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夏天的七、八月份，台中高美溼地將展現最熱鬧美麗的一面，迷人的夕陽餘暉搭配上一望無際的海景和日夜旋轉的大風車，這個被國際媒體譽為「人生必去一次的景點」絕美的自然景色，讓人嚮往前行。在高美溼地遊客中心前方，坐落著一個台中盛名的豪華露營營區【蟬說：夕陽漫漫】，終於！這次來到我非常想入住的營地。不僅適合親子共遊，還能參加限定的濕地螃蟹生態導覽解說。鄰近高美濕地，環繞著豐富的自然生態，超級可愛的五米蓮花帳篷彷彿讓人置身於童話精靈世界；一泊二食加上下午茶的懶人豪華露營體驗，是暑假帶孩子享受戶外活動的最佳去處。

-台灣特色營區：全台唯一的濕地生態露營-

#蟬說：夕陽漫漫

■ 地址：436台中市清水區美堤街8號 (距離高美濕地木棧道 步行10分鐘)

■ 官方連結：>官方網站< ；>官方粉絲團< ；ig: slowlysunsetglamp

■ 入住時間：

入園時間：14:30，入住時間：16:00

退房時間：11:00 ，離園時間：12:00

■ 時程表：

下午茶時間：14:30-16:00

晚餐時間：18:00-19:30 (最晚入場18:20)

生態導覽：20:00-21:00 (須付費，滿額開團)

早餐時間：08:00-09:30 (最晚入場08:30)

■ 露營套組包含：一泊二食（晚餐、隔日早餐）下午入住享迎賓小點

→ 帳篷內皆為2張雙人床（有墊高木床架）

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＃夏季限定：小小螃蟹觀察家.ᐟ

夏季限定活動：滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球｜高美螃蟹藝術季 活動內容：高美濕地日間生態導覽（戶外）＋螃蟹 DIY 藝術手作（室內）＋微醺夕陽冰品（室內）

因為鄰近高美濕地，豐富的自然生態，不管是日間還是夜間都有『生態導覽』的活動，這次參加的『滾出你的小ㄏㄨㄣˊ球』，為下午時分的營區活動，不僅有生態導覽，也有親子同樂的黏土螃蟹DIY，活動最後提供營區夏日沁涼的刨冰冰品，是個非常適合親子同行的午間活動。

\ 官方活動介紹 /

濕地生態活動

▲ 在補教界當過十餘年的生物補師「蛇蛇老師」，先在教室內和大家分享這個路途上會看到的濕地生物，認識高美濕地的各種螃蟹和其他生物，像是弧邊招潮蟹、清白招潮蟹、彈塗魚、和尚蟹還有大白鷺。隨後，沿著營區附近的徒步步道探索，尋找各種動植物，特別是濕地特有的植物。下午時分，伴隨著夕陽和海風，在風車景觀中漫步，景色實在迷人。

黏土DIY招潮蟹

▲ 自己做一個可愛招潮蟹回家吧！營區提供黏土包及教學影片，跟著步驟一步步完成可愛的黏土作品，現場還有好多小朋友的創意作品，戴上皮卡丘的帽子、做成三麗鷗可愛裝飾，孩子們的手藝實在令人驚呼不已，太可愛了！

微醺小夕陽 X 小島製冰

▲ 活動的最後有提供微醺小夕陽的『滾滾沙球』冰品，如同螃蟹堆疊沙球，鐵觀音刨冰內含櫻桃醬與莓果凍，頂層起司奶蓋撒上焦糖脆片，口感非常特別好吃，夏日的消暑聖品

＃ 一泊二食 5米水滴蓮花帳

▲ 爆炸美的水滴蓮花帳，座落在高美濕地旁，搭配一望無際的海景，不管是白天還是夜晚的景色就令人著迷，彷彿走進精靈童話世界

螃蟹區：5米水滴帳

五米水滴漲，即使是170公分的我，也可以在裡面站直，空間真的寬闊，每一個帳篷都配有兩張有木心板床的雙人床，內部也備有冷暖氣，所以即便夏日炎炎，也可以在帳篷內吹上冷氣消暑。帳篷外部有著木棧板，把營區配有的木桌及露營椅擺出，夜間時分就可以在此休憩聊天，稍稍的小酌一下好是愜意。

▲ 營本部有許多戶外可以免費使用的玩具、桌遊等，直接登記就可以使用囉，草坪上很適合孩子們奔跑嬉戲

＃ 住客限定使用的『獨立衛浴』

夕陽漫漫的露營區，一部分建築區是與高美濕地遊客中心共同使用，所以營區為了和遊客中心區隔，所有的住客將會配備一張磁卡，只有擁有磁卡住客才能進出住客限定的區域。而衛浴設備，是採每一間獨立的衛浴，也有適合嬰幼兒的澡盆組，吹風機及化妝台等等都很完善，是個非常整潔及舒適的衛浴環境

＃潮嶼餐廳｜一泊二食自助餐＋下午茶

夕陽漫慢的餐食區，就位在高美濕地遊客中心的二樓，不僅有著美麗景色的落地窗，外面的廣大露台，可以一眺高美濕地的美景。一抵達露營區，園區就有提供簡單的下午茶小點供露友使用，巧克力布朗尼蛋糕、古早味零食餅乾及飲品，滿足了早已飢腸轆轆的五臟腑。

▲ 晚餐吃到飽自助餐

夕陽漫漫的晚餐以濕地海鮮食材為發想，肉末大阪燒、海鮮特餐、考一夜干、XO海鮮拌麵等等，從前菜、主餐到水果甜點約20幾道菜色，在露營區不需要自備食材，直接到餐廳品嚐吃到飽的美食，吃飽喝足就可以到園區散步，實在太愜意了！這次在用餐之際，發現有許多國外的露友前往，和他們稍微聊天一下，好多是港澳及新加坡的旅人，特別來此體驗住宿，笑著說：「為了高美濕地，住在濕地旁的營區非常值得呀（笑）」

＃到高美溼地走走吧！

隔日退房後，可以步行到高美濕地來遊玩，僅十分鐘的步行路程抑或是驅車前往也可以，帶個挖沙工具，孩子便能在濕地內玩上好幾回，如果時間允許，不妨造訪附近的「高美濕地燈塔咖啡廳」，享受一杯咖啡，為這段美好的旅程畫下完美的句點。

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