弧邊招潮蟹、清白招潮蟹、彈塗魚、和尚蟹還有大白鷺。隨後，沿著營區附近的徒步步道探索，尋找各種動植物，特別是濕地特有的植物。下午時分，伴隨著夕陽和海風，在風車景觀中漫步，景色實在迷人。

 

 黏土DIY招潮蟹 

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▲ 自己做一個可愛招潮蟹回家吧！營區提供黏土包及教學影片，跟著步驟一步步完成可愛的黏土作品，現場還有好多小朋友的創意作品，戴上皮卡丘的帽子、做成三麗鷗可愛裝飾，孩子們的手藝實在令人驚呼不已，太可愛了！

 

 微醺小夕陽 X 小島製冰 

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▲ 活動的最後有提供微醺小夕陽的『滾滾沙球』冰品，如同螃蟹堆疊沙球，鐵觀音刨冰內含櫻桃醬與莓果凍，頂層起司奶蓋撒上焦糖脆片，口感非常特別好吃，夏日的消暑聖品

 

＃ 一泊二食 5米水滴蓮花帳 

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▲ 爆炸美的水滴蓮花帳，座落在高美濕地旁，搭配一望無際的海景，不管是白天還是夜晚的景色就令人著迷，彷彿走進精靈童話世界

 

 螃蟹區：5米水滴帳 

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五米水滴漲，即使是170公分的我，也可以在裡面站直，空間真的寬闊，每一個帳篷都配有兩張有木心板床的雙人床，內部也備有冷暖氣，所以即便夏日炎炎，也可以在帳篷內吹上冷氣消暑。帳篷外部有著木棧板，把營區配有的木桌及露營椅擺出，夜間時分就可以在此休憩聊天，稍稍的小酌一下好是愜意。

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▲ 營本部有許多戶外可以免費使用的玩具、桌遊等，直接登記就可以使用囉，草坪上很適合孩子們奔跑嬉戲

 

＃ 住客限定使用的『獨立衛浴』

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夕陽漫漫的露營區，一部分建築區是與高美濕地遊客中心共同使用，所以營區為了和遊客中心區隔，所有的住客將會配備一張磁卡，只有擁有磁卡住客才能進出住客限定的區域。而衛浴設備，是採每一間獨立的衛浴，也有適合嬰幼兒的澡盆組，吹風機及化妝台等等都很完善，是個非常整潔及舒適的衛浴環境

 

＃潮嶼餐廳｜一泊二食自助餐＋下午茶

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夕陽漫慢的餐食區，就位在高美濕地遊客中心的二樓，不僅有著美麗景色的落地窗，外面的廣大露台，可以一眺高美濕地的美景。一抵達露營區，園區就有提供簡單的下午茶小點供露友使用，巧克力布朗尼蛋糕、古早味零食餅乾及飲品，滿足了早已飢腸轆轆的五臟腑。

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▲ 晚餐吃到飽自助餐

夕陽漫漫的晚餐以濕地海鮮食材為發想，肉末大阪燒、海鮮特餐、考一夜干、XO海鮮拌麵等等，從前菜、主餐到水果甜點約20幾道菜色，在露營區不需要自備食材，直接到餐廳品嚐吃到飽的美食，吃飽喝足就可以到園區散步，實在太愜意了！這次在用餐之際，發現有許多國外的露友前往，和他們稍微聊天一下，好多是港澳及新加坡的旅人，特別來此體驗住宿，笑著說：「為了高美濕地，住在濕地旁的營區非常值得呀（笑）」

 

＃到高美溼地走走吧！ 

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隔日退房後，可以步行到高美濕地來遊玩，僅十分鐘的步行路程抑或是驅車前往也可以，帶個挖沙工具，孩子便能在濕地內玩上好幾回，如果時間允許，不妨造訪附近的「高美濕地燈塔咖啡廳」，享受一杯咖啡，為這段美好的旅程畫下完美的句點。

 

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