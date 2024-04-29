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日本人氣日式可麗餅咖啡屋gelato pique café bio concept悄悄進駐台中LaLaort北館1樓，粉藍色色系搭配上鄉村風格的木紋裝飾，再加上門口熊熊店長的可愛站崗，讓人走過去都會忍不住想駐足一探究竟，這間來自日本的咖啡廳，以「大人的甜點」為概念，標榜使用法國當地的小麥粉及奶油製作濃郁奶香味的日式薄餅，再加上店家會依照季節主題推出各式特色口味與造型的可麗餅，女孩們一定很難抵擋其魅力

--2024/5/1起正式營運--

#gelato pique café bio concept (皮克咖啡可麗餅)

■ 地址：台中市東區進德路600號 (LaLaport北館 1F)

■ 官方連結：>官方粉絲團< ；ig: gelato_pique_cafe_tw

■ 營業時間：11:00~21:30

■ 低消：每人一杯飲料，100公分以下兒童免低消。

圖片來源:gelato pique café bio concept官方臉書

＃充滿少女風格的可麗餅咖啡廳

▲台中綠色LaLaPort 北館1樓

店內的整體風格以淡藍色系為主，搭配上鄉村風格的木質調裝潢，彷彿坐在其中也跟著浪漫了起來，吧台部分除了為點餐區，亦是日式可麗餅的開放廚房及冰淇淋區，現場烹煮的可麗餅，圓烤盤上倒入奶油麵粉漿的那一瞬間，香氣四溢，隔著螢幕彷彿都可以聞到那股淡淡的奶香味，即便是走在LaLaport的逛街步道上也會被這股香氣給吸引過來

▲現場使用了許多店家的周邊來裝飾，最新推出的品牌手提袋及馬克杯，僅是配上熊熊的圖案就覺得療癒

單球冰淇淋:120元

口味：牛奶、抹茶、草莓牛奶、開心果、巧克力、綜合野莓

夏日甜點店必要存在的冰淇淋，每一種口味看起來絲滑濃郁，歐洲非常火熱的開心果口味，也在其中。

＃軟嫩餅皮的日式可麗餅

法式火腿蛋可麗餅 Nt.200

皮克拿鐵（冰） Nt.130

這次選擇店家推薦給我的鹹味可麗餅，「法式火腿蛋可麗餅」，日式可麗餅和台式不同的地方在於其餅皮的口感，日式的餅皮並非酥脆而是香Q軟嫩，有點像是粉漿蛋餅的口感，但卻是奶油麵糊所帶來的香氣，下午時分突然想吃點鹹食，切片的帶皮火腿搭配厚用奶油香煎而成的荷包蛋，一口咬下，濃郁的起司還不經意的留下，扎實濃稠的口感，香氣逼人。拿鐵的部分表現比較正常，但作為下午茶的飲品，咖啡還是最好的夥伴。

* 店家的茶類飲品，會用熊熊形狀的茶包來沖泡，看到別桌客人的桌上飲品，實在太可愛了

// 後記

這次在LaLaport逛街時意外發現這間正在試營運的gelato pique café，當然，就是門口的那隻熊熊店長，直接把孩子的目光給吸引走，嚷嚷拉著我走進咖啡廳，不過如此愜意的咖啡廳，伴隨著鄉村少女風格的裝潢，坐在其中也很愜意，如果你剛好到Lalaport逛街，逛累了！可以來熊熊店長這裡小小休憩一下

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