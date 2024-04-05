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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市中區新店報報.ᐟ 咖波迷注意，臺中火車站最復古療癒的「奶泡貓咖啡廳」

台中市中區新店報報.ᐟ 咖波迷注意，臺中火車站最復古療癒的「奶泡貓咖啡廳」

2024-04-05 09:59:00 優尼太太 人氣：286
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優尼太太

發表篇數：137篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 中區

造訪商家：奶泡貓咖啡 臺中驛店
place台中市中區台中市中區台灣大道一段1段1號 (櫃號H10)
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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圖文原址：https://wp.me/p8mV3w-1fd

深受大家喜歡的IP角色『奶泡貓』，除了台中民權店的韓式白色系咖啡廳之外，現在又推出第二間特色店，直接進駐於舊台中火車的百年古蹟中，主打各式可愛的咖波家族造型飲品和甜點，另外，咖啡廳內也有可愛的咖波選品店，粉絲們很值得前往朝聖呀！4/12(五）起正式營業，週末想要前往的旅人，除了咖啡廳可以品嚐下午茶，火車站附近也有週末限定的市集及鐵軌小火車可以搭乘，安排個輕鬆愜意的台中火車站半日遊吧！

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#奶泡貓咖啡廳

地址：𝟒𝟎𝟎 臺中市中區臺灣大道一段𝟏號(舊臺中火車站大廳)

官方連結：>官方粉絲團< 

營業時間：𝟒/𝟏𝟐(五)起正式開幕 𝟏𝟏:𝟎𝟎~𝟏𝟗:𝟎𝟎 每週一公休

＃越來越熱鬧的台中火車站 

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火車站不僅是一個城市的交通樞紐，更是許多在地人的回憶聚集地，看著日益變化的台中火車站，週末時分的文創市集及鐵道上搖身一變的退役火車，處處都可以看到舊址翻新的文創氣息，這次新開幕的『奶泡貓咖啡台中驛店』就位在舊火車站內，在鐵道文化園區顯得格外顯眼，站在門口的萌萌咖波及奶泡貓，悄悄戴上站長帽迎接著每一位粉絲前來，歡迎光臨～

＃日式昭和復古×臺中百年車站 

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整體為木質調的咖啡廳，和身為百年古蹟的台中舊火車站相互呼應，隨處可見咖波家族的成員和你打招呼，而這也是首次角色們都戴上站台帽亮相登場，實在是太療癒了！

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台中驛專屬的特選咖啡豆「奶泡貓回驛之旅」，發展出系列咖啡飲品；而現場的選品店，有著滿滿的周邊及伴手禮讓粉絲挑選

＃菜單 

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以午茶系列為主的menu，以提供飲品、咖啡及點心為主，除了許多造型雞蛋糕之外，蛋糕上也會點綴咖波馬林糖，對於喜歡拍攝可愛造型的民眾，滿滿療癒系的點心好欠拍（笑）

＃新菜色！紅豆餅貓蟲 

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  • 紅豆餅貓蟲 Nt.75
  • 奶泡貓雞蛋糕 Nt.39
  • 拿鐵咖啡（冰）Nt.130

實際看過菜單後，這次新店最特色的套餐組合應該就是這組『紅豆餅貓蟲』+『飲品及雞蛋糕』，本人真的好可愛呀！第一次看到可以直接插吸管進去的雞蛋糕，不僅吸睛，奶香味十足的雞蛋糕甜而不膩，而一旁的紅豆餅貓蟲，有著厚實的雞蛋糕餅皮，中間夾入一層厚厚的紅豆餡及一層無鹽奶油，飽足感十足，下午茶就是要吃點甜食搭配咖啡，細細品嚐車站內的靜謐時光。

＃貓貓蟲咖波 x 古蹟冒險展 

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緊鄰咖啡廳旁就是免費的火車站特展，有著巨大版的書籍可以翻閱，述說著台中車站百年古蹟建築及鐵道上的小故事，另外，現場還可以索取特色車票，蓋上自己喜歡的列車名字，搖身一變成為限定版的紀念車票，免費帶回家喔

＃喝完下午茶來台中驛散散步吧 

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  • 導覽列車 ｜ 小朋友必搭！行駛在鐵軌上的小火車 
  • 光華販賣所 ｜ 文青潮流選物店
  • 火車咖啡廳 ｜ Mamonaku cafe
  • 文青市集 ｜假日時分，有著街頭藝人及小旅市集可以逛逛

奶泡貓咖啡台中驛店就位在舊火車站內部，如果品嚐完下午茶後，附近其實還有許多很值得拍照及逛逛的景點，舊軌上的兩台退役火車，已搖身一變成為文青選物店及咖啡廳，重新設計包廂空間，卻包留老火車傳統的「月洞門」拱門、旋轉電扇等，光走進車廂內就覺得別有趣味。而舊軌上的導覽小火車，更是小朋友的最愛，還可以拍到小火車與R100莒光號同框的畫面。週末時分，來火車站走走散心吧，不一定是來搭火車，免費逛展並在舊軌上悠閒慢行，輕鬆度過週末吧。

 

--- 本篇與臺中驛鐵道文化園區合作，為實際體驗後遊記 ---

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封面

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